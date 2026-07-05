YUVA: వీకెండ్ ఫార్మింగ్ : సేంద్రీయ సాగుతో అదరగొడుతున్న యువతి
మంచి ఆహారం తినాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రయాణం - 'ది వన్ స్ట్రా రివల్యూషన్' పుస్తక స్ఫూర్తితో ప్రకృతి వ్యవసాయం - ఒక ఎకరంలోనే పలు పంటలు
Published : July 5, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 5:41 PM IST
Weekend Farmer Shanthi : మంచి జీతం, విలాసవంతమైన జీవితం. వాటితోనే సరిపెట్టుకోలేదు ఆ యువతి. చిన్ననాటి నుంచే ప్రకృతి, పర్యావరణంపై మక్కువ ఉంది. జపాన్ శాస్త్రవేత్త రాసిన 'ది వన్ స్ట్రా రివల్యూషన్' పుస్తక స్ఫూర్తితో ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేసింది. ఎకరం కౌలు భూమిలో ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా నాణ్యమైన కూరగాయలు, వాణిజ్య పంటలు పండిస్తోంది. ఒకవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే, వారాంతాల్లో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ ఆదాయం అందుకుంటోంది. మరి ఈ యువ వీకెండ్ ఫార్మర్ శాంతి గురించి మనమూ తెలుసుకుందామా?
ఆకర్షణీయమైన వేతనం, మంచి ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా వ్యవసాయం వైపు ఎందుకు మళ్లారు?
చిన్నప్పటి నుంచి ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం. మంచి ఆహారం తినాలని, అలాగే పిల్లలకు అందించాలనే ఉద్దేశం ఉండేది. కొన్ని పుస్తకాలు చదవటంతో సహజసిద్ధమైన సేద్యం చేయాలనే కోరిక పుట్టింది. కానీ అది వారంతాల్లో మాత్రమే చేయాలి. దాంతో జాబ్ చేస్తూనే వీకెండ్స్లో దీనిని ప్రారంభించాను.
ఆరంభంలో మీకు ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి? వాటిని ఎలా అధిగమించారు?
చాలా మంది వ్యవసాయం చేయాలని అనుకుంటారు. కానీ భూమి లీజుకు దొరకదు. నాకు చాలా తేలికగా దొరికింది. నేను డ్రైవింగ్ రావడంతో ఒక్కదాన్నైనా ఫామ్కు రాగలను. అలాగే కూలీలు కూడా ఇక్కడ పిలవగానే వస్తారు. నేను ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేదు. చిన్న చిన్నవి, అవీ నేను అధిగమించగలిగిన ఇబ్బందులే వచ్చాయి.
'ది వన్ స్ట్రా రివల్యూషన్' అనే పుస్తకంలో మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన అంశాలు ఏంటి? మీరు ఆచరిస్తున్న విధానాలు ఏంటి?
ఆ పుస్తకాన్ని జాపనీస్ అతను రాశారు. ఆయన ఒక వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త. ఆయన కూడా ఈ సహజసిద్ధమైన వ్యవసాయమే చేశారు. 'ప్రకృతికి ఎలా పండించాలో తెలుసు. కానీ మనమే దానిని పాడు చేసి, మళ్లీ ఎలా బాగు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం' అని ఆ పుస్తకంలో ఉంటుంది. ఆయన 10, 15 ఏళ్ల పాటు వ్యవసాయం చేసి వరిని, పండ్ల తోటలను ఎలా పండించుకోవాలో చూపించారు. అందులో కొన్ని లైన్లు ఉంటాయి. అవి 'డూ నత్తింగ్ ఫార్మింగ్' అంటే మనం ఏం చేయనవసరం లేదు. కేవలం కొన్ని కొన్ని మార్పులు చేస్తే చాలు. మనం మళ్లీ నేలను తవ్వేసి దాంట్లో రకరకాల రసాయనాలను వాడనవసరం లేదు. ఈ అంశాలు నన్ను బాగా ప్రేరేపించాయి. మనం ప్రకృతికి ఎంత దగ్గరగా వీలైతే అంత దగ్గరగా బతకాలి. అలాగే ఆ పుస్తకంలో ఒక లైన్ ఉంటుంది. 'మీరు సరిగ్గా పండించిన ఆహారాన్ని ఒక్కసారి రుచి చూస్తే తెలుస్తది జీవితంలో నిజమేంటని'. నేను ఆ అనుభూతిని పొందాను. అలాగే నా జీవితం కూడా అంతే ఉండాలని అనుకున్నాను.
ప్రారంభంలో ఏం పంటలు వేశారు? ప్రస్తుతం వేసిన పంటలకు దిగుబడులు ఎలా ఉన్నాయి?
నేను ఒక ఎకరం తీసుకున్నాను. దాంట్లో అర ఎకరం పప్పుధాన్యాలు పెట్టాను. ఇంకో అర ఎకరం చెట్ల కోసం ఉంచాను. 2024లో అర ఎకరం కందులు వేశాం. అవి మేము ఇప్పటివరకు తింటున్నాం. ఇంకొక అర ఎకరంలో మునగ, అరటి, బొప్పాయి వేశాను. ఎందుకంటే ఇవి కలుపు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తొందరగా పెరుగుతాయి. ఒక సంవత్సరంలోపే పంట వచ్చేస్తుంది. మునగ పంట సాగు ద్వారా రూ.50 వేల ఆదాయం వచ్చింది.
ప్రస్తుతం మీరు సహజ వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. దీని నుంచి వచ్చే పంట నాణ్యమైనదిగా ఉంటుంది. మరి ఎలా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు?
మార్కెటింగ్ అయితే పెద్ద సమస్యే. కొందరు ఆర్గనిక్ మందులు మాత్రమే అమ్ముతారు. వాళ్ల దగ్గర నుంచి కొన్ని ఔషదాలు తెచ్చుకున్నాను. మొదట మొక్కలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వేశాను. ఆ తర్వాత వెయ్యలేదు. 'గణజీవామృతం' మాత్రం సంవత్సరం క్రితం వరకు వేశాను. మళ్లీ నాకు ఇప్పటివరకు అవసరం రాలేదు. అంటే నేను చదివిన పుస్తకంలో జీవ వైవిధ్యానికి అంతరాయం కలిగించకూడదు. ఎంత తక్కువగా కలిగిస్తే అంత ఎక్కువగా నేల సారవంతంగా ఉంటుందని ఆయన రాశారు. నేను అదే సూత్రాన్ని పాటిస్తాను.
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