ఐఎస్ఐ వలలో చిక్కి నేవీ రహస్యాలు లీక్ - కాదరి శ్రీనివాస్ అరెస్ట్
Kaadari Srinivas Arrest ఐఎస్ఐ పన్నిన వలపు వలలో చిక్కుకుని భారత నేవీ రహస్యాలను వారికి చేరవేసిన కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుడు కాదరి శ్రీనివాస్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:52 PM IST
Kaadari Srinivas Arrest : పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం ఐఎస్ఐ పన్నిన వలపు వలలో చిక్కుకుని భారత నేవీ రహస్యాలను వారికి చేరవేసిన కేసులో చాలా కాలంగా పరారీలో ఉన్న నిందితుడు కాదరి శ్రీనివాస్ను ఏపీ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం, కేంద్ర నిఘా సంస్థల సహకారంతో విశాఖపట్నం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రహస్యాల చేరవేతపై విశాఖపట్నం కమిషనరేట్ పరిధిలోని మల్కాపురం పోలీసుస్టేషన్లో గత ఏడాది అక్టోబరులో కేసు నమోదైంది.
లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేసి : ప్రధాన నిందితుడు బొంగు రవిని అప్పట్లోనే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరో నిందితుడు విశాఖపట్నం సింథియా న్యూ కాలనీ ప్రాంత వాసి అయిన కాదరి శ్రీనివాస్ సౌదీ అరేబియాలో ఉన్నట్లు గుర్తించి లుక్ అవుట్ సర్క్యులర్ (ఎల్వోసీ) జారీ చేశారు. ఈ నెల 11న అతడు సౌదీ నుంచి వస్తుండగా దిల్లీ విమానాశ్రయంలో విశాఖపట్నం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 12న అతణ్ని విశాఖ కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయాధికారి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించారు. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం కేంద్ర కారాగారంలో ఉన్నాడు. బొంగు రవి, కాదరి శ్రీనివాస్లు విశాఖపట్నం నేవల్ డాక్యార్డ్లోని టీడీ ఇంజినీరింగ్ కంపెనీలో పని చేసేవారు.
భారీగా డబ్బులొస్తాయని : ఏంజల్ పాయల్ అనే పేరుతో ఐఎస్ఐ ఆపరేటర్గా పనిచేసే ఓ మహిళ ఫేస్బుక్ ద్వారా రవికి పరిచయమైంది. దుబాయ్లోని షిప్పింగ్, లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నానంటూ పరిచయం చేసుకుంది. మెల్లగా వలపు వల విసిరి, డాక్యార్డ్లో ఉన్న నౌకలు, సబ్మెరైన్ల వివరాలు, చిత్రాలు పంపించాలని కోరేవారు. అలా పంపిస్తే భారీగా డబ్బులిస్తానని ప్రలోభపెట్టారు. వాటికి లొంగిపోయిన రవి కాదరి శ్రీనివాస్తో కలిసి అడిగిన సమాచారాన్నంతా ఆ ఏజెంట్కు పంపించారు. దానికి ప్రతిఫలంగా రవి ఖాతాల్లోకి భారీ మొత్తాల్లో నిధులు జమయ్యాయి. అందులో కొంత మొత్తాన్ని అతడు శ్రీనివాస్కు చెల్లించాడు. దీనిపై ఇప్పటికే విశాఖపట్నం పోలీసులు అభియోగ పత్రం దాఖలు చేశారు.
ఎన్క్రిప్టెట్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా శత్రు దేశానికి : విశాఖపట్నం కేంద్రంగా గూఢచర్యం కొనసాగినట్లు ఏపీ సీఐ సెల్ ఇటీవల గుర్తించింది. సమాచారాన్ని ఎన్క్రిప్టెట్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా శత్రు దేశానికి చేరవేస్తున్నట్లు కనిపెట్టింది. దీనిపై విజయవాడలోని కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ పీఎస్లో 3 కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లు 61(2), 147, 148 రెడ్విత్ 3(5)తో పాటు చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం 1967 లోని సెక్షన్లు 17, 18 కింద కేసు నమోదు చేశారు. అధికారిక రహస్యాల చట్టం 1923 సెక్షన్ కింద కూడా కేసు నమోదు చేశారు.
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