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YUVA : హస్తకళా వస్తువులకు గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌ - గ్రామీణ కళాకారులకు అండగా నిలుస్తున్న ఆహార్య

యూరప్‌ జర్నీలో వచ్చిన ఆలోచనతో కెరీర్‌ మలుపు - కళలపై ఆసక్తితో అంతర్జాతీయంగా రాణిస్తున్న యువతి - గొల్లభామ చీరలు, కొండపల్లి బొమ్మలకు గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌ - ఆహార్య​ ప్లాట్‌ఫామ్‌ రూపకర్త అవనితో ముఖాముఖి

Interview With Aaharyas Founder
Interview With Aaharyas Founder (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 5:18 PM IST

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Interview With Aaharya Founder Avani : చదువు పూర్తవ్వగానే ఓ మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి కెరీర్‌లో స్థిరపడాలని నేటి యువత భావిస్తుంటారు. కానీ ఆ యువతి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆలోచించింది. తాను ఎదగడమే కాకుండా గ్రామీణ కళాకారులకు అండగా నిలవాలనుకుంది. యూరప్‌ పర్యటనలో వచ్చిన ఆలోచనతో తెలంగాణ గ్రామీణ ఉత్పత్తులను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అమ్మాలనుకుంది. ఎలాంటి అనుభవం లేకున్నా కేవలం కళలపై ఉన్న ఆసక్తితో 'ఆహార్యాస్‌' అనే ఆన్‌లైన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు శ్రీకారం చుట్టి సిద్దిపేట గొల్లభామ చీరలు, కొండపల్లి బొమ్మలకు గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌ కల్పిస్తుంది. ఈ బిజినెస్‌కి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు అవని రెడ్డిని అడిగి తెలుసుకుందాం

YUVA : హస్తకళా వస్తువులకు గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌ - గ్రామీణ కళాకారులకు అండగా నిలుస్తున్న ఆహార్య (ETV Bharat)

ప్రశ్న : ఆహార్య ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలు పెట్టారు? ఈ ఆలోచన మీకెలా వచ్చింది?
నా 19 ఏళ్ల వయసులోనే ఆహార్య ప్రారంభించాను. పోలాండ్​లో స్టూడెంట్​ ఎక్స్​చేంజ్​ ప్రోగ్రామ్​లో పాల్గొన్నాను. అక్కడ నేను ట్రెడిష్నల్​గా రెడీ అయిన రోజు అంతా నన్ను ఆశ్చర్యంగా చూసేవారు. ఎక్కడ కొన్నారు అని అడిగేవారు. ప్రజలకు దీనిని ఎక్కడ కొనాలో తెలియదు. మన భారతీయ ఉత్పత్తులు ఎంత అందంగా ఉన్నా వాటిని గ్లోబల్​ మార్కెట్​లోకి తీసుకెళ్లడం కష్టంగా ఉండేది. పైగా మన వస్తువులను సరైన ధరకు అందించే ప్లాట్​ఫామ్​ అందుబాటులో లేదు. దీనిని గుర్తించి ఆహార్య అనే సంస్థను ప్రారంభించాం.

ప్రశ్న : మీరు ఏం చదువుకున్నారు? చేనేత హాండీక్రాఫ్ట్స్​ రంగానికి రావడానికి కారణం ఏమిటి?
చిన్నప్పటి నుంచే వీటిపై మక్కువ. ఆయసులోనే క్లాసికల్ డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నా. మన సంప్రదాయాలంటే చాలా ఇష్టం. నేను బీబీఏ చదివాను. నేను కాలేజ్​లో ఉన్నప్పుడు ఎంస్ఎంఈ ఐడియా హ్యాకతాన్ నిర్వహించారు. దానిలో 10 స్టార్టప్​ సంస్థలకు ఫండింగ్​ వచ్చింది. 19 ఏళ్లకు అదే పెద్ద విషయం. దీంతో మేము టీమ్​లా మారి వెబ్​సైట్​ బిల్డ్​ చేశాం. వ్యాపారులతో లైవ్​లో మాట్లాడాం.

ప్రశ్న : ప్రారంభంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు?
నా కుటుంబ సభ్యులంతా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారే. మా ఉద్దేశం బాగానే ఉన్నప్పటికీ ప్రజల నుంచి ఆదరణ కాస్త తక్కువగా ఉండేది. నెమ్మదిగా మా సేల్స్​ పెరగడంతో ఇప్పుడు స్థిరమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

ప్రశ్న : ఉత్పత్తిదారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లభించింది?
ప్రారంభంలో మేము ఇంటింటికీ తిరిగే వాళ్లం. మొదట్లో అంతా అంగీకరించేవారు. కాని తర్వాత ఫోన్​ చేయగానే వద్దని చెప్పేవారు. మరికొందరు ఫోన్​ ఎత్తకపోయేవారు. అయితే మెల్లిమెల్లిగా అంతా నమ్మడం ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు 300కు పైగా కళాకారులు అందుబాటులో ఉన్నారు.

ప్రశ్న : ఆహార్య​లో ఏయే రకాల ఉత్పత్తులు అమ్ముతున్నారు?
భారత్​ తయారు చేసే హస్తకళా వస్తువులు అంటే బట్టలు, ఆభరణాలు, చెప్పులు, బ్యాగ్స్​, ఇంటి అలంకరణ వస్తువులు, పెయింటింగ్స్​ వంటివి మా ఈ కామర్స్​ ప్లాట్​ఫామ్​లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ప్రశ్న : మీ స్టార్టప్​తో గ్రామీణ జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులొచ్చాయి?
మాకు అనేక దేశాల నుంచి ఆర్డర్స్​ వచ్చాయి. రాజేశ్ అనే వ్యక్తి పెయింటింగ్స్​ను​ ఆఫ్రికాకు పంపించాం. అదే ప్రాంతం నుంచి తరచూ ఆర్డర్స్​ వచ్చేవి. మన వస్తువులు ఆయా దేశాల్లో గిఫ్టింగ్​ వస్తువుల్లా మారాయి.

ప్రశ్న : మీరు వ్యాపారంగంలో అడుగు వేసే ముందు ఇంట్లో నుంచి మీకు ఏమైనా సమస్యలు వచ్చాయా?
మా ఇంట్లో అలాంటి సమస్యలే లేవు. ఇంకా నాకే ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇచ్చేవారు. మా కుటుంబంలో ఎక్కువమంది వ్యాపారులు, డాక్టర్స్​, ఇంజినీర్లు ఉన్నారు. చాలామంది అమెరికాలో ఉన్నారు.

ప్రశ్న : మీ వ్యాపారంలో ఇంతకాలం మీకు తోడుగా ఉన్నది ఎవరు?
నాకు బలమైన టీమ్​ ఉంది. కాలేజ్​లో చదువుకున్న రోజుల నుంచే మేమంతా ఉన్నాం. ప్రారంభంలో డబ్బులు రాకపోయినా నమ్మకంతో కష్టపడ్డారు. సుమారు 2 సంవత్సరాలుగా నాతోనే ఉన్నారు.

ప్రశ్న : సంస్థలో ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు?
మొత్తం 8 మంది ఉన్నారు. నలుగురు రెగులర్​ మిగతావరు ఆన్​లైన్,​ వెబ్​సైట్​ మేకర్స్,​ టెక్​కు సంబంధించిన వరున్నారు. గత మూడు నెలలుగా అంతా బాగానే సాగుతోంది, ఆర్డర్లు పెరిగాయి. ఇప్పటికీ 6000 మందికి వస్తువులను అందించాం. ఈ సంత్సరం పూర్తయ్యే లోపు ఈ సేల్స్​ని రెట్టింపు చేస్తాం. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​, ఉదయ్​పూర్, దిల్లీ ఇలా చాలా రాష్ట్రాల వస్తువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ఉత్పత్తులను ప్లాట్​ఫామ్​లోకి తీసుకొచ్చేలా కృషి చేస్తాం.

ప్రశ్న : అనేకమంది చదువు అయిపోయాక ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికి మీ సందేశం ఏంటి?
గొప్ప కలలు కనాలి. పదిమందికి ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో వచ్చే ఆనందం వర్ణించడానికి సాధ్యం కాదు. అనేకమందికి ఇలాంటి కలలు ఉన్నప్పటికీ సమాజం, తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు అని ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు. అయితే సరైన సమస్యను వెతికి దానికి పరిష్కారం మీ దగ్గర ఉండి, మంచి బృందం మీతో ఉంటే వ్యాపారంలో రాణించవచ్చు.

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