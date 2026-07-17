YUVA: పేటెంట్ ఏజెంట్ జాబ్స్ - కోర్స్కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇవే!
డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు - ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో తరగతులు - అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఇదే! - ఇంటలెక్వ్చవల్ ప్రాపర్టీ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఇంఛార్జ్ స్వప్న వనమాలతో ముఖాముఖి
Published : July 17, 2026 at 7:51 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 7:57 PM IST
About Patent Agent Jobs : పేటెంట్, ట్రేడ్ మార్క్ వ్యాపారంలో తరచూ వినిపించే పదాలు ఇవి. పరిశోధనలు చేసి కొత్తగా కనుక్కొన్న ఏదైనా ఫార్ములాకైనా, ఉత్పత్తికైనా పేటెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా తీసుకున్న పేటెంట్తో సదురు ఉత్పత్తిపై దరఖాస్తుదారుకు సర్వహక్కులుంటాయి. బ్రాండ్ కోసం ట్రేడ్ మార్క్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యమున్న పేటెంట్, ట్రేడ్ మార్కులను ఇప్పించే ఏజెంట్లకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఏటా రాత, మౌఖిక పరీక్షల ద్వారా కేంద్రం ఏజెంట్లను ఎంపిక చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను జాతీయ సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల సంస్థ ఫ్యాకల్టీ స్వప్న వనమాల ద్వారా తెలుసుకుందాం.
పేటెంట్ ఏజెంట్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటి?
ఏదైనా వస్తువును కొత్తగా కనుకున్నప్పుడు దానికి పేటెంట్ రైట్స్ తీసుకోవాలి. ఎంఎస్ఎంఈ ఆధ్వర్యంలో ఒక స్కీమ్ ఉంది. దాని ద్వారా ఇండియాలో చాలా సెంటర్లను స్థాపించారు. ఇది ఇంటలెక్వ్చవల్ ప్రాపర్టీ ఫెసిలీటేషన్ సెంటర్. నిమ్స్మేలో కూడా ఇంటలెక్వ్చవల్ ప్రాపర్టీ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఉంది. దానికి నేను ఇంచార్జ్. దీని ద్వారా మేము ఎంఎస్ఎంఈలకు కన్సల్టెన్సీని అందిస్తాం. ఇందులో మేము చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ను నిర్వహిస్తాం. ప్రస్తుతం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ కింద కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ అనే సంస్థ పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది. అది ఆల్ ఇండియా పేటెంట్ ఏజెంట్ ఎగ్జామినేషన్ను నిర్వహిస్తుంది.
ట్రైనింగ్ షెడ్యూల్ ఏ విధంగా ఉంటాయి?
నిమ్స్మే ద్వారా మేము ఈ కోచింగ్ అందిస్తున్నాం. దీంట్లో ఆన్లైన్ క్లాస్లు ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని ఆఫ్లైన్ క్లాసులు కూడా ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జామ్ సిలబస్ ముఖ్యంగా పేటెంట్ యాక్ట్, దాంట్లో ఉన్న సెక్షన్లు, రూల్స్ గురించి ప్రశ్నలు అడుగుతారు. దీంట్లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. మొదటి పేపర్లో పేటెంట్ యాక్ట్, సెక్షన్లు, రూల్స్పైన ఉంటాయి. పేపర్ 2 లో పేటెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ ఎలా చేయాలి అని ఉంటుంది.
ట్రైనింగ్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది?
ఇది 50 గంటల ట్రైనింగ్ కోర్స్. ఏదైనా జాబ్స్ చేస్తూ కూడా దీని శిక్షణకు హాజరుకావచ్చు. ఎగ్జామ్కు వారం ముందు మా క్యాంపస్లోనే ఆఫ్లైన్ క్లాసులు నిర్వహిస్తాం. ఆఫ్లైన్ క్లాసులో ప్రధానంగా డ్రాఫ్టింగ్ ఎలా చేయాలో ప్రాక్టికల్గా నేర్పిస్తాం. మాక్ ఎగ్జామ్లు కూడా నిర్వహిస్తాం. జీఎస్టీతో కలుపుకుని దీనికి రూ. 25 వేల ఫీజు ఉంటుంది.
ఎగ్జామ్కు సంబంధించి ఎలా రిజిస్ట్రర్ చేసుకోవాలి? ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ల వివరాలు ఏంటి?
కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్స్ అండ్ డిజైన్స్ సంస్థ వాళ్లు ప్రతి సంవత్సరం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు. తాజాగా దీని నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు జులై 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 లోపు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు రూ. 1600. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు ఎవరైనా ఆసక్తి ఉంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది.
పేటెంట్ ఏజెంట్ ట్రేడ్ మార్క్ చేయొచ్చా?
అలా చేయటం కుదరదు. ఎందుకంటే పేటెంట్ అనేది టెక్నికల్కు సంబంధించింది. ట్రేడ్ మార్క్ అనేది ఏదైనా వస్తువు బ్రాండ్ను కాపాడుకోవాలంటే ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. దీనికి ట్రేడ్ మార్క్ ఏజెంట్ ఉంటారు. అందుకు ఎగ్జామ్ను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. అది కూడా ఇదే డిపార్ట్మెంట్ నిర్వహిస్తుంది. దీనికి కూడా డిగ్రీ అయిపోయి ఉండాలి. దీనికి సంబంధించిన శిక్షణ కూడా మేము అందిస్తున్నాం. దీనికి రూ. 23 వేల ఫీజు ఉంటుంది. ఆన్లైన్లోనే క్లాసులు ఉంటాయి.
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