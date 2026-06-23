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'హెల్మెట్‌ ఆప్షన్‌ కాదు-అవసరం' - వాహనదారులకు పోలీసుల 'అభయం'

శిరస్త్రాణం లేకుండా రోడ్డుపైకి వచ్చేవారికి తాత్కాలికంగా హెల్మెట్లు అందజేత - 48 గంటల్లో హెల్మెట్‌ తిరిగిచ్చేలా కార్యక్రమానికి రూపకల్పన - సత్ఫలితాలనిస్తున్న అభయం ప్రయోగం

'Abhayam' Helmet Banks in Srikakulam District
'Abhayam' Helmet Banks in Srikakulam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 5:41 PM IST

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'Abhayam' Helmet Banks in Srikakulam District: యాక్సిడెంట్‌ అంటే వాహనం రోడ్డుపై పడటం కాదు ఒక కుటుంబం మొత్తం రోడ్డున పడటం. ప్రమాదం ఎప్పుడు ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. అందుకే ప్రతి ప్రయాణంలోనూ ద్విచక్రవాహనదారులు హెల్మెట్‌ను భాగం చేసుకోవాలని సిక్కోలు పోలీసులు కోరుతున్నారు. స్టైల్‌ కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టకుండా హెల్మెట్‌ ధరించి సురక్షితంగా ఇల్లు చేరాలంటున్నారు. కేవలం సలహాలకే పరిమితం కాకుండా అభయం పేరుతో హెల్మెట్‌ బ్యాంకులకూ రూపకల్పన చేశారు. ఇంతకీ ఏంటీ అభయం ఈ ఆలోచన ఉద్దేశమేంటి? అనే మరిన్ని వివరాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

బైకర్లలో మార్పు: అమ్మ జన్మనిస్తే హెల్మెట్ పునర్జన్మ ఇస్తుందంటున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పోలీసులు. హెల్మెట్​ బైక్‌ నడిపే వ్యక్తికి మాత్రమే కాకుండా ఆయన కుటుంబానికీ రక్షణ కల్పిస్తుందని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. హెల్మెట్‌ ఆప్షన్‌ కాదు, అవసరమని అది ధరిస్తే లైఫ్‌ నాటౌట్‌ అని లేకుంటే రనౌట్‌ అవుతారని వాహనదారులకు వివరిస్తున్నారు. ఇంత చెబుతున్నా హెల్మెట్ లేకుండా రోడ్డుపైకి నిర్లక్ష్యంగా వచ్చే బైకర్లలో మార్పు తెచ్చేలా నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టారు. తాత్కాలికంగా హెల్మెట్ అందించే ఉద్దేశంతో 'అభయం' పేరుతో హెల్మెట్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేశారు.

అభయం యాప్​: రోడ్డు మీద శిరస్త్రాణం లేకుండా ఎవరైనా కనిపిస్తే వారికి బ్యాంక్ నుంచి తాత్కాలికంగా హెల్మెట్ అందజేస్తారు. లేదా ఏ కారణంతోనైనా హెల్మెట్ లేకుండా బయటకు వస్తే బైకర్లే స్వచ్ఛందంగా హెల్మెట్ తీసుకోవచ్చు. వీరి వివరాలను అభయం అనే ప్రత్యేక యాప్​లో నమోదు చేస్తారు. బ్యాంక్​లో హెల్మెట్ తీసుకున్న వాళ్లు 48 గంటల్లోపు వారి హెల్మెట్ చూపించి పోలీసులు ఇచ్చిన హెల్మెట్‌ను డిపాజిట్ చేసేలా ఎస్పీ మహేశ్వరరెడ్డి రూపకల్పన చేశారు. ఈ వినూత్న ఆలోచనను ఇటీవల నరసన్నపేట పర్యటనకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా ప్రశంసించారు.

శ్రీకాకుళంలో హెల్మెట్ బ్యాంక్​ లను కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్​తో కలిసి ఎస్పీ మహేశ్వరరెడ్డి ఏప్రిల్ 25న ప్రారంభించారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 3 వేల మంది ఈ సేవలను ఉపయోగించుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. అభయం హెల్మెట్‌ బ్యాంకులతో శిరస్త్రాణాలు ధరించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోందని చెబుతున్నారు.

'ఇంతకుముందు హెల్మెట్​ పెట్టుకునే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండేది. అభయం పేరుతో హెల్మెట్ బ్యాంకులు వచ్చిన తర్వాత హెల్మెట్​ ధరించే వారి సంఖ్య 40 శాతానికి పెరిగింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ బ్యాంకులు అందుబాటులోకి తెచ్చాం.' -రామారావు, ట్రాఫిక్ సీఐ

62 శాతం మంది మృతి: హెల్మెట్‌ ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ వినియోగం పెంచేలా పోలీసులు చేస్తున్న వినూత్న ప్రయోగంపై వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో బైక్ ప్రమాదాల్లో 62 శాతం మంది హెల్మెట్ లేకపోవడంతోనే మృతి చెందుతున్నారని ఎస్పీ మహేశ్వరరెడ్డి తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ శిరస్త్రాణం ధరించేలా చేసి ప్రమాదాలను తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేశామన్నారు. జిల్లాలోని పట్టణ ప్రదేశాల్లో ఇవి సత్ఫలితాలు ఇవ్వడంతో త్వరలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బైకర్లకు అవగాహన కల్పించేలా కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు ఎస్పీ వివరించారు.

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TAGGED:

ABHAYAM PROJECT
PREVENTION OF ROAD ACCIDENTS
ABHAYAM HELMET BANKS
HELMET BANK INITIATIVE SRIKAKULAM
ABHAYAM HELMET BANKS IN SRIKAKULAM

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