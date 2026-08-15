క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ గెట్ రెడీ - సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 'ఉమెన్ ఏపీఎల్'
ఏపీఎల్ తరహాలోనే ఉమెన్ ఏపీఎల్ నిర్వహిస్తున్నామన్న కేశినేని చిన్ని - సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 26 వరకు మంగళగిరిలో పోటీలు - ఉమెన్ ఏపీఎల్ లీగ్లో 4 జట్లు పోటీపడుతున్నాయన్న చిన్ని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 7:44 PM IST
Womens APL 2026 : ఆంధ్ర ప్రిమియర్ లీగ్ (ఏపీఎల్) తరహాలోనే ఉమెన్ ఏపీఎల్ నిర్వహించనున్నట్లు ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) పేర్కొన్నారు. ఈ పోటీలు సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 26 వరకు జరుగుతాయని చెప్పారు. విజయవాడలోని ఏసీఏ కార్యాలయంలో భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్, ఏసీఏ డైరెక్టర్ కల్యాణ్ కృష్ణతో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.
ఉమెన్ ఏపీఎల్ లీగ్లో 4 జట్లు పోటీ పడుతున్నాయని కేశినేని చిన్ని వివరించారు. జట్లకు సంబంధించిన బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు చెప్పారు. ఒక జట్టు కోసం ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ (ఈనాడు) ఒక జట్టుకు గరిష్ఠంగా రూ.89 లక్షలకు బిడ్ దాఖలు చేసిందన్నారు. రెండో టీమ్ను గ్యారీసన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ (రూ.85,59,999), మూడో టీమ్ను ఓరా మోటార్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (77,77,777), నాలుగో టీమ్ను ఎన్ఎస్ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ (రూ.61,11,112) దక్కించుకుందని చెప్పారు. ఈ పోటీలను మంగళగిరి స్టేడియంలో నిర్వహించబోతున్నామని తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించి త్వరలో షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తామని కేశినేని చిన్ని వెల్లడించారు.
ఏపీఎల్ తరహాలోనే ఉమెన్ ఏపీఎల్ నిర్వహిస్తున్నాం. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి 26 వరకు మంగళగిరిలో పోటీలు. ఉమెన్ ఏపీఎల్ లీగ్లో 4 జట్లు పోటీపడుతున్నాయి. జట్లకు సంబంధించి బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఒక జట్టుకు రూ.89 లక్షలకు బిడ్ వేసింది. - కేశినేని చిన్ని, ఏసీఏ అధ్యక్షుడు
Mithali Raj on Womens APL 2026 : ఉమెన్ ఏపీఎల్ విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నామని భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీరాజ్ తెలిపారు. మహిళల క్రికెట్కు ఆదరణ పెరిగిందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మరింతమంది క్రీడాకారులు వస్తారని ఆశిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇప్పటివరకు 200 మంది బిడ్లో పేర్లు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రతి జట్టు రెండేసి మ్యాచ్లు ఆడుతుందని ఏపీ క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ కల్యాణ్ కృష్ణ వివరించారు. ప్రస్తుతం నాలుగు జట్లు ఉన్నాయని, భవిష్యత్లో వాటి సంఖ్య పెరగవచ్చన్నారు. భవిష్యత్లో సొంత గ్రౌండ్లోనే మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం ఉందని కల్యాణ్ కృష్ణ వెల్లడించారు.
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