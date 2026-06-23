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పాఠశాలల్లోనే ఆధార్​ కేంద్రాలు - హెడ్​మాస్టర్ ఓకే అంటే సరి!

విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుల కోసం ఆధార్​ అవసరం - ఆధార్ నమోదు, ఫొటోలు, కేవైసీ అప్​డేట్​ వంటి సేవలు పాఠశాలల్లోనే అందుబాటులోకి - సెంటర్​ ఏర్పాటుకు సంప్రదించాల్సిన విధానం ఇదే!

పాఠశాలల్లో ఆధార్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
Aadhar Centers Arranging In Schools (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 1:56 PM IST

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Aadhar Centers Arranging In Schools : భారతదేశంలో నివసించే ప్రతి పౌరుడికి ఆధార్​ కార్డ్​ ఎంతో ముఖ్యమైనది. దీనిని వ్యక్తిగత గుర్తింపునకు, చిరునామా, ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల కోసం ఎక్కువగా వాడతారు. అలాగే బ్యాంక్​లో ఏవైనా లోన్లు కావాలన్నా, మొబైల్​ సిమ్​కార్డ్​ కొనాలన్నా కూడా దీనినే ఉపయోగిస్తారు. వీటితో పాటు విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుల కోసం ఆధార్​ అవసరం ఎంతో ఉంటుంది. అయితే ఈ ఆధార్​లో ఏవైనా మార్పులు, చేర్పులు చేయాలంటే మీ సేవ దగ్గరకు వెళ్లాలి. అక్కడ గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. అందుకే హైదరాబాద్‌ జనరల్‌ పోస్ట్‌ ఆఫీస్‌ కొత్త కార్యాచరణ చేపట్టింది. ఇకపై పాఠశాలలోనే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

పాఠశాలలోనే ఆధార్​ కేంద్రం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారికి ఆధార్​ చాలా అవసరం. అందుకే హైదరాబాద్​ పోస్ట్​ ఆఫీస్​ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిర్ణయంతో ప్రధానోపాధ్యాయుడు కోరిన విధంగా పాఠశాలలోనే కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అలా కొన్ని రోజుల పాటు విద్యార్థుల ఆధార్​లో మార్పులు చేసేలా సేవలను ప్రారంభిస్తోంది.

ఏయే సేవలు అందిస్తారు? : పాఠశాలలో ఆధార్​ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాక దాంట్లో వివిధ సేవలు అందించనున్నారు. దాంట్లో ఆధార్ నమోదు, ఫొటోలు, కేవైసీ అప్​డేట్​ వంటి మార్పులు చేస్తారు. దీనికి పాఠశాలలో దాదాపు 50 మంది విద్యార్థులు ఉంటే సరిపోతుంది. వారు అందించే సేవలకు అనుగుణంగా చిన్నారులకు అవరమయ్యే మార్పులను చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.

సెంటర్​ ఏర్పాటుకు ఎవరిని సంప్రదించాలి? : విద్యార్థులకు ఆధార్​లో మార్పులు కావాల్సి వస్తే ఆయా పాఠశాలలు ఈ విధంగా సంప్రదించాలి. ముందుగా పాఠశాల యాజమాన్యం జీపీవో అబిడ్స్​ను సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దానికోసం 76590 99628, 94404 54582, 040 23463595 నంబర్లు, cpmhydgpo@gmail.com ద్వారా వారికి తెలియజేయాలి. అలా 15 రోజుల్లోపు సంబంధిత పాఠశాల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆధార్​ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు.

గ్రేటర్​ పరిధిలో 8వేలకు పైగా పాఠశాలలు : గ్రేటర్​ పరిధిలోని రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్​, మేడ్చల్​మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో ప్రస్తుతం దాదాపు 8 వేలకు పైగా పాఠశాలలు ఉన్నాయి. అందులో సుమారు 25 లక్షలమంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వారికి ఈ ఆధార్ సేవలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అదే విధంగా మిగతా జిల్లాల పాఠశాలలు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ఉచితంగా ఇమెయిల్​ అడ్రెస్​ అప్​డేట్​ :

ఆధార్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఇమెయిల్ చిరునామాను అప్‌డేట్ చేసుకోవడం జూలై 1 నుండి డిసెంబర్ 31 వరకు ఆరు నెలల పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఇమెయిల్ చిరునామాను లింక్ చేయడం ద్వారా ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌లు, నోటిఫికేషన్‌లు ఇతర సంబంధిత సమాచారాన్ని సకాలంలో పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆధార్‌కు ఇమెయిల్ ఐడిని లింక్ చేయడానికి రూ.75 ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే వినియోగదారులు ఆధార్ మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను ఉపయోగించి ఉచితంగా అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. వినియోగదారులకు సురక్షితమైన సౌకర్యవంతమైన పద్ధతిలో ఆధార్ సేవలను అందించడానికి యూఐడీఏఐ(ఉదాయ్​) ఇటీవల ఎంఆధార్​ యాప్ స్థానంలో ఆధార్ మొబైల్ యాప్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ 'ఉచిత' ఆఫర్ కేవలం ఈ యాప్ ద్వారా చేసే ఇమెయిల్ అడ్రస్​ అప్‌డేట్‌లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

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పాఠశాలల్లో ఆధార్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
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