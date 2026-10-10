15 ఏళ్ల ఉద్యోగ జీవితం - రూ.40 కోట్ల అక్రమాస్తులు
ACB Arrested Civil Supplies Officer : పౌర సరఫరాల సంస్థ మహబూబాబాద్ జిల్లా మేనేజర్ నరసింహారావును అవినీతి నిరోధక శాఖ అరెస్టు చేసింది. ఆయన సుమారు రూ.40 కోట్ల ఆస్తులు కూడగట్టుకున్నట్లు గుర్తించింది.
Published : October 10, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 12:33 PM IST
ACB Arrested Civil Supplies Officer : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఉన్నాయనే కారణంతో పౌర సరఫరాల సంస్థ మహబూబాబాద్ జిల్లా మేనేజర్ వాసంశెట్టి నరసింహారావును అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు శుక్రవారం అరెస్ట్ చేశారు. ఏసీబీ డీఎస్పీ రమేశ్ ఆధ్వర్యంలో ఏడు బృందాలుగా ఏర్పడ్డారు. ఏకకాలంలో ఖమ్మంలోని నరసింహారావు నివాసంతో పాటు నేలకొండపల్లి, మహబూబాబాద్, గరిడేపల్లి, హైదరాబాద్లోని ఎల్బీనగర్ తదితర ఏడు ప్రాంతాల్లో అతని కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు, బినామీల ఇళ్లల్లో సోదాలు నిర్వహించారు.
తన 15 సంవత్సరాల ఉద్యోగ జీవితంలో వేతనం ప్రకారం రూ.48 లక్షల ఆస్తులు సంపాదించుకోవచ్చని ఏసీబీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఆయన రిజిస్ట్రేషన్ విలువ ప్రకారం రూ.9.41 కోట్ల ఆస్తులు కూడగట్టుకున్నట్లు గుర్తించారు. వాటి విలువ బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.40 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
గతంలో రెండుసార్లు సస్పెండ్
డీఎస్పీ రమేశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సూర్యాపేట జిల్లా గరిడేపల్లి మండలానికి చెందిన వాసంశెట్టి నరసింహారావు 2011లో సివిల్ సప్లై సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరారు. ఆరు నెలల నుంచి మహబూబాబాద్ జిల్లాలో అసిస్టెంట్ టెక్నికల్ మేనేజర్, జిల్లా మేనేజర్ (డీఎం)గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. అయితే గతంలో నిర్మల్, ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాల్లో పని చేసినప్పుడు ఆయనపై అనేక అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. పైగా గతంలో రెండుసార్లు సస్పెండ్ కూడా అయ్యారు.
బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.40 కోట్లకు పైనే
అయితే తాజాగా మరోసారి ఫిర్యాదులు రావడంతో తనిఖీలు చేయగా అతనితో పాటు భార్య, మామ, బినామీలపై ఉన్న అక్రమ ఆస్తులు బయటపడ్డాయి. తనిఖీల్లో ఒక కారు, 331.58 గ్రాముల బంగారం, కొన్ని వెండి ఆభరణాలు, రూ.15,600 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటికి స్థిరాస్తులను కలిపితే బహిరంగ మార్కెట్లో వాటి మొత్తం విలువ రూ.40 కోట్లకు పైనే ఉంటుందని అధికారులు వివరించారు. నరసింహారావును అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు తెలిపారు. ఆయన బినామీలపైనా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
వ్యవసాయ భూములు, బంగ్లాలు
- ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం బల్లెపల్లి, వెలుగుమట్లలో ఐదు ఇళ్ల స్థలాలు (1,230.16 చదరపు గజాలు), ఖమ్మంలో జీ+2, జీ+4 హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్ బైరామల్గూడలో జీ+2 భవనాలు.
- సూర్యాపేట జిల్లా మోతె మండలం సిరికొండలో 21.30 ఎకరాలు, నామవరంలో 5.31 ఎకరాలు, గరిడేపల్లి మండలం కల్మలచెరువులో 1.08 ఎకరాల వ్యవసాయ భూములు ఉన్నట్లు ఏసీబీ గుర్తించింది.
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