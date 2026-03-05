తెలంగాణ రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా సింఘ్వీ, వేం నరేంద్రరెడ్డి! - ఇవాళ నామినేషన్లు దాఖలు
రెండు రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీపై సస్పెన్స్కు తెరదించిన కాంగ్రెస్ - జాతీయ, ప్రాంతీయ ప్రయోజనాలను సమన్వయం చేస్తూ నిర్ణయం - ఏఐసీసీ కోటా కింద అభిషేక్ మను సింఘ్వీకి మరోసారి అవకాశం
Published : March 5, 2026 at 7:07 AM IST
Telangana Rajya Sabha Candidates Singhvi and Vem Narendra Reddy : రాష్ట్రంలో ఖాళీ అయిన రెండు రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సస్పెన్స్కు తెరదించింది. ఎమ్మెల్యే కోటా కింద భర్తీ కానున్న ఈ రెండు స్థానాలకు పార్టీ అధిష్ఠానం జాతీయ, ప్రాంతీయ ప్రయోజనాలను సమన్వయం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏఐసీసీ కోటా కింద సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీని మరోసారి రాజ్యసభకు పంపాలని నిర్ణయించగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా సీఎం సలహాదారు వేం నరేంద్ర రెడ్డిని ఎంపిక చేసింది. ఇవాళ ఇద్దరూ నామినేషన్లు దాఖలు చేయనున్నారు.
16 మంది ప్రయత్నం : రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అయిన రెండు రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ సుదీర్ఘ కసరత్తు చేసింది. భారీ సంఖ్యలో ఆశావహులు రంగంలోకి దిగడంతో వారి వివరాలపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేసిన పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఏఐసీసీకి నివేదించారు. ఆశావహుల రాజకీయ ప్రస్థానం, పార్టీ పట్ల విధేయత చేసిన సేవలు, సామాజిక సమీకరణ తదితర అంశాలను అధిష్ఠానానికి ఇచ్చిన నివేదికలో పొందుపరచినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తం 16 మంది వివిధ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన నాయకులు రాజ్యసభ స్థానాల కోసం ప్రయత్నించారు. రెడ్డి, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన సీనియర్ నేతలు తమ వంతు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. సీనియర్ నాయకుడు వి.హనుమంతు రావు, మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి వంటి నేతలు నేరుగా అధిష్ఠానాన్ని కలిసి తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే చివరికి అధిష్ఠానం నిర్ణయంలో రెండు ప్రధాన ప్రమాణాలు ప్రాధాన్యతలోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. జాతీయ, రాష్ట్ర అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుకెళ్లినట్లు సమాచారం.
దాదాపు అరగంటపాటు చర్చలు : జాతీయ స్థాయిలో పార్లమెంటులో బలమైన వాదనలు వినిపించే నేత అవసరమని భావించిన అధిష్ఠానం ఏఐసీసీ కోటా కింద అభిషేక్ మను సింఘ్వీని తిరిగి రాజ్యసభకు పంపాలని నిర్ణయించింది. న్యాయవాది, రాజ్యాంగ నిపుణుడిగా ఆయనకు ఉన్న అనుభవం దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇక రెండో స్థానాన్ని రాష్ట్ర నాయకత్వానికి వదిలేసినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకుని తుది నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నెల రెండో తేదీన వికారాబాద్ పర్యటనకు వచ్చిన లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్లతో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ దాదాపు అరగంటపాటు చర్చలు జరిపారు. అప్పుడే అభ్యర్థుల మెరిట్ అంశం ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఆ చర్చల్లో వేం నరేంద్ర రెడ్డి పేరు బలంగా వినిపించినట్లు తెలుస్తోంది. తరువాత నిన్న మరోసారి ఫోన్ ద్వారా రాష్ట్ర ఇంఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్లతో కేసీ వేణుగోపాల్ అభిప్రాయాలు సేకరించినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వేం నరేంద్ర రెడ్డి అభ్యర్థిత్వంపై ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవని స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే.. తుది నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆయన పాత్ర వెలకట్టలేనిదని : సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి 2017లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన వేం నరేంద్ర రెడ్డి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. పార్లమెంటు ఎన్నికలు, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉపఎన్నిక జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక, పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో తెర వెనుక వ్యూహరచనలో ఆయన పాత్ర వెలకట్టలేనిదని రాష్ట్ర నాయకత్వం భావిస్తోంది. అంతేకాదు ప్రభుత్వం, పార్టీ మధ్య అనుసంధాన కర్తగా కూడా కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వివాదాస్పద అంశాల్లో సైతం జోక్యం చేసుకుని సమన్వయం చేస్తూ ముందుకు వెళ్లగల నాయకుడిగా ఆయనకు ఉన్న ఇమేజ్ కూడా అధిష్ఠానం దృష్టిలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని జాతీయ స్థాయిలో సింఘ్వీ, రాష్ట్ర స్థాయిలో వేం నరేంద్ర రెడ్డిని ఎంపిక చేసినట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
