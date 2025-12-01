స్కూల్లో తండ్రితో గొడవ - చిన్నారిని పడేసి కాళ్లతో తొక్కుతూ ఆయా పైశాచికత్వం
పాఠశాల ముగిసిన తర్వాత చిన్నారిని ఇష్టారీతిన కొట్టిన ఆయా - జీడిమెట్ల పరిధి షాపూర్నగర్లోని ఓ స్కూల్లో ఘటన - తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో ఆయాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : December 1, 2025 at 3:16 PM IST
Girl Assaulted by Ayaa in Purnima School Jeedimetla : అభం శుభం తెలియని ఓ నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల ఆయా అమానుషంగా వ్యవహరించిన ఘటన కలకలం రేపింది. పాప తండ్రి తనను తిట్టాడనే అక్కసుతో చిన్నారిపై ఆ ఆయా అత్యంత దారుణంగా దాడి చేసింది. మానవత్వాన్ని మరిచి పాప కాళ్లపై నిలబడి ఇష్టారీతిన చితకబాదింది. హైదరాబాద్లోని షాపూర్నగర్లోని పూర్ణిమ పాఠశాలలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. జీడిమెట్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గడ్డం మల్లేశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, షాపూర్నగర్ ఎన్ఎల్బీనగర్లోని పూర్ణిమ ప్రైవేటు పాఠశాలలో లక్ష్మి అనే మహిళ ఆరేళ్లుగా ఆయాగా పని చేస్తోంది.
చిన్నారిపై పాశవికంగా దాడి : ఆరు నెలల క్రితం ఒడిశా నుంచి వచ్చిన కలియో - సంతోషి అనే దంపతులు పాఠశాల కాపలాదారులుగా పని చేస్తున్నారు. వారి నాలుగేళ్ల పాపను అదే పాఠశాలలో చేర్పించి నర్సరీ చదివిస్తున్నారు. ఇటీవల ఆయాకు, పాప తండ్రికి మధ్య గొడవ జరిగింది. దీన్ని మనసులో పెట్టుకున్న ఆమె శనివారం ఉదయం చిన్నారిని పాఠశాల ప్రాంగణంలోకి తీసుకెళ్లి అత్యంత పాశవికంగా దాడి చేసింది. ఈ దారుణాన్ని స్కూల్ పక్కనున్న భవనం పైనుంచి ఓ యువకుడు తన మొబైల్ ఫోన్లో వీడియో తీశాడు. అనంతరం పాప తల్లిదండ్రులకు ఆయా దాడి దృశ్యాలను చూపించాడు. అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. ఈ విషయం అదే రోజు పాఠశాల యాజమాన్యం దృష్టికి వెళ్లగా నిర్వహకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినట్లు చిన్నారి తల్లి తెలిపారు. చిన్నారిపై అత్యంత దారుణంగా దాడిచేసినా ఏమీ కాదులే అని, ఇలాంటివి సర్వసాధారణమని ఇద్దరికి నచ్చజెప్పి పంపించినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఆయాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు : వెంటనే చిన్నారి ఇంటికి వెళ్లిన పోలీసులు ఈ ఘటనపై ఆరా తీశారు. చిన్నారికి తీవ్ర జ్వరం రావడంతో పోలీసుల సాయంతో తల్లిదండ్రులు పాపను నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాలానగర్ ఏసీపీ నరేశ్ రెడ్డి, జీడిమెట్ల ఇన్స్పెక్టర్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి చిన్నారి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం జీడిమెట్ల పీఎస్లో చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేయగా, దాడి దృశ్యాల ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆయాను అరెస్టు చేశారు. ఆమెతో పాటు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన పాఠశాల యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఇన్స్పెక్టర్ మల్లేశ్ తెలిపారు.
చిన్నారిపై దాడి ఘటన, మండిపడుతున్న నెటిజన్లు : చిన్నపిల్లల పట్ల ఇంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తారా అంటూ ఆయాపై నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున మండిపడుతున్నారు. ఇది చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన విషయమని ఖండిస్తున్నారు. ఆయాతో పాటు పాఠశాల యాజమాన్యంపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఏమైనా కోపతాపాలు ఉంటే పెద్దలు చూసుకోవాలి కానీ, పిల్లలపై చూపిస్తారా? అంటూ విమర్శిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడంతో తమ పిల్లలను ఆయాలకు, పాఠశాలలకు అప్పగించడానికి తల్లిదండ్రులు తీవ్రంగా భయపడిపోతున్నారు.
తమ ఖర్చులకు సరిపడా డబ్బులు కావాలంటే హైదరాబాద్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు చేస్తేనే సాధ్యమవుతుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో పిల్లలను చూసుకునేందుకు పెద్దవారు లేనప్పుడు వేరే దారి లేక చిన్నపిల్లలను డేకేర్ సెంటర్లలో లేదా ఆయాల దగ్గర వదిలి వెళ్లక తప్పని పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన ఆయాలు ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడుతుండటం వారిలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
