అక్రమ వలసదారులను పంపించేందుకు డిపోర్టేషన్ ప్రక్రియ - అవలంబించే విధానం ఇదే!
అక్రమ వలసదారులుగా నిర్ధారణ అయ్యాక నో మూవ్మెంట్ ఆర్డర్ జారీ - స్వదేశానికి పంపే వరకు ప్రత్యేక నిర్బంధ కేంద్రాల్లో వసతి - ఎమర్జెన్సీ సర్టిఫికెట్ జారీ
Published : July 16, 2026 at 1:24 PM IST
Deportation Process In India : దేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడి కొందరు వలసదారులు ఇక్కడ పనిచేస్తుంటారు. అయితే ఇలాంటి వారిని దేశ అంతర్గత భద్రతకు ముప్పుగా భావిస్తారు. అందుకే వీరిని తిరిగి వారి స్వదేశాలకు పంపిస్తుంటారు. ఈ పద్ధతినే 'డిపోర్టేషన్' అంటారు. ఈ ప్రక్రియ అత్యంత కీలకమైంది. తాజాగా జీడిమెట్లలో ఏడుగురు బంగ్లాదేశ్ పౌరులను గుర్తించారు. దీంతో డిపోర్టేషన్ ప్రక్రియ ఏంటని మరోసారి అంతటా చర్చనీయాంశంమైంది.
వివరాలు సేకరించి ప్రాథమిక విచారణ : మొదట ఎవరైనా విదేశీయులు అక్రమంగా దేశంలో నివసిస్తున్నారని తెలిస్తే స్థానికంగా ఉండే పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటారు. వారి పాస్పోర్ట్, వీసా, ఇతర ప్రయాణ ఫామ్లు చెక్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఫారెనర్స్ రీజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ నిబంధనల ప్రకారం వారు నమోదయ్యరా లేదా కూడా పరిశీలిస్తారు. ఒకవేళ సరైనా పత్రాలు, వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని తేలితే వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటారు. అనంతరం ప్రాథమిక విచారణ చేపడతారు.
నో మూవ్మెంట్ ఆర్డర్ జారీ : అక్రమ వలసదారులు కొన్ని సందర్భాల్లో స్వచ్ఛందంగా వెళ్లేందుకు నిరాకరిస్తారు. అప్పుడు అధికారులు 'నో మూమెంట్ ఆర్డర్' ఉత్తర్వును జారీ చేస్తారు. దాంతో వారిని తిరిగి పంపించవచ్చు. ఇక్కడ కేసు ఉంటే ఆ విచారణ పూర్తయ్యే వరకు దేశంలోనే ఉండొచ్చని అక్రమ వలసదారులు అనుకుంటారు. ఆ ఉద్దేశంతో కొందరు చిన్న చిన్న నేరాలకు పాల్పడుతుంటారు. అప్పుడు వారు చేసిన నేరం తీవ్రత తక్కువగా ఉంటే అధికారులు ప్రాసిక్యూషన్ నుంచి విత్డ్రా విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
ప్రత్యేక నిర్బంధ కేంద్రాలు కీలకం : ఈ డిపోర్టేషన్ ప్రక్రియలో ప్రత్యేక నిర్బంధ కేంద్రాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. తెలంగాణలోని జోగిపేటలో ఈ కేంద్రం ఉంది. డిపోర్టేషన్ ప్రక్రియలో జరిగే రాయబార కార్యాలయాలతో మొదలుకుని సమన్వయం వంటి అన్ని ప్రక్రియలు పూర్తయ్యే వరకు అక్రమ వలసదారులను అక్కడే ఉంచుతారు. అన్ని అనుమతులు వచ్చాక తిరిగి వారి దేశానికి పంపే చర్యలు చేపడతారు.
ఎమర్జెన్సీ సర్టిఫికెట్ జారీ : అక్రమ వలసదారులకు ఎగ్జిట్ ఇండియా నోటీసులు జారీ చేస్తారు. అంటే వారు దేశంలోకి అక్రమంగా వచ్చారని నిర్ధారణ అయ్యాక నిర్ణీత గడువులోగా దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఆ నోటిసులు జారీ చేస్తారు. అయితే అటువంటి సమయాల్లో చాలామంది దగ్గర పాస్పోర్ట్లు ఉండకపోవచ్చు. ఉన్నా అవి చెల్లకపోవచ్చు. అందుకు ఉన్నతాధికారులే ఆయా దేశాల రాయబార కార్యాలయాలను సంప్రదిస్తారు. అలా వారికి ఎమర్జెన్లీ సర్టిఫికెట్ను జారీ అయ్యేలా చూస్తారు.
మానవత్వంతో వ్యవహారం : డిపోర్టేషన్లో ముందుగా దేశ భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అదేవిధంగా అక్రమ వలసదారులపై మానవత్వంతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. వారు డిపోర్టేషన్ కేంద్రాలలో ఉన్నంత కాలం వారికి ఆహారం, వైద్య సదుపాయాలు అలాగే ఇతర కనీస సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు.
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