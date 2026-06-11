మీ ఆధార్కు లాక్ వేసుకోండిలా! - సైబర్ నేరగాళ్ల నుంచి సురక్షితంగా ఉండండి
మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ సైబర్ నేరగాళ్ల నుంచి సెక్యూర్గా ఉండాలా? - మీ వ్యక్తిగత వివరాలు ఎవరికి తెలియకూడదా? - అయితే ఈ స్టెప్స్ పాటించి మీ ఖాతాకు లాక్ వేసుకోండి
Published : June 11, 2026 at 3:20 PM IST
How To Do Aadhar Lock : ప్రతి ఒక్కరి ప్రాథమిక ఐడీ 'ఆధార్ కార్డ్'. అందులోని వివరాలకు గోప్యత లోపిస్తే వ్యక్తిగత విషయాలకు సెక్యూరిటీ ఉండదు. గతంలో రిజిస్ట్రేషన్శాఖ ఆధ్వర్యంలో బయటకు వచ్చిన ఆధార్కార్డుల సమాచారంతో అనేకమంది ఖాతాల నుంచి రూ.లక్షలు మాయమయ్యాయి. ఇలాంటి సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు, వివరాల గోపత్యకు ఆధార్ లాక్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల మీ పర్సనల్ వివరాలను నేరగాళ్లు దుర్వినియోగం చేయలేరు. ఇలా జరగకుండా చూడడానికి ఆధార్ లాక్, ఉడాయ్ వర్చువల్ ఐడీ వంటి సేవలను అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి ఖాతాను ఎలా లాక్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామా?
ఆధార్ లాక్ ఇలా చేయాలి :
- ఆధార్ లాక్ చేయాలంటే మై ఆధార్ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే ఆధార్ లాక్, అన్లాక్ యూఐడీ బటన్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- ఆధార్కార్డ్లోని 12 అంకెలు, మీ పూర్తిపేరు, పిన్కోడ్, సెక్యూరిటీ కోడ్ నమోదు చేయాలి.
- స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న సెంట్ ఓటీపీపై క్లిక్ చేయాలి. రిజిస్టరైన మీ ఫోన్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేసి, సబ్మిట్ కొట్టాలి. అపుడు మీ ఆధార్ లాక్ అవుతుందని ఆధార్ నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు.
ఆధార్ లాక్తో ప్రయోజనాలు ఇవే :
- మీ ఆధార్ కార్డును లాక్ చేయడం ద్వారా మీ వ్యక్తిగత సమాచారం, బయోమెట్రిక్ వివరాలు సైబర్ నేరగాళ్లకు తెలియకుండా సురక్షితంగా ఉంటాయి.
- మీ ఆధార్కార్డ్ను ఉపయోగించి ఎవరైనా సిమ్కార్డులు తీసుకోవడం, కొత్త బ్యాంకు అకౌంట్లను తీసుకోలేరు.
- ప్రభుత్వ సబ్సిడీలను ఏవిధంగానూ దుర్వినియోగం చేయలేరు.
- ఆధార్ జిరాక్స్లు ఎవరికైనా దొరికినా ఎవరూ ఏమి చేయలేరు.
- కంటిచూపు(ఐరిస్), వేలిముద్రలతో లాక్ చేయడం వల్ల అనుమతి లేకుండా ఎవరూ లావాదేవీలు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు.
- అనుసంధానించిన పాన్కార్డు, ఓటరు, ఐడీ, బ్యాంకు ఖాతాలకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. మీ సమాచారం బహిర్గతం కాదు.
ఆధార్ వర్చువల్ ఐడీని ఇలా పొందాలి :
- వర్చువల్ ఐడీ (వీఐడీ)తో పర్సనల్ వివరాలు సెక్యూర్గా ఉంటాయి.
- అధికారిక పోర్టల్కి వెళ్లి ఆధార్ సర్వీసుల్లో వర్చువల్ ఐడీ (వీఐడీ) జనరేట్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం ఆధార్ కార్డు నంబరు, క్యాప్చా నంబరును నమోదు చేయాలి.
- తరువాత లింక్ అయిన ఫోన్ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే వర్చువల్ ఐడీ కనిపిస్తుంది.
- మెసేజ్ ద్వారా కూడా ఈ ఐడీని పొందవచ్చు.
- ఆధార్కు లింక్ అయిన ఫోన్ నంబరులో ఆర్వీఐడీ స్పేస్ ఆధార్లోని చివరి నాలుగు నంబర్లను టైప్ చేసి 1947కు మెసేజ్ పంపించాలి. ఇలా చేస్తే వర్చువల్ ఐడీ నంబర్ మెసేజ్ ద్వారానే వస్తుంది.
- ప్రతి పనికి ఆధార్ నంబరును కాకుండా వర్చువల్ ఐడీని వినియోగించుకోవచ్చు.
- బ్యాంకు అకౌంట్ తెరవడానికి, ప్రభుత్వ సర్వీసులకు దరఖాస్తు చేయడానికి, ఈ కేవైసీ వంటి తదితరాలకు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
లాక్, అన్లాక్ ఇలా :
- ముందు మై ఆధార్ పోర్టల్కు వెళ్లాలి. అందులో ఆధార్ సర్వీసెస్పై క్లిక్ చేయాలి.
- దానికింద ఆధార్ లాక్, అన్లాక్ అని కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి తదుపరిపై క్లిక్ చేయాలి.
- తరువాత ఆధాక్ వర్చువల్ ఐడీ (వీఐడీ), పూర్తి పేరు, పిన్కోడ్, క్యాప్చాను నమోదు చేయాలి.
- తర్వాత వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే చాలు మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ లాక్ అవుతుంది. ఇలాగే మీరు అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు.
ఎక్కడ వినియోగించామో తెలుసుకోండిలా :
- ఆధార్ను ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించామో తెలుసుకోవడానికి ఉడాయ్ పోర్టల్కు వెళ్లాలి.
- పైన ఎడమవైపు ఉన్న మై ఆధార్ ఆప్షన్లో కనిపించే ఆధార్ సర్వీసెస్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆధార్ అథంటికేషన్ హిస్టరీ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోగానే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో లాగిన్పై క్లిక్ చేసి ఆధార్ నంబరు, క్యాప్చా, ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- తరవాత కనిపించే స్క్రీన్లో ఆథంటికేషన్ హిస్టరీపై క్లిక్ చేయాలి.
- అక్కడ ఆల్ను, తేదీని ఎంచుకుంటే ఆధార్కు లింక్ చేసిన ఓటీపీ, బయోమెట్రిక్, డెమోగ్రాఫిక్ ద్వారా మీ కార్డును ఆరు నెలలుగా ఎక్కడెక్కడ వినియోగించారనే విషయం కనిపిస్తుంది.
ఇలా చేస్తే మీ ఆధార్ సేఫ్ - వర్చువల్ ఐడీతో మరింత గోప్యంగా సమాచారం
మీ వివరాలతో మీకు తెలియకుండానే బిజినెస్ - మీ పేరుపై ఉందేమో ఇలా ఈజీగా చెక్ చేసుకోండి