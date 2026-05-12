ETV Bharat / state

రోహిణికార్తె రాకుండానే దంచికొడుతున్న ఎండలు - వాహనదారులకు జాగ్రత్తలివే

దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణమయ్యే వాహనదారులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు వహించడం అవసరం - వేడికి టైర్లు పేలి ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం - నాలుగు గంటలకోసారి వాహనాలను నిలపాలన్న మోటార్‌ వెహికిల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్ ప్రసాద్

Precautions To Take While Driving In Summer
Precautions To Take While Driving In Summer (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Precautions To Take While Driving In Summer : ఈ ఏడాది రోహిణికార్తె రాకుండానే ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో దూరప్రాంతాలకు ప్రయాణమయ్యే వాహనదారులు మరిన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాహన నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిరంతరం వాహనాలను వినియోగించేవారైతే మరిన్ని జాగ్రత్తలు పాటించి, అప్రమత్తంగా ఉండాలని రవాణాశాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపై భారీ వాహనాలు, మూడు, రెండు చక్రాల వాహనచోదకులు, కార్లు నడిపేవారు అప్రమత్తంగా వెళ్లకుంటే ఎండ తీవ్రతకు సూర్యకిరణాలు నేరుగా అద్దాలపై పడడం, వేడికి టైర్లు పేలి ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది.

వేసవి వేళ జాగ్రత్తలివీ :

  • ఎండ తీవ్రతకు దొరక్కుండా ఉదయం, సాయంత్రం ప్రయాణాలు చేస్తే మేలు. మధ్యాహ్న సమయంలో మాత్రం అత్యవసరమైతేనే బయల్దేరాలి.
  • ప్రత్యేక ప్రాంతాలు, దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు ఎండలో బయల్దేరవద్దు.
  • వైపర్లతో రెండు గంటలకోసారి అద్దాలను శుభ్రం చేయాలి. మద్యం తాగి వాహనం నడపొద్దు.
  • వాహనం నడిపే సమయంలో ఇయర్‌ ఫోన్స్‌ పెట్టుకోవద్దు. ప్రమాదకర కూడళ్లు, మలుపుల వద్ద కొంచెం నెమ్మదిగా వెళ్లాలి.
  • ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల మధ్య వాహనాలను సురక్షిత నీడ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఉంచి సేదతీరాలి.
  • వాహనచోదకుడికి తప్పనిసరిగా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ ఉండాలి. అత్యవసరమైతే తప్ప కుటుంబసభ్యులతో ప్రయాణం పెట్టుకోవద్దు.

వాహనాలు ఉండాలిలా :

  • కారుకి ఉన్న నాలుగు చక్రాలకు 30 నుంచి 40 పాయింట్ల వరకు గాలి ఉండాలి. వాటిపై అధిక ఒత్తిడి ఉండరాదు.
  • ఎండ తీవ్రతను బట్టి 40-50 కి.మీ. మధ్య మాత్రమే వాహన వేగం ఉండాలి. వాహనం నడిపే సమయంలో సీటు బెల్టు పెట్టుకోవడం తప్పనిసరి.
  • ద్విచక్రవాహనదారులైతే శిరస్త్రాణం (హెల్మెట్‌) తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
  • బయలుదేరే ముందు బ్రేకులు కండిషన్లో ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయాలి.
  • పొడి రోడ్లపై టైర్లు పేలే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉన్నందున ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • ఇంజిన్‌ వేడెక్కితే తరచుగా నీళ్లు పోస్తూ చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
  • మన ముందు వెళ్లే వాహనానికి మన వాహనానికి రెండు రెట్లు దూరం ఉండేలా తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏసీలను ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా తగినంత స్థాయిలో ఉంచి మరీ హీట్‌ ఎక్కకుండా జాగ్రత్తగా చూడాలి. జాకీలు, ప్రథమ చికిత్స కిట్టు అందుబాటులో ఉంచాలి. ఎండ తీవ్రతకు ఒత్తిడికి గురికాకుండా నాలుగు నుంచి అయిదు గంటలకోసారి ప్రయాణంలో సేదతీరాలి.

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వాహనాలివీ :

  • కార్లు - 86,692
  • ఆటోలు - 39,491
  • ద్విచక్ర వాహనాలు - 11.21 లక్షలు

4 గంటలకోసారి వాహనాలను నిలపాలి :

"ఈ వేసవిలో సుదూర ప్రయాణాలు సాగించేవారు తప్పనిసరిగా నాలుగు గంటలకోసారి వాహనాలను నిలపాలి. ఎండలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాహనానికి ఉన్న అరిగిన టైర్లను మార్చుకోవాలి. వాహనంలోని ఎలక్ట్రికల్‌ వ్యవస్థ లోపాలు లేకుండా చూసుకోవాలి." - ప్రసాద్, మోటార్‌ వెహికిల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్, పెద్దాపురం

దంచి కొడుతున్న ఎండలు - ద్రవరూప ఆహారమే మేలు: డాక్టర్ శ్రీదేవి

అప్పుడే దంచికొడుతున్న ఎండలు - బయటికి రావడానికి భయపడుతున్న ప్రజలు

TAGGED:

PRECAUTIONS TO TAKE WHILE DRIVING
PRECAUTIONS WHILE DRIVING IN SUMMER
PRECAUTIONS WHILE DRIVING
SUMMER DRIVING PRECAUTIONS
PRECAUTIONS TO TAKE WHILE DRIVING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.