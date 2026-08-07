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ఆషాఢం వచ్చింది - మగువల చేతిలో గోరింటాకు పండింది

ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో వేడుకలు - మహిళలంతా ఒక్కచోట చేరడంతో సందడి వాతావరణం - గౌరీ దేవిని పూజించి గోరింటాకు రుబ్బిన మహిళలు

Warangal Gorintaku Celebrations
Warangal Gorintaku Celebrations (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 5:00 PM IST

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Warangal Gorintaku Celebrations : గౌరీ దేవిని ఇంటి ఆకుగా భావించే గోరింటాకు పండుగను తెలంగాణ లోగిళ్లలో మహిళా లోకం ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. ఆషాఢ మాసంలో గోరింటాకు పెట్టుకోవడం ప్రత్యేక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. శుభానికీ, సౌభాగ్యానికీ, ప్రతీకగా భావించే గోరింటాకు పండుగను ఓరుగల్లు మహిళలు ఒక్కచోట చేరి ఘనంగా జరుపున్నారు.

గోరింటాకు పెట్టుకుని మురిసిన మగువలు : ఆషాఢమాసంలో గోరింటాకు వేడుకల్ని మగువలు అందమైన సంప్రదాయంగా భావిస్తుంటారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆషాఢ మాసం అంటేనే గోరింటాకు మాసంగా చెప్పుకుంటారు. ఆడపడుచులు అంతా ఒక్కచోట చేరి వేడుకలా గోరింటాకు పండుగను జరుపుకుంటుంటే సంప్రదాయం, సందడి కలబోతగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ వరంగల్ మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో సందడిగా వేడుకను నిర్వహించారు. గౌరీమాతకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి గోరింటాకు రుబ్బి ఒకరికి ఒకరు చేతులకు పెట్టుకుని మురిసిపోయారు.

Warangal Gorintaku Celebrations
చేతులకు గోరింటాకు పెట్టుకొని మురిసిపోతున్న మహిళలు (ETV)

ఐదోతనానికి ప్రతీకగా గోరింటాకు : పల్లె, పట్టణాల్లో ఈ వేడుకలు సందడిగా సాగుతున్నాయి. ఏడాదికి ఒక్కసారి తామంతా ఈ పండుగను ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటామని మహిళలు చెబుతున్నారు. గోరింటాకు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని తెలిపారు. ఆడవాళ్ల ఐదోతనానికి ప్రతీకగా నిలిచే గోరింటాకు ఎంత బాగా పండితే అంత అదృష్టమని విశ్వసిస్తామని చెబుతున్నారు. మహిళలు గోరింటాకు పాటలు పాడి ఈ వేడుకను మరింత సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఆరోగ్యం, అందం, ఆచారం మూడు కలగలిపిన గోరింటాకు వేడుకల్లో మహిళామణులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఏటా ఇలాగే అందరూ కలిసి పండుగను జరుపుకోవాలని కోరుకున్నారు.

వరంగల్​లో గోరింటాకు సంబరాలు చేసుకున్న మహిళలు (ETV)

గోరింటాకు అంటే గౌరి ఇంటి ఆకు అని అర్థం. దీంతో సైంటిఫిక్​గా చేతి గోర్లకు నిండుగా గోరింటాకు పెట్టుకుంటే ఇన్​ఫెక్షన్లు పోతాయి. రైతులు, కూలీ పనులకు వెళ్లడం వల్ల కాళ్లు, చేతులు పాడవుతుంటాయి. గోరింటాకు పెట్టుకోవడం వల్ల ఇన్​ఫెక్షన్ల ఇబ్బంది ఉండదు. ఇంకా శరీరంలోని ఉష్ణోగ్రతలను సమతుల్యం చేస్తుంది - మహిళలు

ఆషాఢ మాసం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురు చూస్తాం : గోరింటాకు అదృష్టంగా భావిస్తారు. రోజంతా అటు ఇటు పరిగెత్తుతూ పనులు చేసే మహిళలకు గోరింటాకు పెట్టుకుంటేనైనా విశ్రాంతి దొరుకుందని ఆషాఢ మాసంలో పెట్టుకుంటారని ఈ సంబరాల్లో పాల్గొన్న మహిళలు చెబుతున్నారు. ఆషాఢ మాసంలో గోరింటాకు చేతులకు పెట్టుకోవడం చాలా మంచిదని వారు చెప్పారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తామని మగువలు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆషాఢ మాస గోరింటాకు వేడుకలు చాలా బాగా జరిగాయన్నారు.

గతంలో మహిళలు గ్రామాల్లోనే గోరింటాకు పెట్టుకునేవాళ్లు. కానీ ఇప్పట్లో పట్టణాల్లోనూ గోరింటాకు వేడుకలు చేసుకుంటున్నారు.స్నేహితులతో కలిసి ఆటలు ఆడుకోవడం, రీల్స్​ చేస్తూ సంబరాలను ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు - మహిళ

ఆషాఢం వచ్చింది - మగువల చేతిల్లో గోరింటాకు పండింది - Gorintaku festival Celebration 2024

గోరింటాకుతో అరచేతుల్లో ఆరోగ్యం పండుతుంది!

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వరంగల్​లో గోరింటాకు వేడుకలు
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