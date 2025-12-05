ETV Bharat / state

ఏసీబీ వలలో భారీ అవినీతి తిమింగలం - అక్రమార్జనకు సంబంధించిన కీలక దస్త్రాలు స్వాధీనం

సర్వే అండ్‌ ల్యాండ్‌ రికార్డ్స్‌ ఏడీ శ్రీనివాసులు అరెస్ట్‌ - ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటకల్లో వ్యవసాయ భూముల గుర్తింపు - గతంలో నమోదైన క్రిమినల్ కేసు

Survey and Land Records
కొంత శ్రీనివాసులు, రంగారెడ్డి జిల్లా సర్వే సెటిల్‌మెంట్‌ అండ్‌ ల్యాండ్‌ రికార్డ్స్‌ అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 8:32 AM IST

Survey and Land Records AD Arrested : ఏసీబీకి మరో భారీ అవినీతి తిమింగలం చిక్కింది. రంగారెడ్డి జిల్లా సర్వే సెటిల్‌మెంట్‌ అండ్‌ ల్యాండ్‌ రికార్డ్స్‌ అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ కొంత శ్రీనివాసులు కూడబెట్టిన అక్రమాస్తులను అవినీతి నిరోధక విభాగం గుర్తించింది. హైదరాబాద్‌ రాయదుర్గంలోని మైహోం భుజా కమ్యూనిటీలో ఉంటున్న శ్రీనివాసులు ఇంటితో పాటు హైదరాబాద్, మహబూబ్‌నగర్, నారాయణపేట జిల్లాల్లోని అతని సన్నిహితులు, బినామీలు, బంధువుల ఇళ్లలో మొత్తం ఏడు ప్రాంతాల్లో గురువారం తెల్లవారుజామున ఏసీబీ బృందాలు ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించాయి.

రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్‌లోని ఆయన కార్యాలయంలోనూ ఏసీబీ సోదాలు జరిగాయి. అక్రమార్జనకు సంబంధించిన కీలక దస్త్రాల్ని అధికారులు స్వాధీన పర్చుకున్నారు. సోదాల్లో రూ.కోట్ల విలువైన వ్యవసాయ భూములు, నగదు, కార్లు, ప్లాట్లను గుర్తించారు. అందుకు సంబంధించిన లెక్కల్ని చూపడంలో శ్రీనివాసులు విఫలం కావడంతో వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు, ఆయనపై ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసి అనంతరం అరెస్టు చేశారు.

Survey and Land Records
మహబూబ్‌నగర్‌లోని శ్రీనివాసులు ఇంట్లో అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆభరణాలు (Eenadu)

ప్రభుత్వ భూములు ప్రైవేటు పరం : శ్రీనివాసులు తన సర్వీసులో ఎక్కువగా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లోనే విధులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. తొలుత మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా కేంద్రంలో సర్వేయర్‌గా పని చేసిన శ్రీనివాసులు, అదే జిల్లాలో డిప్యూటీ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా వ్యవహరించారు. సర్వే విభాగంలో అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ హోదాలో ఎక్కువగా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే పని చేశారు. ప్రస్తుతం రంగారెడ్డి జిల్లా అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా ఉంటూనే మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాకు సైతం ఇన్‌ఛార్జిగా ఉన్నారు.

హైడ్రాకే తప్పుడు సమాచారం : సర్వే నంబర్లను మార్చి చూపడం, తప్పుడు సర్వే నివేదికలతో ప్రభుత్వ భూములను ప్రైవేటు పరం చేయడం ద్వారా శ్రీనివాసులు భారీగా అక్రమాస్తులు కూడబెట్టినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనికితోడు గతంలో హైడ్రాకు తప్పుడు సమాచారమిచ్చారని ఇతనిపై క్రిమినల్‌ కేసు కూడా నమోదై ఉంది. నిజాంపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఎర్రకుంట స్థలాన్ని ఆక్రమించి పలు నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు శ్రీనివాసులు కొందరికి సహకరించినట్లు గతేడాది హైడ్రాకు ఫిర్యాదు అందింది.

కేసు నమోదు చేసిన ఈవోడబ్ల్యూ విభాగం : దీనిపై హైడ్రా సమాచారం అడిగితే తొలుత ప్రైవేటు స్థలమంటూ, తర్వాత ప్రభుత్వానిదంటూ శ్రీనివాసులు విరుద్ధ సమాధానాలిచ్చారు. ఫుల్​ ట్యాంక్​ లెవల్​లో ఉన్న మూడు భవనాలకు మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు ఫిర్యాదులందాయి. ఈ వ్యవహారంపై హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు శ్రీనివాసులుతో పాటు మరికొందరు అధికారులపై సైబరాబాద్‌ ఆర్థిక నేరాల (ఈవోడబ్ల్యూ) విభాగం గతేడాది ఆగస్టులో కేసు నమోదు చేసింది. మరోవైపు తన అక్రమాలపై జరిగే విచారణలను తెలుసుకుని, దానిని ముందుకు సాగనీయకుండా ఒత్తిడి తీసుకురావడంలో దిట్ట అని శ్రీనివాసులుకు పేరుండటం గమనార్హం.

ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఇలా :

  • నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణా మండలంలో ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌, రైస్‌ మిల్లు
  • సుమారు 1.6 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు, 770 గ్రాముల వెండి వస్తువులు
  • ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో 11, కర్ణాటకలో 11 ఎకరాల వ్యవసాయ భూములు
  • మహబూబ్‌నగర్‌లో 4, నారాయణపేట జిల్లాలో 3 చొప్పున ప్లాట్లు
  • రూ.5 లక్షల నగదు
  • ఇన్నోవా హైక్రాస్‌, కియా సెల్టోస్ కార్లు

