Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ఏపీ చిరునామాతో వయో వృద్ధులకు అందని వైద్యం

70 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ - వృద్ధుల ఆరోగ్యానికి భరోసాగా కేంద్రం - ఉచితంగా రూ.5 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం

PM Vaya Vandana Yojana
PM Vaya Vandana Yojana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Jan Arogya Yojana : వయసు మీద పడితే అనారోగ్య సమస్యలు తరముకొస్తుంటాయి. వృద్ధుల్లో కొందరు అనారోగ్య సమస్యలతో ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. వైద్య చికిత్సలకు నగదును వెచ్చిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా 70 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ. ఈ నేపథ్యంలో ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించి వారి ఆరోగ్యానికి భరోసాగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఆయుష్మాన్​ భారత్​ ప్రధాన మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన' పథకం ప్రారంభించింది.

70 ఏళ్లు దాటితే రూ.5 లక్షల ఉచిత బీమా : కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 'వయ వందన​' పథకం రాష్ట్రంలో అమల్లోకి వచ్చి ఏడాది పూర్తయినా ఇంకా అనేక అడ్డంకులు తొలగడం లేదు. ఆయుష్మాన్​ భారత్​ ప్రధాన మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన కింద దేశంలో 70 సంవత్సరాలు నిండిన ఎవరైనా వయ వందన ద్వారా ఉచితంగా రూ.5 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం పొందవచ్చని విధివిధానాలు రూపొందించారు.

PM Vaya Vandana Yojana
70 ఏళ్లు దాటితే రూ.5 లక్షల ఉచిత బీమా (Eenadu)

ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో ఈ పథకం అమలవుతున్నా, తెలంగాణలో పలు సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆధార్​ ద్వారా ఈ కార్డును పొందాల్సి ఉంటుంది. కానీ 2014కు ముందు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆధార్​ పొందిన వారికి కార్డు చిరునామాలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ అని ఉంది. ఆధార్​కార్డులో ఏ రాష్ట్ర పేరు ఉంటే లబ్ధిదారులకు ఆ రాష్ట్రం కిందే వయ వందన​ కార్డులు జారీ చేస్తున్నారు. దాంతో వాటిని పొందినా తెలంగాణలో చెల్లుబాటు కావడం లేదు. ఆధార్​కార్డులో చిరునామా మార్చుకోవడానికీ పలు సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.

26 వేల మంది డౌన్​లోడ్​ :

  • రాష్ట్రంలో వయ వందన పొందేందుకు దాదాపు 18 లక్షల మందికి అవకాశం ఉంది. ఈ పథకంపై ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు సైతం సరైన అవగాహన కల్పించలేదు. దీంతో ఇప్పటి వరకు కేవలం 26 వేల మంది మాత్రమే నమోదు చేసుకున్నారు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ సంఖ్య లక్షల్లో ఉంది.
  • ఈ కార్డు పొందిన వారికి కూడా రాష్ట్రంలో వెంటనే ఉచిత వైద్యం అందడం లేదు.
  • సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల మహిళ హైదరాబాద్​లోని ఒక ఆసుపత్రిలో ఈ కార్డు కింద చికిత్స చేయించుకుందామని వెళితే యాజమాన్యం నిరాకరించింది.
  • ఈ క్రమంలో వైద్యారోగ్య శాఖ దీనిపై దృష్టి పెట్టి సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించి, అవగాహన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
  • రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పింఛను పొందుతున్న లబ్ధిదారుల జాబితా సిద్ధం చేశామని, వారిలో 70 ఏళ్లు పైబడిన వారందరికీ అవగాహన కల్పించేందుకు సిద్ధమయ్యామని రాజీవ్​ ఆరోగ్య శ్రీ ట్రస్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.

అర్హులు ఎవరంటే? : 70 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులందరూ ఈ పథకం కింద అర్హులే. అన్ని సామాజిక, ఆర్థిక వర్గాలకు చెందిన వృద్ధులకు ఈ పథకం కింద వైద్య బీమా లభిస్తుంది. ఇప్పటికే ఆయుష్మాన్ భారత్​ పరిధిలో ఉన్న వృద్ధులకు ఇప్పుడు రూ.5 లక్షల అదనపు కవరేజీ లభిస్తుంది. కుటుంబంలో 70 ఏళ్లు పైబడిన వారు ఇద్దరుంటే తలా రూ.2.50 లక్షల వైద్య సాయం పొందొచ్చు. ఇందులో మూడు రోజుల పాటు ఉచితంగా ఆసుపత్రుల్లో చేర్చుకోవడం, వైద్య పరీక్షలు తదితర సేవలు పొందొచ్చు. మందులు, వసతి, పోషకాహారం వంటి సేవలు లభిస్తాయి.

ఎలా చేరాలి? ఏమేం కావాలి? : ఆయుష్మాన్​ భారత్​ స్కీమ్​లో చేరాల్సిన వారు ఆయుష్మాన్​ భారత్​ వెబ్​సైట్​ లేదా ఆయుష్మాన్​ యాప్​ ద్వారా చేరొచ్చు. దీనికోసం ముందు www.beneficiary.nha.gov.in వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి క్యాప్చా, మొబైల్​ నంబర్​, ఓటీపీ ఎంటర్​ చేయాలి. తర్వాత మీ రాష్ట్రం ఎంచుకున్నాక అక్కడ వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ కేవైసీ చేయకుంటే ఆధార్​ ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. ఒకవేళ ఇది వరకే కేవైసీ పూర్తయ్యి ఉంటే నేరుగా ఆయుష్మాన్​ వయ వందన కార్డు డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చు. ఆ వృద్ధుల తరఫున వారి కుటుంబ సభ్యులు సైతం వెబ్​సైట్​ లేదా మొబైల్​ యాప్​లో ఈ ప్రక్రియ చేయొచ్చు. లేదా ఎంప్యానెల్డ్​ ఆసుపత్రికి వెళ్లి కూడా నమోదు చేయించొచ్చు.

60 ఏళ్లు దాటినా - సీనియర్ సిటిజన్ కార్డు అందక కన్నీళ్లు

మీ ఇంట్లో వృద్ధులు ఉన్నారా ? - వారి అవసరాలు తీరేలా ఇంటిని తీర్చిదిద్దుకోండిలా!

TAGGED:

PRADHAN MANTRI JAN AROGYA YOJANA
VAYA VANDANA YOJANA SCHEME
PMJAY IMPLEMENTATION DUE TO AADHAR
ప్రధాన మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన
AB PMJAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.