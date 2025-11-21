అలర్ట్ అలర్ట్ అలర్ట్ - వారం రోజుల పాటు ఆధార్ సేవలు నిలిపివేత!
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో నిలిచిపోయిన ఆధార్ సేవలు - పలు కేంద్రాల్లో సేవలకు అంతరాయం - ఆ కేంద్రాల్లో యథాతథంగా కొనసాగుతున్న సేవలు
Published : November 21, 2025 at 1:48 PM IST
Aadhaar Services Suspended : ఇప్పుడు ప్రతి అవసరానికి ఆధార్ కార్డే ప్రామాణికం. ప్రస్తుతం ఆధార్ లేనిదే ఏ పనీ కావడం లేదు! చిన్న పని నుంచి పెద్ద పని వరకూ ప్రతిదానికి ఆధార్నే అడుగుతున్నారు. అలాగే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా సక్రమంగా అందాలంటే ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. అందుకే రోజువారీ జీవితంలో ఆధార్ వినియోగం అనేది సర్వ సాధారణం అయిపోయింది. రానున్న రోజుల్లో దీని వాడకం అనేది మరింత పెరిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
ఆధార్ ద్వారా ఇన్ని సేవలు అందుతున్నాయి కదా. మరి వాటిలో ఏవైనా తప్పులు, అప్డేట్స్ చేయాల్సి వస్తే ఏం చేయాలి. అందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఆధార్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో పేరు, వయసు, చిరునామా ఇలా ప్రతీది మార్చుకోవచ్చు. ఇవి ఎప్పుడూ ఆఫీసు సమయాల్లో తెరుచుకునే ఉంటాయి. ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటూ నిత్యం ఎవరో ఒకరు ఆధార్ అప్డేట్ కోసం వెళుతూనే ఉంటారు. పుట్టిన పిల్లాడి దగ్గరి నుంచి పండు ముసలి వరకు అందరు ఆధార్ కోసం వెళతారు. అయితే వీటి సేవలు వారం రోజులు నిలిచిపోనున్నాయి. అమ్మో 7 రోజులు ఆధార్ కేంద్రాలు తెరుచుకోవా అని అనుకుంటున్నారా? కానీ కొన్ని కేంద్రాల్లోనే ఈ సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోనున్నాయి. ఇంకొన్ని కేంద్రాల్లో ఆధార్ సేవలు అనేవి యథాతథంగా కొనసాగనున్నాయి.
ఈ నెల 26 వరకు సేవలు బంద్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఈఎస్డీ (ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్వీస్ డెలివరీ) ఆధార్ కేంద్రాల్లో సేవలు గురువారం నుంచి నిలిచిపోయాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లోని కేంద్రాల్లో ఈ నెల 26 వరకు సేవలు అందుబాటులో ఉండవని సమాచారం. కొత్త ఐడీలు, అప్డేట్ వెర్షన్లు ఇన్స్టాల్ అవుతున్నందున సేవలు నిలిచిపోయాయని ఆ కేంద్రాల జిల్లా మేనేజర్ కృష్ణమూర్తి తెలిపారు. తపాలా కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, బ్యాంకుల్లోని ఆధార్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని చెప్పారు.
క్యూఆర్ కోడ్, ఫొటోతో ఆధార్ : ఇకపై హోటల్, రెస్టారెంట్, అపార్ట్మెంట్ ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆధార్ యాక్సెస్ అనేది తప్పనిసరి కావొచ్చు. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఓ కీలక మార్పు ఇందుకు కారణంగా చెప్పవచ్చు. ఆ మేరకు యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా త్వరలో కొత్త విధానం కూడా తీసుకురానుంది. అదే ఆఫ్లైన్ వెరిఫికేషన్. ఇందుకు సంబంధించి కొత్త యాప్ను సైతం తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఇప్పుడు కూడా చాలా ప్రదేశాల్లో ఆధార్ తప్పనిసరి అనే నిబంధన ఉంది. అలాంటి చోట ఒరిజినల్ ఆధార్ను చూపించడంతో పాటు జిరాక్స్ కాపీని ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల వ్యక్తుల కీలక వివరాలు అనేవి దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి. దీన్ని నివారించేందుకు ఆధార్ కార్డుపై వివరాలేమీ లేకుండా కేవలం క్యూఆర్ కోడ్, ఫొటో మాత్రమే ఉండేలా మార్పు తీసుకొచ్చేలా కేంద్రం ఆలోచన చేస్తుంది. అలాగే ఆఫ్లైన్ ఐడీ చెక్ను కూడా ప్రవేశపెడితే ఆధార్ హార్డ్ కాపీలు చూపించాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు.
