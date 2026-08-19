జీవితకాల పన్ను లేదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు లేదు - జోరందుకున్న ఈవీ మార్కెట్
ఏడాదిలో 91,107 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు - కార్లలో ఈవీల వాటా 12.5% కాగా ద్విచక్ర వాహనాల్లో 8.9%గా నమోదు - హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లోనే 68% రిజిస్ట్రేషన్లు - వెల్లడించిన రవాణాశాఖ నివేదిక
Published : August 19, 2026 at 11:13 AM IST
EV Market Boost In Telangana : తెలంగాణలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్ జోరందుకొంది. ఈవీ మార్కెట్కు ఈ రాయితీలు భారీగా ఊతమిస్తున్నట్లు తెలిసింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఒక్క ఏడాదిలోనే ఏకంగా 91,107 విద్యుత్ వాహనాలు రిజిస్టర్ అయినట్లు రవాణాశాఖ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. వీటి మొత్తం ఇన్వాయిస్ విలువ రూ.6,283 కోట్లుగా ఉన్నట్లు నివేదికలో పేర్కొంది.
డీజిల్, పెట్రోల్, సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ మొత్తం అన్ని రకాలవి కలిపి సంవత్సరం మొత్తం 10,37,227 కొత్త వాహనాలు రిజిస్టర్ కాగా, వాటిలో మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాటా 8.8 శాతంగా నమోదైంది. కేవలం కార్ల విభాగంలో చూస్తే అది ఏకంగా 12.5 శాతంగా ఉంది. అదనంగా 243 విద్యుత్ బస్సులు కూడా రోడ్డెక్కాయి.
జీవో 41తో ఈవీ మార్కెట్కు ఊతం : తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2024 నవంబరు 16న జారీ చేసిన జీవో 41తో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై రోడ్డు పన్ను, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుకు 100 శాతం మినహాయింపు వర్తిస్తోంది. అయితే గతంలో ప్రోత్సాహకాల్లో వాహనాల సంఖ్యపై పరిమితి ఉండేది. అయితే జీవో 41 రావడంతో ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా మినహాయింపు కల్పించింది. ఈ సంవత్సరం డిసెంబరు 31 వరకు ఈ మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
ఏయే వాహనాలకు పన్ను మినహాయింపు ? : ఎలక్ట్రిక్ - ట్యాక్సీలు, ప్రైవేటు కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలు, టూరిస్టు క్యాబ్స్ వంటి కమర్షియల్ ప్రయాణికుల వాహనాలు, తేలికపాటి గూడ్స్ వాహనాలు, మూడు సీట్ల ఆటోలు, ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్టర్లకు అదేవిధంగా- ఆర్టీసీ నడిపే ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు జీవితకాల మినహాయింపును ఇచ్చారు. సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు నడిపే వాహనాలకు సైతం ఈ మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
ఈ జిల్లాల్లోనే అధికంగా కొనుగోళ్లు : 2025-26 వార్షికంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఏకంగా 68 శాతం హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల పరిధిలోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాలతో పోల్చి చూస్తే ఈ ప్రాంతాల్లో అధికంగా ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని స్పష్టమవుతోంది.
పండగా సందర్భంలో మరింత జోరు : అయితే ఈ వాహనాలు అత్యధికంగా అక్టోబరులో, తర్వాత ఫిబ్రవరిలో రిజిస్టరయ్యాయి. మొత్తం సంవత్సరంలో 91,107 వాహనాలు రిజిస్టరయ్యాయి. అయితే కేవలం అక్టోబరు నెలలోనే ఆ సంఖ్య 10,705గా రిజిస్టర్ అయింది. ప్రభుత్వం కల్పించే రాయితీలకు తోడుగా దసరా, దీపావళి పండగల వేళ సంబంధిత సంస్థలు ప్రకటించిన ఆఫర్లు దీనికి ఒక కారణం కావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ఈ సంవత్సరంలో 62,565 ఎలక్ట్రిక్ బైక్ / స్కూటీ వాహనాలు రిజిస్టరయ్యాయి. 2025-26 సంవత్సరం మొత్తం ఈవీల్లో వీటి వాటా సుమారు 68 శాతంగా నమోదైంది.
సంస్థల వారీగా ద్విచక్ర వాహన విక్రయాలు ఇలా :
|సంస్థ
|వాహనాల సంఖ్య
|శాతం
|ఏథర్ ఎనర్జీ
|16,778
|26.8
|టీవీఎస్
|16,158
|25.8
|బజాజ్ ఆటో
|9,872
|15.8
- తర్వాత స్థానాల్లో హీలో మోటోకార్ప్, ఓలా, రివర్ మొబిలిటీ ఉన్నాయి.
ఈవీ- కార్ల విక్రయాలు ఇలా :
ఈ సంవత్సరం 18,852 ఎలక్ట్రిక్ కార్లు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. 2025-26 మొత్తం ఈవీల్లో వీటి వాటా 21 శాతం. సంస్థల వారిగా చూస్తే,
|సంస్థ
|వాహనాల సంఖ్య
|శాతం
|టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ
|5,881
|31.2
|ఎంజీ మోటార్ ఇండియా
|4,576
|24.3
|మహీంద్రా
|4,398
|23.3
- బీవైడీ, జేఎస్డబ్ల్యూ, హ్యుందాయ్, కియా, మెర్సిడెస్-బెంజ్ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల విస్తరణపై ప్రత్యేక దృష్టి : రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వెలుపల ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కొరత ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లో ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుపై రవాణా శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థలను భాగస్వాములుగా చేసుకునే దిశగా చర్యలు చేపడుతోంది.
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