'ఆస్కీ' అదరహో - ఆరంబ్ టూ పినాకిల్ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన
ఐడియాలను పంచుకున్న వెయ్యిమంది పైగా విద్యార్థులు - విద్యార్థులకు స్టార్టప్ల ఆవశ్యకత వివరించిన ప్రముఖులు - ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు అవార్డుల ప్రదానం - 17 రకాల గేమ్స్తో విద్యార్థులకు సరికొత్త ఉత్సాహం
Published : April 19, 2026 at 9:58 AM IST
Startup Ideas Events By Asci Hyderabad : హైదరాబాద్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా 'ఆస్కీ' నిర్వహించిన ఆరంభ్ టూ పినాకిల్కు విశేష స్పందన లభించింది. రెండ్రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తొలిరోజు తమ ఐడియాలను పంచుకుని ఔరా అనిపించిన విద్యార్థులు రెండో రోజు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ని పెంపొందించే గేమ్స్ ఆడారు.
వెయ్యిమందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరు : 'ఆరంభ్ టూ పినాకిల్ అంటే ప్రారంభం నుంచి శిఖరం వరకు ' పేరుకుతగ్గట్టే అంకుర సంస్థల ప్రారంభం నుంచి విజయతీరం చేరే వరకు అన్నీ అంశాలపై ఆస్కీ అవగాహన కల్పించింది. పెట్టుబడులు, సంస్థల నిర్వహణ వివిధ అంశాలపై సమాచారం అందించింది. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో 150 కళాశాలలకు చెందిన సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
విద్యార్థులను వ్యాపార దిగ్గజాలుగా తీర్చిదిద్దేలా : తొలిరోజు అంకుర సంస్థల ఏర్పాటు చేసే ముందు గమనించాల్సిన అంశాలు ఐడియాలను అంకురాలుగా మార్చేందుకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలను పారిశ్రామిక నిపుణులు విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు. అనంతరం దాదాపు 70 మంది విద్యార్థులు తమ స్టార్టప్ ఐడియాలను నిపుణులకు వివరించారు. విద్యార్థులను వ్యాపార దిగ్గజాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆస్కీ డీన్ డాక్టర్ నిర్మల్యా బాగ్చీ అభిప్రాయపడ్డారు.
"ఈ కార్యక్రమానికి 1000 మందికి పైగా రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకున్నారు. 150 కళాశాలల నుంచి హాజరయ్యారు. ఈ కార్యకమంలో భాగంగా స్టార్టప్ ప్రాముఖ్యతను విద్యార్థులకు వివరించాం. విద్యార్థులు అంకుర సంస్థలను ఏర్పాటు చేసే అంశాలను పంచుకున్నారు. వారి ఆలోచనల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ప్రైజ్మనీ రూ.30 వేలు అందజేశాం" - డా.నిర్మల్యా బాగ్చీ, ఆస్కీ డీన్
స్టార్టప్ల ఆవశ్యకతను వివరించిన ప్రముఖులు : తొలిరోజు స్టార్టప్ పిచ్లకే పరిమితమైన కార్యక్రమం రెండో రోజు మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ని కొత్తగా నేర్పేందుకు ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చింది. విద్యార్థులుకు దాదాపు 17 రకాల గేమ్స్ నిర్వహించింది. బెస్ట్ మేనేజర్స్ కోసం మైండ్ స్ప్రింట్, పాటల పోటీలు, డాన్స్, మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ను పెంపొందించేలా బ్రాండ్ స్ట్రోమ్ , ఫైనాన్స్కు సంబంధించి ఫిస్కల్ ఫేస్ ఆఫ్, స్టాక్ గేమ్, ఏఐ ఆధారిత ఆటలు నిర్వహించింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్, అస్కీ ఛైర్మన్ పద్మనాభయ్య, అస్కీ జనరల్ డైరెక్టర్ నిమ్మగడ్డ రమేశ్ కుమార్ సహా పలువురు ప్రముఖులు స్టార్టప్ల ఆవశ్యకతను వివరించారు.
"యువతను చూస్తుంటే మాకు భవిష్యత్తు కనిపిస్తోంది. దేశ భవిష్యత్తులో ఇది ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యువకులను అభినందిస్తున్నాను. వీరంతా మానేజ్మెంట్ విద్యార్థులు. దీనిలో సంస్థలను ఆర్థికంగా, సమర్థంగా ఎలా నడిపించాలి అనే అంశాలను నేర్చుకుంటారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలోచనలు పంచుకున్న విద్యార్థులకు నా అబినందలు" - ఎన్.రమేశ్కుమార్, డైరెక్టర్ జనరల్, ఆస్కీ
స్టార్ట్ప్స్తో అనేక మందికి ఉపాధి : ఈ ఈవెంట్కు జరిపించటానికి ప్రధాన కారణాన్ని ఆస్కీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కర్నాక్ రాయ్ తెలిపారు. బారత్లో 140 కోట్ల జనాభా ఉన్నారని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో మనం ఎన్ని ఉద్యాగాలను నెలకొల్పగలం అనే విషయాలను ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తు చేసుకోవాలని అన్నారు. పారిశ్రామిక వేత్తలుగా ఎదుగడం అనేది చాలా ప్రధానమైన అంశమని చెప్పుకొచ్చారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తులో సొంత మార్గంలో ఎదుగుతారని వెల్లడించారు. దీనితో పాటు అనేక మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారని వివరించారు.
"ఈ ఈవెంట్కు జరిపించటానికి ప్రధాన కారణం భారత్లో 140 కోట్ల జనాభా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మనం ఎన్ని ఉద్యాగాలను నెలకొల్పగలం అనే విషయాలను గుర్తుచేసుకోవాలి. పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదుగడం అనేది చాలా ప్రధానమైన అంశం. దీని వల్ల విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో సొంత మార్గంలో ఎదుగుతారు. దీంతో పాటు అనేక మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తారు" - కర్నాక్ రాయ్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ఆస్కీ
'ఆరంబ్ టూ పినాకిల్' బీ స్కూల్ ఫెస్ట్ - ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్