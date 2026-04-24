డ్వాక్రా మహిళలకు గుడ్​న్యూస్​- 22 లక్షల మందికి 'అభయహస్తం' నిధులు

అభయహస్తం నిధులు తిరిగి మహిళలకు అందించేలా కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయం- 22 లక్షల మంది డ్వాక్రా మహిళలకు భారీ ఊరట కల్పించేలా చర్యలు

Govt to Refund Rs 2194 Crore Abhaya Hastham Savings to Women
Govt to Refund Rs 2194 Crore Abhaya Hastham Savings to Women (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:54 PM IST

Govt to Refund Rs 2194 Crore Abhaya Hastham Savings to Women: వృద్ధాప్యంలో ఆసరాగా ఉంటుందని రూపాయి రూపాయి కూడబెట్టుకున్న డ్వాక్రా మహిళల సొమ్మును తిరిగి వారికే అందజేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దారి మళ్లించిన అభయహస్తం నిధులను లబ్ధిదారులకు వెనక్కి ఇవ్వనుండడంతో 22 లక్షల మంది మహిళలకు భారీ ఊరట లభించనుంది.

రూ.2,194 కోట్ల నిధులు: అభయహస్తం పింఛన్ పథకం కోసం డ్వాక్రా మహిళలు దాదాపు 12 ఏళ్లపాటు పొదుపు చేశారు. దాదాపు 22 లక్షల మంది మహిళలు జమ చేసిన మొత్తం రూ.1,194 కోట్లకు చేరింది. దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా మరో రూ.1,000 కోట్లు కలిపితే మొత్తం నిధులు రూ.2,194 కోట్లు అయ్యాయి. నెలనెలా పెరిగే ఈ నిధులను గత ప్రభుత్వం 2021లో ఇతర అవసరాలకు మళ్లించింది.

డీఆర్డీఏ కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు: 2019-24 మధ్య కాలంలో వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు తాకట్టు పర్వం కొనసాగించిందని, అభయహస్తం నిధులనూ వదల్లేదని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. మహిళలు జమ చేసుకున్న రూ.1,194 కోట్లతో పాటు ప్రభుత్వ వాటా రూ.1,000 కోట్లను కూడా దారి మళ్లించిందని, ఆ నిధులకు లెక్కాపత్రం లేదని ఆవేదన చెందారు. పింఛను అటుంచి తాము దాచుకున్న సొమ్మైనా ఇవ్వాలని డీఆర్డీఏ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగినా అప్పటి ప్రభుత్వం స్పందించలేదని వాపోయారు. బాధితుల విజ్ఞప్తి మేరకు కూటమి ప్రభుత్వం మహిళలు జమ చేసిన మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించాలని నిర్ణయించగా, ఆర్థిక శాఖ కూడా ఆమోదం తెలిపింది.

పథకం నేపథ్యం: 2009లో డ్వాక్రా సంఘాల్లోని 18 నుంచి 60 ఏళ్ల మహిళల కోసం అభయహస్తం పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఏడాదికి సభ్యురాలు రూ.365 చెల్లిస్తే, ప్రభుత్వం మరో రూ.365 జమ చేస్తుంది. 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత నెలకు రూ.500 పింఛన్ ఇస్తారు. 2019 వరకు ఈ పథకం సజావుగా సాగింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వాటా నిధులను చెల్లించలేదు.

చట్ట సవరణతో నిధుల మళ్లింపు: ఈ పథకానికి ఫండ్ మేనేజర్‌గా ఉన్న ఎల్ఐసీ నుంచి నిధులు తీసుకోవడం కుదరకపోవడంతో గత ప్రభుత్వం చట్టాన్ని సవరించి ఎల్ఐసీ స్థానంలో సెర్ప్‌ను చేర్చింది. అనంతరం రూ.2,100 కోట్లను బదలాయించుకుంది. రెండేళ్లు వరుసగా సభ్యులు వాటా చెల్లించకపోతే సభ్యత్వం రద్దవుతుందన్న నిబంధనను అడ్డుపెట్టుకొని పథకాన్ని రద్దు చేసేందుకు కుట్ర చేసింది. 2021-22 నుంచి సభ్యుల నుంచి వాటా వసూలు నిలిపివేసింది.

సెర్ప్ ఖాతాలో నిధులు మాయం: నిబంధనల ప్రకారం రెండేళ్ల తర్వాత సభ్యత్వం రద్దయిన వారికి జమ చేసిన మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలి. కానీ గత ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకూ చెల్లించలేదు. ఎల్‌ఐసీ నుంచి తీసుకున్న రూ.2,194 కోట్లను దారి మళ్లించి కేవలం సెర్ప్ పీడీ ఖాతాలో ఉన్నట్లు చూపారు. కూటమి ప్రభుత్వం విచారణ చేయించగా అక్కడ ఒక్క రూపాయి కూడా లేనట్లు తేలింది.

మూడు వర్గాల లబ్ధిదారులు: 2021 నాటికి అభయహస్తం లబ్ధిదారులను మూడు వర్గాలుగా గుర్తించారు.

1. మరణించినవారు: గ్రామీణంలో 9,628 మంది, పట్టణంలో 847 మంది కలిపి మొత్తం 10,475 మంది. వీరు జమ చేసిన మొత్తం రూ.8.40 కోట్లు.

2. మూడేళ్లు వాటా చెల్లించనివారు: గ్రామీణంలో 8,73,959 మంది, పట్టణంలో 1,18,173 మంది కలిపి మొత్తం 9,92,132 మంది. వీరి పొదుపు రూ.449.69 కోట్లు.

3. కొనసాగుతున్న సభ్యులు: గ్రామీణంలో 11,51,808 మంది, పట్టణంలో 64,168 మంది కలిపి మొత్తం 12,15,976 మంది. వీరి పొదుపు రూ.736.51 కోట్లు. ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి లబ్ధిదారులకు అందించే ప్రక్రియను కూటమి ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది.

