మహబూబ్నగర్లో ఎయిర్పోర్టు లేనట్టే - మిగతా ఐదు చోట్ల మాత్రం ఢోకా లేదు
త్వరలోనే వరంగల్లోని మామునూరు బ్రౌన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టుకు డీపీఆర్ - రానున్న మూడేళ్లలో అందుబాటులోకి రానున్న ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయం - అన్నింటిలోనూ భూసేకరణ ప్రక్రియే కీలకం - కొండలు, సోలార్ప్లాంట్ కారణంగా మహబూబ్నగర్ విమానాశ్రయంపై విముఖత
Published : April 28, 2026 at 12:55 PM IST
Mahabubnagar Airport Update : తెలంగాణ నలుమూలలా విమానయానానికి అడుగులు పడుతున్నాయి. గతంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్రాంతాల్లో ఒక్కదానిని మినహాయిస్తే మిగిలిన ఐదింటిపై కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించింది. మహబూబ్నగర్లో ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయానికి వీలుకాదని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) వెల్లడించింది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆరు చోట్ల విమానాశ్రయాలు ఏర్పాటు చేయాలని గతంలో నిర్ణయించారు. ఈ ఆరు ప్రాంతాల్లో ఐదు చోట్ల మాత్రమే విమానాశ్రయాలు సాధ్యమవుతాయని ఏఏఐ స్పష్టం చేసింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆదిలాబాద్, కొత్తగూడెం, పెద్దపల్లి, వరంగల్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్ ప్రాంతాల్లో కొత్త విమానాశ్రయాల ప్రతిపాదనను తెరపైకి తీసుకువచ్చారు. వీటిలో ఇప్పటికే వరంగల్లోని మామునూరు ఎయిర్పోర్టుకు అవసరమైన భూసేకరణ పనులు పూర్తయ్యాయి. దీంతో ఏఏఐ ఆ ప్రాంతంలో బ్రౌన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టుకు కావాల్సిన డీపీఆర్ను త్వరలోనే రూపొందించనుంది. సాధ్యమైనంత త్వరగా విమానాశ్రయాన్ని పూర్తి చేసే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి.
ఈ నెలలోనే గెజిట్ నోటిఫికేషన్ : ఇంకోవైపు ఆదిలాబాద్లోని విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు అదనంగా 430.30 ఎకరాల భూసేకరణ పనులు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఈ నెల మొదటి వారంలో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణాల ఏర్పాటుకు ఉన్న అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. దీంతో రానున్న మూడు సంవత్సరాల్లో వీటిని అందుబాటులోనికి తీసుకొచ్చే విధంగా ఏఏఐ అడుగులు వేస్తోంది.
కేంద్రం సానుకూలం : ఇటీవల కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్, బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డిలను రాష్ట్రానికి చెందిన పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు కలిశారు. ఆ సమయంలో విమానాశ్రయాల అంశంపై చర్చించారు. ఇందులో వరంగల్, అంతర్గావ్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కొత్తగూడెంలలో ఎయిర్పోర్టుల ఏర్పాటుకు ఎలాంటి అవాంతరాలు, అభ్యంతరాలు వ్యక్తం కాలేదు. కానీ కొత్తగూడెంలోని స్థలాన్ని మార్చాలని సూచించారు.
- భూ సేకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి : పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గావ్లో 591 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి సాధ్యాసాధ్యాలను 2025 డిసెంబరు 4న ఏఏఐ ప్రాథమికంగా పరిశీలించింది. దీనికి సంబంధించిన నివేదికను 2026 ఫిబ్రవరి 16న సమర్పించింది. ప్రీ-ఫీజిబిలిటీ పరీక్షలు నిర్వహించగా ఇక్కడ అనుకూల ఫలితాలు వచ్చాయి. ఇక్కడ భూ సేకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.
- మరోచోట భూ సేకరణ : కొత్తగూడెంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి రెండు ప్రాంతాలను గుర్తించారు. ప్రీ-ఫీజిబిలిటీ పరీక్షల్లో సానుకూల ఫలితాలు రాలేదు. మరోచోట భూ సేకరణ చేపట్టాల్సి ఉంది.
- 1,612 ఎకరాల భూమి అవసరం : నిజామాబాద్లో ఎయిర్పోర్టుకు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించిన ఏఏఐ అనుకూల ప్రాంతమని గుర్తించింది. ఈ ప్రాంతంలో విమానాశ్రయ ఏర్పాటుకు 1,612 ఎకరాల భూమి అవసరం అని పేర్కొంది. అయితే ఇందులో 809.25 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. మిగతాది సేకరించాల్సి ఉంది.
అక్కడ అనుకూల పరిస్థితులు లేవు : మహబూబ్నగర్లో మాత్రం విమానాశ్రయ ఏర్పాటుకు అనుకూల పరిస్థితులు లేవని ఏఏఐ స్పష్టం చేసింది. హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు నుంచి దాదాపు 80 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే మహబూబ్నగర్ ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ ప్రాంతం ఉంది. ఇక్కడ కొత్తది ఏర్పాటు చేయాలంటే జీఎంఆర్ సంస్థ నుంచి ఎన్వోసీ అవసరం. దేవరకద్ర వద్ద అధికారులు విమానాశ్రయానికి స్థలాన్ని సైతం ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ మరో సమస్య ఎదురైంది.
అడ్డంకులుగా కొండలు, సోలార్ ప్లాంటు : ఇక్కడ చేపట్టిన ప్రీ-ఫీజిబిలిటీ పరీక్షల ప్రకారం ప్రతిపాదిత స్థలానికి ఉత్తరం వైపున 2.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొండలు ఉన్నాయి. వాటిని తొలగించాల్సి ఉంటుంది. తూర్పు దిశలో రన్వే అప్రోచ్ మార్గంలో ఒక సోలార్ ప్లాంటు ఉంది. దాన్ని తొలగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కారణాలతో మహబూబ్నగర్లో విమానాశ్రయానికి అవకాశాలు లేకుండా పోయాయని అధికారవర్గాలు చెబుతున్నాయి.
