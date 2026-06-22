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విద్యార్థులకు అలర్ట్​! - రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూల్స్​ బంద్​కు ఏబీవీపీ పిలుపు

రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలల బంద్​కు పిలుపునిచ్చిన ఏబీవీపీ - ఫీజుల పెంపు, పాఠశాల మౌలిక వసతులకు నిరసనగా బంద్​కు పిలుపు - విద్యార్థులకు రేపు సెలవు ప్రకటించిన కొన్ని పాఠశాలలు

Telangana Schools Bandh On June 23
Telangana Schools Bandh On June 23 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 8:07 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 8:15 PM IST

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Telangana Schools Bandh On June 23 : విద్యాసంస్థల్లో ఫీజుల పెంపు, మౌలిక వసతుల కొరత సహా విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ జూన్​ 23న ఏబీవీపీ బంద్​కు పిలుపునిచ్చింది. ఈ బంద్​కు అన్నివర్గాల వారు సహకరించాలని విద్యార్థి సంఘం నాయకులు కోరారు. కార్పొరేట్​, ప్రైవేటు పాఠశాలల ఫీజుల దోపిడీకి అడ్డకట్ట వేయాలని ఏబీవీపీ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ రాష్ట్ర వ్యాప్త బంద్​కు పిలుపునివ్వడంతో ఇప్పటికే పలు ప్రైవేటు పాఠశాలలు మంగళవారం సెలవు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల మొబైల్​ ఫోన్​లకు మేసేజ్​లను పంపించారు. బంద్​ కారణంగా పాఠశాలకు రేపు హాలిడే ప్రకటించినట్లుగా మేసేజ్​లో పేర్కొన్నారు.

ఏబీవీపీ ముఖ్యమైన డిమాండ్లు ఇవే

  • ప్రైవేటు, కార్పొరేటు స్కూళ్లలో విచ్చల విడిగా ఫీజుల దోపిడీని అరికట్టేందుకు చట్టం తీసుకురావాలి.
  • ప్రైవేటు, కార్పొరేటు విద్యాసంస్థల్లో 25 శాతం సీట్లు పేద విద్యార్థులకు కేటాయించే విద్యాహక్కు చట్టాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేయాలి
  • ఖాళీగా ఉన్న ఎంఈవో, డీఈవో పోస్టులతో పాటు బోధన, బోధనేతర సిబ్బందిని నియామకాలు చేపట్టాలి
  • ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులను కల్పించాలి. విద్యార్థులకు వెంటనే యూనిఫార్మ్​లు అందించాలి
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలల్లో బ్రేక్​ఫాస్ట్​ స్కీమ్​ను వెంటనే అమలు చేయాలి
  • ప్రైవేటు పాఠశాలల మేనేజ్​ మెంట్ల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న బుక్స్​, యూనిఫార్మ్​ అమ్మకాలు నిషేధించాలి
  • ఎన్​ఈపీ 2020 అమలు చేయాలి

విద్యాశాఖ కమిషనర్​ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించిన ఏఐఎస్​ఎఫ్ : పాఠశాల విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ లక్డీకపూల్​లోని పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయాన్ని ఇవాళ ఏఐఎస్ఎఫ్ ముట్టడించింది. ర్యాలీగా వచ్చిన నాయకులు కార్యాలయం ముందు బైఠాయించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడంతో కార్యాలయంలోనికి వెళ్లేందుకు యత్నించిన ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులకు ఆందోళన కారులకు తోపులాట, వాగ్వాదం జరిగింది.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి 27 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలను 4 వేలకు తగ్గిస్తామని చేసిన వ్యాఖ్యలను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి సర్కారు పాఠశాలలను మరింత అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు. తెలంగాణలో ఫీజుల నియంత్రణ చట్టాన్ని తక్షణమే అమలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల్లో అధిక ఫీజులను నియంత్రించే చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. విద్యా హక్కు చట్టం-2009 ప్రకారం ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో 25 శాతం పేద విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఇకపై అన్ని విద్యా సంస్థల్లో 'కౌన్సెలర్' ఉండాల్సిందే - 100 మంది దాటితే నియమించుకోవాల్సిందే

Last Updated : June 22, 2026 at 8:15 PM IST

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TELANGANA SCHOOL BANDH ON JUNE 23
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తెలంగాణలో రేపు పాఠశాలల బంద్
TELANGANA SCHOOL BANDH ON JUNE 23

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