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ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై ఏబీవీపీ నిరసన - ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత

ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయంలోకి చొచ్చుకెళ్లేందుకు ఏబీవీపీ శ్రేణుల యత్నం - పోలీసులకు, ఏబీవీపీ శ్రేణులకు మధ్య తోపులాట - ఆందోళనకారులను అదుపు చేసేందుకు భారీగా మోహరించిన పోలీసులు

ABVP Protest at hyderabad
పోలీసులకు ఏబీవీపీ కార్యకర్తలకు మధ్య తోపులాట (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 12:37 PM IST

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ABVP Protest at the Higher Education Council office : హైదరాబాద్​లోని ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయం వద్ద ఏబీవీపీ ఆందోళన ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్ పెండింగ్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ ఆందోళన చేపట్టారు. రోడ్డుపై బైఠాయించిన ఏబీవీపీ శ్రేణులు నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నత విద్యామండలి కార్యాలయంలోకి దూసుకెళ్లేందుకు యత్నించారు. ఈ క్రమంలో ఏబీవీపీ శ్రేణులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు లాఠీలకు పనిచెప్పారు. విద్యార్థి సంఘం నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

తక్షణమే బకాయిలను విడుదల చేయాలి : తెలంగాణలో ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నాలను ప్రభుత్వం వెంటనే మానుకోవాలని జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం డిమాండ్ చేసింది. పెండింగ్‌లో ఉన్న సుమారు రూ.8 వేల కోట్ల ఫీజు బకాయిలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కొత్తపేటలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కళాశాలల బహిష్కరణ కార్యక్రమానికి విద్యార్థుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించిందని బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు గుజ్జ సత్యం తెలిపారు. కొత్తపేట చౌరస్తాలో రాస్తారోకో నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు.

"పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​లు రాకపోవడంతో వారి తల్లిదండ్రులు చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ విషయంలో తక్షణమే స్పందించి రీయింబర్స్​మెంట్​ నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలి. కార్పొరేట్ కాలేజీలు విద్యార్థుల దగ్గర ఫీజులను భారీగా వసూలు చేస్తున్నాయి. వందల కోట్లు కాదు, పెండింగ్​లో వేల కోట్లు ఉన్నాయి. వాటన్నింటినీ తక్షణమే విడుదల చేయాలి. ఏబీవీపీ నిరసన ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే" -ఏబీవీపీ విద్యార్థులు

సందిగ్ధంలో విద్యార్థుల భవిష్యత్తు : ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ అనేది ప్రభుత్వ దయాదాక్షిణ్యం కాదని, రాజ్యాంగబద్ధమైన విద్యా అవకాశాలను కల్పించే సామాజిక న్యాయ పథకమని బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు స్పష్టం చేశారు. వేలాది మంది నిరుపేద బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ, ఈబీసీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఈ పథకంపై ఆధారపడి ఉందని, అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం నిధుల విడుదలలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం అత్యంత బాధాకరమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నీలం వెంకటేష్, ఇతర నేతలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.

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TAGGED:

ABVP PROTEST ON FEE REIMBURSEMENT
NATIONAL BC WELFARE ASSOCIATION
SCHOLARSHIP DUES IN TELANGANA
MASSIVE STUDENT AGITATIONS
ABVP PROTEST AT HYDERABAD

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