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4.35 కోట్లు దాటేసిన తెలంగాణ జనాభా! - గోవా కంటే హైదరాబాద్​లో ఉన్న కుటుంబాలే ఎక్కువ

2027 ఆఖరు నాటికి ఈ విషయం అధికారికంగా వెల్లడయ్యే అవకాశం - ఓఆర్‌ఆర్‌ లోపల గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో 36 లక్షలు - అత్యధికంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో 10.43 లక్షల కుటుంబాలు

ABOVE 1 CRORE HOUSEHOLDS IN STATE
ABOVE 1 CRORE HOUSEHOLDS IN STATE (ANI)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 10:37 AM IST

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Above 1 Crore Households In Telangana : తాజాగా కేంద్రం చేపట్టిన జనగణన లెక్కల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం కుటుంబాల సంఖ్య సుమారు కోటీ 14 లక్షలని అంచనా వేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై అధికారికంగా ఇంకా ఎలాంటి సమాచారం లేదు. 2027 ఆఖరు నాటికి ఈ లెక్కలు అధికారికంగా వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండుసార్లు సర్వేలు నిర్వహించింది. దాంట్లో వెల్లడైన గణాంకాలతో పోల్చితే తాజా లెక్కల్లో కుటుంబాల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజా లెక్కల ప్రకారం ఓఆర్‌ఆర్‌ లోపల గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో 36 లక్షల కుటుంబాలు నివసిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇది గోవా రాష్ట్రంలోని మొత్తం కుటుంబాల సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ.

6 నెలల క్రితం సమగ్ర కుటుంబ సర్వే : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6 నెలల క్రితం సమగ్ర కుటుంబ సర్వే నిర్వహించింది. దాంట్లో రాష్ట్ర జనాభా 3.55 కోట్లుగా తేలింది. అయితే ఆ సమయంలో 3 శాతం ప్రజలు సర్వేకు సహకరించలేదని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అప్పుడు ప్రభుత్వం రాష్ట్ర జనాభా దాదాపు 3.65 కోట్లలోపే ఉన్నారని భావించింది. కానీ తాజా జనగణన సర్వే ప్రకారం ఆ సంఖ్య సుమారు 4.35 కోట్లు దాటినట్లు తెలుస్తోంది.

తెలంగాణలో తొలిసారిగా జనాభా లెక్కలు : తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఏడాదే కేంద్రం రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా అధికారికంగా జనాభా లెక్కలను సేకరిస్తోంది. అయితే వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరి వివరాలను 2027 ఫిబ్రవరిలో రెండో దశ కింద తీసుకోనున్నారు. వచ్చే నెలలో నల్లొండ జిల్లా తిప్పర్తి, భద్రాద్రి జిల్లాలో పినపాక, హైదరాబాద్​ శివారులోని రామచంద్రపురంలో ప్రయోగాత్మకంగా సేకరించనున్నారు. దీనిని ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేసుకోనున్నారు. అయితే ఈ పైలట్‌ ప్రాజెక్టులో ఎదురయ్యే లోటుపాట్లను సరిదిద్దుకుని, 2027 ఫిబ్రవరిలో పూర్తి స్థాయిలో సర్వే చేపట్టనున్నారు. ఈ మేరకు 3 రోజుల క్రితమే కేంద్ర హోంశాఖ అన్ని రాష్ట్రాలకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. జనాభా లెక్కల్లో భాగంగా మొదటి దశలో ఇంటింటికీ తిరిగి కుటుంబాలను, భవనాలు, ఇళ్లు, వేరే అన్ని రకాల కట్టడాలను నమోదు చేశారు. ఈ ప్రక్రియను మే 11 నుంచి జూన్​ 9 వరకు జరిపారు.

2010-11లో అధికారికంగా లెక్కలు : 2010-11లో కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా జనాభా లెక్కలను సేకరించింది. ఆ సమయంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉంది. అప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తం జనాభా 3.50 కోట్లు ఉండగా, కుటుంబాలు 83.03 లక్షలుగా తేలింది. అదే సంఖ్య ప్రస్తుతం అదనంగా 85 లక్షలు, కుటుంబాల సంఖ్య 31 లక్షలు పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రకారం కుటుంబాల సంఖ్యను ప్రకటించారు. దాంట్లో 12.35 లక్షల కుటుంబాలతో రంగారెడ్డి జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా 10.43 లక్షల కుటుంబాలతో ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంది. ఇప్పుడు రంగారెడ్డిని కొత్త జిల్లా సరిహద్దుల ప్రకారం లెక్కించారు.

36 లక్షల కుటుంబాలతో హైదరాబాద్​ టాప్​ : ఇప్పుడు నగరపాలక సంస్థల సరిహద్దుల ప్రకారం జనాభా లెక్కలను విడిగా లెక్కిస్తున్నారు. తాజా అంచనాల ప్రకారం 60 వేల కుటుంబాలతో మంచిర్యాల అతి తక్కువ స్థానంలో ఉన్నట్టు తేలింది. అలాగే రామగుండంలో 63 వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 36 లక్షల కుటుంబాలతో హైదరాబాద్​ టాప్​లో ఉంది. వరంగల్‌లో 2.55 లక్షల కుటుంబాలు ఉండగా, కరీంనగర్‌లో 1.18 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. నిజామాబాద్‌లో మొత్తం కుటుంబాల సంఖ్య 1.06 లక్షలు. ఇక ఖమ్మంలో లక్ష కుటుంబాలు. మహబూబ్‌నగర్‌లో 63 వేల కుటుంబాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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