అలర్ట్​ అలర్ట్​ అలర్ట్​ - వారం రోజుల పాటు ఆధార్​ సేవలు నిలిపివేత!

తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో నిలిచిపోయిన ఆధార్​ సేవలు - పలు కేంద్రాల్లో సేవలకు అంతరాయం - ఆ కేంద్రాల్లో యథాతథంగా కొనసాగుతున్న సేవలు

Aadhaar Services Suspended
Aadhaar Services Suspended (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 1:48 PM IST

Aadhaar Services Suspended : ఇప్పుడు ప్రతి అవసరానికి ఆధార్​ కార్డే ప్రామాణికం. ప్రస్తుతం ఆధార్​ లేనిదే ఏ పనీ కావడం లేదు! చిన్న పని నుంచి పెద్ద పని వరకూ ప్రతిదానికి ఆధార్​నే అడుగుతున్నారు. అలాగే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా సక్రమంగా అందాలంటే ఆధార్​ కార్డు ఉండాల్సిందే. అందుకే రోజువారీ జీవితంలో ఆధార్​ వినియోగం అనేది సర్వ సాధారణం అయిపోయింది. రానున్న రోజుల్లో దీని వాడకం అనేది మరింత పెరిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

ఆధార్​ ద్వారా ఇన్ని సేవలు అందుతున్నాయి కదా. మరి వాటిలో ఏవైనా తప్పులు, అప్​డేట్స్​ చేయాల్సి వస్తే ఏం చేయాలి. అందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఆధార్​ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో పేరు, వయసు, చిరునామా ఇలా ప్రతీది మార్చుకోవచ్చు. ఇవి ఎప్పుడూ ఆఫీసు సమయాల్లో తెరుచుకునే ఉంటాయి. ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటూ నిత్యం ఎవరో ఒకరు ఆధార్ అప్​డేట్​​ కోసం వెళుతూనే ఉంటారు. పుట్టిన పిల్లాడి దగ్గరి నుంచి పండు ముసలి వరకు అందరు ఆధార్​ కోసం వెళతారు. అయితే వీటి సేవలు వారం రోజులు నిలిచిపోనున్నాయి. అమ్మో 7 రోజులు ఆధార్​ కేంద్రాలు తెరుచుకోవా అని అనుకుంటున్నారా? కానీ కొన్ని కేంద్రాల్లోనే ఈ సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోనున్నాయి. ఇంకొన్ని కేంద్రాల్లో ఆధార్​ సేవలు అనేవి యథాతథంగా కొనసాగనున్నాయి.

ఈ నెల 26 వరకు సేవలు బంద్​ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఈఎస్​డీ (ఎలక్ట్రానిక్స్​ సర్వీస్​ డెలివరీ) ఆధార్​ కేంద్రాల్లో సేవలు గురువారం నుంచి నిలిచిపోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లోని కేంద్రాల్లో ఈ నెల 26 వరకు సేవలు అందుబాటులో ఉండవని సమాచారం. కొత్త ఐడీలు, అప్​డేట్​ వెర్షన్లు ఇన్​స్టాల్​ అవుతున్నందున సేవలు నిలిచిపోయాయని ఆ కేంద్రాల జిల్లా మేనేజర్​ కృష్ణమూర్తి తెలిపారు. తపాలా కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, బ్యాంకుల్లోని ఆధార్​ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని చెప్పారు.

క్యూఆర్​ కోడ్​, ఫొటోతో ఆధార్​ : ఇకపై హోటల్​, రెస్టారెంట్​, అపార్ట్​మెంట్​ ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆధార్​ యాక్సెస్​ అనేది తప్పనిసరి కావొచ్చు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఓ కీలక మార్పు ఇందుకు కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఆ మేరకు యూనిక్​ ఐడెంటిఫికేషన్​ అథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా త్వరలో కొత్త విధానం కూడా తీసుకురానుంది. అదే ఆఫ్​లైన్​ వెరిఫికేషన్​. ఇందుకు సంబంధించి కొత్త యాప్​ను సైతం తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది.

ఇప్పుడు కూడా చాలా ప్రదేశాల్లో ఆధార్​ తప్పనిసరి అనే నిబంధన ఉంది. అలాంటి చోట ఒరిజినల్​ ఆధార్​ను చూపించడంతో పాటు జిరాక్స్​ కాపీని ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల వ్యక్తుల కీలక వివరాలు అనేవి దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి. దీన్ని నివారించేందుకు ఆధార్​ కార్డుపై వివరాలేమీ లేకుండా కేవలం క్యూఆర్​ కోడ్​, ఫొటో మాత్రమే ఉండేలా మార్పు తీసుకొచ్చేలా కేంద్రం ఆలోచన చేస్తుంది. అలాగే ఆఫ్​లైన్ ఐడీ చెక్​ను కూడా ప్రవేశపెడితే ఆధార్ హార్డ్​ కాపీలు చూపించాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు.

