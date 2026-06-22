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ఒక వైపు రికార్డులు - మరోవైపు పతకాలు - విలువిద్యలో రాణిస్తున్న ఆరుష్‌రెడ్డి

నాలుగేళ్ల వయసులోనే బాణం ఎక్కుపెట్టిన బాలుడు - పిల్లాడి ఆసక్తి చూసి ఆర్చరీలో శిక్షణ ఇప్పించిన కుటుంబసభ్యులు - విజయవాడ ఓల్గా ఆర్చరీ అకాడమీలో శిక్షణ

Aarush Reddy Has Been Excelling in Archery From Young Age
Aarush Reddy Has Been Excelling in Archery From Young Age (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 6:27 PM IST

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Aarush Reddy Has Been Excelling in Archery From Young Age: చిన్నవయసు నుంచే ఆ బాలుడిది తిరుగులేని గురి. బాహుబలి సినిమా చూసి బాణాలు సంధించడంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. తను విల్లు ఎక్కుపెట్టి బాణం సంధిస్తే పతకాలు, రికార్డుల పంట పండాల్సిందే. ఆర్చరీలో జాతీయస్థాయిలో మేటి విజయాలతో రాష్ట్రానికి పేరు తెస్తున్నాడు నరసరావుపేటకు చెందిన చిన్నోడు. నాలుగేళ్ల వయసులోనే బాణం ఎక్కుపెట్టి ఔరా అనిపించాడు. అప్పటి నుంచి ఆ విజయాల పరంపర కొనసాగిస్తున్నాడు. ఒలింపిక్స్ పతకమే లక్ష్యమంటున్న మారుతి ఆరుష్‌రెడ్డి స్పోర్ట్స్‌ జర్నీ ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌: మారుతి ఆరుష్‌రెడ్డి చిన్న వయసులోనే చెదరని సంకల్పంతో ఆర్చరీలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. నరసరావుపేటకు చెందిన డాక్టర్‌ చెంచురెడ్డి, డాక్టర్‌ శాంతిశ్రీ దంపతులకు 2013లో జన్మించాడు. మూడేళ్ల వయసులో గన్​లు, బాణాలతో ఆడేందుకు పిల్లలు ఇష్టపడుతుంటారు. ఆ బాలుడు కూడా అందరిలానే విల్లు ఎక్కిపెట్టి బాణాలు వేయడం ప్రారంభించాడు. తెలియకుండానే అత్యంత ప్రాచీన క్రీడ ఆర్చరీపై ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. నాలుగేళ్లకే ఆర్చరీపై మక్కువ చూపడంతో తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించారు.

ఈ బాలుడు తొలి అడుగే ఘనంగా వేశాడు. విలువిద్యలో అడుగుపెట్టిన ఏడాది వ్యవధిలోనే 15 మీటర్ల విభాగంలో 14 నిమిషాల 40 సెకన్లలో 118 బాణాలు సంధించాడు. ఏషియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్, ఇండియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో అతిపిన్న వయస్కుడైన ఆర్చరీ క్రీడాకారుడిగా స్థానం సంపాదించాడు. ఇటీవల గోవాలో జరిగిన తొలి ఆలిండియా ఇండోర్‌ ఆర్చరీ టోర్నీలో అండర్‌-13, 15 విభాగాల్లో రజతాలు సాధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాడు.

చిన్న వయసులో చెదరని సంకల్పం: వయసు చిన్నదే అయినా ఆ బాలుడి గురి మాత్రం తిరుగులేనిది. విల్లు ఎక్కిపెట్టి బాణం సంధించాడంటే పతకాలు, రికార్డులు తన ఖాతాలో చేరాల్సిందే. ఆర్చరీ క్రీడలో జాతీయ స్థాయిలో చక్కటి విజయాలు సాధిస్తూ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెస్తున్నాడు ఆరుష్‌రెడ్డి. నాలుగేళ్ల వయసులో చేతిలోకి విల్లు తీసుకున్న ఈ ప్రతిభాశాలి బాణం ఎక్కిపెట్టిన ప్రతిసారి గురి తప్పకుండా లక్ష్యాన్ని చేధిస్తున్నాడు. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఆరుష్ రెడ్డి చిన్న వయసులోనే చెదరని సంకల్పంతో ఆర్చరీ రంగంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాడు. ఒక వైపు రికార్డులు, మరోవైపు పతకాలు తన పేరిట నమోదు చేసుకుంటూ క్రీడాకారుడిగా రాణిస్తున్నాడు.

'ఆరుష్‌రెడ్డిని 2017లో విజయవాడ ఓల్గా ఆర్చరీ అకాడమీలో చేర్చాం. రోజూ నరసరావుపేట నుంచి విజయవాడ కెళ్లి అకాడమీలో సాధన చేసేవాడు. అంకితభావం, క్రమశిక్షణ, నిరంతర సాధనతో తక్కువ సమయంలోనే మా మనవడు చక్కటి విజయాలు సాధించాడు. 2022లో ఏపీ అండర్‌-14, అండర్‌-9 రాష్ట్ర స్థాయి ఆర్చరీ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో స్వర్ణం సాధించాడు. 2022 సీబీఎస్​ఈ సౌత్‌ జోన్‌ ఆర్చరీ పోటీల్లో రజతం కైవసం చేసుకున్నాడు. 2024లో జరిగిన ఖేలోఇండియా పోటీల్లో బంగారు పతకం సాధించాడు. గుజరాత్‌లో 68వ పాఠశాలల క్రీడల్లో ఏపీ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించి కాంస్యం అందించాడు. 2026 జనవరిలో ఖేలోఇండియా ఎన్​టీపీసీ అమరావతి సిటీ ఓపెన్‌ ఆర్చరీ టోర్నీలో రజత పతకం సాధించాడు.' -డాక్టర్‌ సరస్వతి, ఆరుష్ రెడ్డి అమ్మమ్మ

దేశవిదేశాల్లో 20 కి పైగా టోర్నీల్లో పాల్గొని అనేక పతకాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్న ఆరుష్ తొలి ఆల్‌ ఇండియా ఇండోర్‌ ఆర్చరీ టోర్నమెంట్ లోనే నాలుగు విభాగాల్లో బరిలో నిలిచి రెండు రజతాలు సొంతం చేసుకోవడం మరిచిపోలేని అనుభవం అంటున్నాడు. ప్రధానంగా అమ్మ, అమ్మమ్మ, కోచ్ అందిస్తున్న సహకారంతోనే ఈ విజయాలు సాధించగలిగానని, భవిష్యత్తులోనూ దేశం గర్వించేలా అంతర్జాతీయ వేదికలపై పతకాలు సాధిస్తానని ఆత్మవిశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఆరుష్‌రెడ్డి క్రీడల్లోనూ, చదువులోనూ రాణించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశానికి మరింత గౌరవం తీసుకురావడమే లక్ష్యమని ఆరుష్‌రెడ్డి చెబుతున్నాడు.

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