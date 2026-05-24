మహిళల భద్రత కోసం 'అభయం' - 3 లక్షల మందికి స్వీయ రక్షణపై శిక్షణ

మహిళలను ధైర్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంగా అభయ-భవిత కార్యక్రమం - స్వీయ రక్షణపై మహిళలు, చిన్నారులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు - 200 మంది వాలంటీర్ల ద్వారా ఆరు రాష్ట్రాల్లో కార్యక్రమాల నిర్వహణ

Abhaya Bhavitha program For Women Empower And Courage in Anantapur District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 5:18 PM IST

Abhaya Bhavitha program For Women Empower and Courage in Anantapur District: సమాజంలో మహిళలను ధైర్వవంతులుగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంగా అభయ -భవిత కార్యక్రమం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే దక్షిణాదిలోని ఆరు రాష్ట్రాల్లో మూడు లక్షల మంది బాలికలు, యువతులను అఘాయిత్యాల నుంచి స్వీయ రక్షణ పొందేలా అభయ పౌండేషన్ ద్వారా చైతన్య పరిచారు.

20 ఏళ్లుగా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు: దాదాపు ఇరవై ఏళ్లుగా అభయ పౌండేషన్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వేలాది మంది యువతకి ఉపాధి కల్పించింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని పాఠశాలల్లో రెండేళ్లుగా చిన్నారులకు స్వీయ రక్షణపై అవగాహన కల్పించే సైనికుల్లాంటి వాలంటీర్లను అభయ పౌండేషన్ తయారు చేస్తోంది. మహిళలు యువతలో చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకు ఇప్పటి వరకు 200 మంది వాలంటీర్ల ద్వారా ఆరు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాల, కళాశాలల్లో విద్యార్థుల్లో ధైర్యసాహనాలు నింపే కార్యక్రమం ఉద్యమంగా సాగుతోంది.

వేలాది మందికి ఉపాధి: అనంతపురం జిల్లాలోని రోటరీపురంలో 20 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పాటైన అభయ పౌండేషన్ మహిళలు, విద్యార్థులు, యువత కోసం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటికే యువతకు వృత్తి విద్య కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇచ్చి వేలాది మందికి ఉపాధి చూపించింది. ఓవైపు ఉపాధి శిక్షణ ఇస్తూనే మరో వైపు సమాజంలో మహిళలు, చిన్నారులపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలను ఎదుర్కొనేందుకు చైతన్య కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ మధ్య కాలంలో మహిళలు, యువతులపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాల నుంచి వారిని రక్షించే మార్గాలపై అభయ పౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు బాలచంద్ర దృష్టిపెట్టారు.

200 మంది వాలంటీర్లకు శిక్షణ: ఇందుకోసం అభయ-భవిత కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దక్షిణ భారతదేశంలోని ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో విద్యార్థులను చైతన్య పరిచే కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఆరు రాష్ట్రాల్లో 200 మంది వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చి, వారి ద్వారా మూడు లక్షల మంది బాలికలు, యువతులను చైతన్య పరిచారు. అభయ పౌండేషన్ లో తాము శిక్షణ పొంది విద్యార్థుల్లో ధైర్యసాహసాలు నింపుతూ అఘాయిత్యాలను అడ్డుకునేలా చైతన్య పరుస్తున్నట్లు వాలంటీర్లు చెబుతున్నారు.

5 వేల మందికి ప్రత్యేక గొడుగులు: అభయ పౌండేషన్ తెలంగాణ, ఏపీలో వేలాది మంది యువతకు డ్రైవింగ్, బ్యూటీషియన్, మొబైల్ ఫోన్ల రిపేరీ తదితర వాటిలో శిక్షణ ఇచ్చి వారికి ఉపాధి చూపించింది. దీంతో పాటు రోడ్డు సైడు వ్యాపారులకు ఎండ, వర్షం నుంచి రక్షణ పొందేలా ఐదు వేల మందికి ప్రత్యేక గొడుగులు వితరణ చేసింది. చలికాలంలో రోడ్డుపక్కన ఫుట్ పాత్ పై నిద్రించే పదివేల మందికి దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు. అభయ పౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు బాలచంద్ర ఆధ్వర్యంలో అనంతపురం జిల్లా రోటరీపురంలో నిరంతరం యువతకు అనేక అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో దేశవ్యాప్తంగా బాలికలు, మహిళలపై అఘాయిత్యాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వారిని వారే రక్షించుకునేలా చైతన్య కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే 200 మంది వాలంటీర్ల ద్వారా విద్యార్థుల్లో చైతన్యం నింపే అభయ-భవిత కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంతో కొత్తగా మరో 60 మంది వాలంటీర్లను ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఏపీ,తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన అరవై మంది వాలంటీర్లకు అభయ పౌండేషన్ రెండు రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తోంది. ఈ వాలంటీర్లు వారి ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చిన్నారులు, యువతుల్లో చైతన్యం తీసుకరానున్నారు.

అఘాయిత్యాలను ఎదుర్కోవడంపై అవగాహన: గత రెండేళ్లలో వాలంటీర్ల శిక్షణ కోసం అభయ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు బాలచంద్ర రూ. 8 లక్షల వ్యయాన్ని చేశారు. విద్యార్థుల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకు అభయ-భవిత కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకంగా పోస్టర్లు తయారు చేయించి, ఆ చిత్రాలను చూపిస్తూ పాఠశాల్లో అఘాయిత్యాలను ఎదుర్కోవడంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తమ వాలంటీర్లు ఇప్పటికే మూడు లక్షల మంది బాలికలు, యువతుల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారని అభయ సంస్థ పౌండర్ బాలచంద్ర చెబుతున్నారు.

బాలికలు, మహిళలపై అఘాయిత్యాలను ఎదుర్కోడానికి స్వీయ రక్షణ పొందేలా వారిని తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా ముందుకు పోతున్నట్లు అభయ పౌండేషన్ బాలచంద్ర చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో అభయ-భవితను గ్రామస్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

"ఇప్పటి వరకు ఆరు రాష్ట్రాల్లో 200 మంది వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చి, వారి ద్వారా మూడు లక్షల మంది బాలికలు, యువతులను చైతన్య పరిచారు. అభయ పౌండేషన్​లో తాము శిక్షణ పొంది విద్యార్థుల్లో ధైర్యసాహసాలు నింపుతూ అఘాయిత్యాలను అడ్డుకునేలా చైతన్య పరుస్తున్నారు."-స్వాతి చక్రపాణి, అన్నమయ్య జిల్లా వాలంటీర్

"దక్షిణ భారతదేశంలోని పాఠశాలల్లో రెండేళ్లుగా చిన్నారులకు స్వీయ రక్షణపై అవగాహన కల్పించే సైనికుల్లాంటి వాలంటీర్లను అభయ పౌండేషన్ తయారు చేస్తోంది. మహిళలు యువతలో చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకు ఇప్పటి వరకు 200 మంది వాలంటీర్ల ద్వారా ఆరు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాల, కళాశాలల్లో విద్యార్థుల్లో ధైర్యసాహనాలు నింపే కార్యక్రమం ఉద్యమంగా సాగుతోంది."-పల్లవి, చిత్తూరు జిల్లా వాలంటీర్

"దక్షిణాదిలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో మూడు లక్షల మంది బాలికలు, యువతులకు స్వీయ రక్షణపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. గత 20 ఏళ్లుగా అభయ ఫౌండేషన్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నోసేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. వృత్తి విద్య కోర్సుల్లో వేలాది మంది యువతకి ఉపాధి కల్పించింది. రెండేళ్లుగా చిన్నారుల స్వీయ రక్షణపై అవగాహన కల్పించే వాలంటీర్లను అభయ ఫౌండేషన్ తయారు చేస్తోంది. మహిళలు, యువతలో చైతన్యం తీసుకొచ్చి, వారిని ధైర్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దడమే మా అభయ- భవిత కార్యక్రమాల ప్రధాన లక్ష్యం."-బాలచంద్ర, అభయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు

