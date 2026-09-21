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విజయవాడ 'అభ్యాస' అరుదైన ఘనత - దేశంలోనే నంబర్‌ వన్ బడ్జెట్ బడిగా గుర్తింపు

విజయవాడలోని అభ్యాస పాఠశాల దేశంలోనే నంబర్ వన్ బడ్జెట్ బడిగా నిలిచింది. 'సీఫోర్' అనే సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సర్వేలో బడ్జెట్ పాఠశాలల విభాగంలో అభ్యాస బడి మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

Abhyasa School in Vijayawada Ranked No.1
దేశంలోనే నంబర్‌ వన్ బడ్జెట్ బడిగా విజయవాడ 'అభ్యాస' (EENADU)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 2:23 PM IST

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Abhyasa School in Vijayawada Ranked No.1 : మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందని ద్రాక్ష కాకూడదన్న సంకల్పానికి జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. బడి భారం కాకూడదని, అమ్మ ఒడిలా అక్కున చేర్చుకుని అన్నీ నేర్పించాలనే బరువైన ఉద్దేశానికి తగిన గుర్తింపు లభించింది. విజయవాడలోని అభ్యాస పాఠశాల దేశంలోనే నంబర్ వన్ బడ్జెట్ బడిగా నిలిచి సత్తా చాటింది. 'సీఫోర్' అనే సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సర్వేలో బడ్జెట్ పాఠశాలల విభాగంలో అభ్యాస బడి 949 పాయింట్లు సాధించి మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

సీఫోర్ సర్వే సాగిందిలా : దేశవ్యాప్తంగా ఈ సర్వేను సీఫోర్ సంస్థ ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించింది. మొత్తం 64,567 మంది నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరించింది. ఈ సర్వే కోసం బోధనా విధానం, ఉపాధ్యాయుల సామర్థ్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు, వ్యక్తిగత అభ్యాసం తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. అలాగే బడిలో మౌలిక సదుపాయాలు, జీవన నైపుణ్యాలు, ఖర్చుకు తగిన వసతులతో కూడిన విద్య వంటి ప్రమాణాలను నిశితంగా పరిశీలించారు. అన్నింట్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన అభ్యాస పాఠశాలను ఈ జాతీయ స్థాయి అవార్డు వరించింది. దిల్లీలో ఈ నెల 22, 23 తేదీల్లో నిర్వహించే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఈ పాఠశాల యాజమాన్యానికి అవార్డు ప్రదానం చేయనున్నారు.

ఆ విద్యా విధానమే విజయ రహస్యం : అభ్యాస పాఠశాలకు ఈ స్థాయి జాతీయ గుర్తింపు రావడానికి పాఠశాల వ్యవస్థాపకులు కనపర్తి జ్యోత్స్న, ప్రిన్సిపల్ వైవీ కృష్ణ బృందం ఎంచుకున్న కళాత్మక విద్యా విధానమే ప్రధాన కారణం. ఇక్కడి బోధనా పద్ధతులు మిగిలిన బడులకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులు రోజంతా ఒకే గదిలో కూర్చుని అన్ని తరగతులు వినరు. ఈ బడిలో ఒక్కో సబ్జెక్టుకు ఓ ప్రత్యేక గది ఉంటుంది. ఏ సబ్జెక్టు క్లాస్ ఉంటే విద్యార్థులే ఆ సంబంధిత గదికి వెళ్తారు. ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి సామగ్రి, పరికరాలు అక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. లెక్కలు కేవలం బోర్డుపై వినరు. అక్కడి వస్తువులతో ఆడుకుంటూ ఆచరణాత్మకంగా నేర్చుకుంటారు.

శాస్త్రవేత్తల్లా విద్యార్థులు : ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఇక్కడి విద్యార్థులు శాస్త్రవేత్తల్లా వ్యవహరిస్తారు. ఏదైనా ప్రాజెక్టు ఇచ్చినప్పుడు పుస్తకాల్లోని సమాచారాన్ని యథావిధిగా రాయరు. స్వయంగా సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. ప్రాజెక్టు ద్వారా తాము కొత్తగా నేర్చుకున్న విషయాలను ఇతర విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు ప్రజంటేషన్ రూపంలో వివరిస్తారు. అంతేకాకుండా, సమకాలీన అంశాలపై పది రోజులకోసారి విద్యార్థులతో ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. ఓ అంశంపై విద్యార్థులే సమాచారం సేకరించి, దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని మిగిలిన వారి ముందు చర్చిస్తారు.

ర్యాంకుల గోల లేదు: 'బాగా చదువుతావా లేదా' అని పిల్లలను భయపెట్టే విధానం ఇక్కడ ఉండదు. తోటి వారిపై అసూయ రేకెత్తించే ర్యాంకుల కోసం అస్సలు పోటీలు ఉండవు. కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం చేయకుండా సమాజంలో ఎలా జీవించాలో నేర్పుతారు. చిన్నప్పటి నుంచే స్వావలంబన నేర్పే ఉద్దేశంతో ఎల్‌కేజీ నుంచే వంట చేయడం నేర్పించడం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత. విద్యార్థుల్లో సర్వమత సమ్మేళన భావనను పెంపొందించేందుకు అన్ని మతాల పండగలను బడిలో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. పిల్లలను వాటిలో భాగస్వాములను చేస్తూ అన్ని మతాలు సమానమే అనే గొప్ప భావనను పెంపొందిస్తారు.

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