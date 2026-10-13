రిమ్స్లో ప్రమాదానికి ఏసీల లోపమే కారణం - సర్కారుకు నివేదిక సమర్పించిన కమిటీ
Adilabad RIMS Hospital Incident : ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో గత నెలలో ఏసీ పేలిన ఘటనపై ఉన్నతస్థాయి అధికారుల కమిటీ నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. సర్కారు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటోంది.
Published : October 13, 2026 at 1:30 PM IST
Adilabad RIMS Hospital Incident : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఆదిలాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ-రిమ్స్ ఆస్పత్రి ప్రమాదానికి ఏసీల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవటమే ప్రధాన కారణమని వెల్లడైంది. ఉట్నూర్ ఐటీడీఏ పీవో మంద మకరందు నేతృత్వంలో ఆరుగురు అధికారుల సభ్యుల కమిటీ నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. రిమ్స్ దుర్ఘటనపై సర్కారు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటోంది.
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్- స్పెషల్ న్యూయోనేటల్ కేర్ యూనిట్లో గత నెల 21న అర్ధరాత్రి ఏసీ పేలిన ఘటనలో ఐదుగురు నవజాత శిశువులు చనిపోవటాన్ని తీవ్రంగా భావించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నతస్థాయి కమిటీ విచారణకు ఆదేశించింది. ఉట్నూర్ ఐటీడీఏ పీవో మంద మకరందు నేతృత్వంలోని ఐదుగురు అధికారుల సభ్యుల బృందం రిమ్స్లో ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసింది.
ఏసీలే ప్రమాదానికి కారణం
ప్రధానంగా స్పెషల్ న్యూబోర్న్ కేర్ యూనిట్లో ఉన్న నాలుగు ఏసీల నిర్వహణ పూర్తిగా గాడి తప్పిందని, కనీసం ఏడాదికి ఒక్కసారిగా కూడా బాగుచేయలేదని తెలిపింది. ఈ వార్డు సహా ఆస్పత్రిలో పడేసిన అన్నం కోసం ఎలుకల సంచారం ఉండటంతోనే ఏసీ ప్రమాదానికి దారితీసిందని కమిటీ నిర్ధరణకు వచ్చింది. దాదాపు 50 పేజీల నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.
కమిటీ సమర్పించిన నివేదిక ఇప్పటికే వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా సహా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పేషీకి సమర్పించినట్లు తెలిసింది. ఆస్పత్రిలో అధ్వాన్నంగా ఉన్న విద్యుత్ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇప్పటికే రూ.11 కోట్లతో అత్యవసర పనులు చేస్తున్నారు. రిమ్స్లో మొత్తం 819 టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ సిబ్బంది వేతనాల చెల్లింపుల్లోనూ అక్రమాలు జరిగిన ఘటనలు ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా వెల్లడైంది.
ప్రభుత్వం నిధుల దుర్వినియోగం
పొరుగుసేవల ఏజెన్సీల నిర్వహణ పనితీరు సరిగా లేనట్లు మకరందు కమిటీ దృష్టికి వచ్చింది. ఇందులో సిబ్బంది వేతనాలు, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ చెల్లింపుల్లోనూ పారదర్శకత లోపించిందనేది ప్రధాన ఆరోపణ. పైగా ఆస్పత్రిలో లేని సిబ్బందిని ఉన్నట్లు చూపించి ప్రభుత్వం నిధుల దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా వెల్లడైంది.
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లో పొరుగుసేవల బాధ్యతలను దక్కించుకున్న రెండు ఏజెన్సీల నిర్వహాకులకు, రాష్ట్రస్థాయిలో ఇద్దరు ప్రజాప్రతినిధులు మద్దతు ఉందనే అంశం తెరపైకి వస్తోంది. తాజాగా కమిటీ అందించిన నివేదికపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందనేది ఇప్పుడు సర్వత్రా ప్రాధాన్యతాంశంగా మారుతోంది.
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