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మీ ఆధార్​కు లాక్​ వేసుకోండిలా! - సైబర్​ నేరగాళ్ల నుంచి సురక్షితంగా ఉండండి

మీ బ్యాంక్ అకౌంట్​ సైబర్ నేరగాళ్ల నుంచి సెక్యూర్​గా ఉండాలా? - మీ వ్యక్తిగత వివరాలు ఎవరికి తెలియకూడదా? - అయితే ఈ స్టెప్స్​ పాటించి మీ ఖాతాకు లాక్​ వేసుకోండి

How To Do Aadhar Lock
How To Do Aadhar Lock (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 3:20 PM IST

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How To Do Aadhar Lock : ప్రతి ఒక్కరి ప్రాథమిక ఐడీ 'ఆధార్​ కార్డ్​'. అందులోని వివరాలకు గోప్యత లోపిస్తే వ్యక్తిగత విషయాలకు సెక్యూరిటీ ఉండదు. గతంలో రిజిస్ట్రేషన్​శాఖ ఆధ్వర్యంలో బయటకు వచ్చిన ఆధార్​కార్డుల సమాచారంతో అనేకమంది ఖాతాల నుంచి రూ.లక్షలు మాయమయ్యాయి. ఇలాంటి సైబర్​ నేరాల నియంత్రణకు, వివరాల గోపత్యకు ఆధార్​ లాక్​ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల మీ పర్సనల్ వివరాలను నేరగాళ్లు దుర్వినియోగం చేయలేరు. ఇలా జరగకుండా చూడడానికి ఆధార్ లాక్, ఉడాయ్ వర్చువల్ ఐడీ వంటి సేవలను అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి ఖాతాను ఎలా లాక్​ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామా?

ఆధార్​ లాక్ ఇలా చేయాలి :

  • ఆధార్​ లాక్​ చేయాలంటే మై ఆధార్ యాప్​ ఓపెన్ చేయాలి.
  • హోమ్ పేజీలో కనిపించే ఆధార్​ లాక్, అన్​లాక్​ యూఐడీ బటన్​ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • ఆధార్​కార్డ్​లోని 12 అంకెలు, మీ పూర్తిపేరు, పిన్​కోడ్, సెక్యూరిటీ కోడ్​ నమోదు చేయాలి.
  • స్క్రీన్​పై కనిపిస్తున్న సెంట్​ ఓటీపీపై క్లిక్​ చేయాలి. రిజిస్టరైన మీ ఫోన్​ నంబర్​కు వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేసి, సబ్​మిట్​ కొట్టాలి. అపుడు మీ ఆధార్​ లాక్​ అవుతుందని ఆధార్ నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు.

ఆధార్​ లాక్​తో ప్రయోజనాలు ఇవే :

  • మీ ఆధార్ కార్డును లాక్ చేయడం ద్వారా మీ వ్యక్తిగత సమాచారం, బయోమెట్రిక్ వివరాలు సైబర్ నేరగాళ్లకు తెలియకుండా సురక్షితంగా ఉంటాయి.
  • మీ ఆధార్​కార్డ్​ను ఉపయోగించి ఎవరైనా సిమ్​కార్డులు తీసుకోవడం, కొత్త బ్యాంకు అకౌంట్​లను తీసుకోలేరు.
  • ప్రభుత్వ సబ్సిడీలను ఏవిధంగానూ దుర్వినియోగం చేయలేరు.
  • ఆధార్​ జిరాక్స్​లు ఎవరికైనా దొరికినా ఎవరూ ఏమి చేయలేరు.
  • కంటిచూపు(ఐరిస్​), వేలిముద్రలతో లాక్​ చేయడం వల్ల అనుమతి లేకుండా ఎవరూ లావాదేవీలు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు.
  • అనుసంధానించిన పాన్​కార్డు, ఓటరు, ఐడీ, బ్యాంకు ఖాతాలకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. మీ సమాచారం బహిర్గతం కాదు.

ఆధార్‌ వర్చువల్‌ ఐడీని ఇలా పొందాలి :

  • వర్చువల్ ఐడీ (వీఐడీ)తో పర్సనల్​ వివరాలు సెక్యూర్​గా ఉంటాయి.
  • అధికారిక పోర్టల్​కి వెళ్లి ఆధార్ సర్వీసుల్లో వర్చువల్ ఐడీ (వీఐడీ) జనరేట్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • అనంతరం ఆధార్​ కార్డు నంబరు, క్యాప్చా నంబరును నమోదు చేయాలి.
  • తరువాత లింక్ అయిన ఫోన్​ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే వర్చువల్ ఐడీ కనిపిస్తుంది.
  • మెసేజ్​ ద్వారా కూడా ఈ ఐడీని పొందవచ్చు.
  • ఆధార్​కు లింక్ అయిన ఫోన్​ నంబరులో ఆర్​వీఐడీ స్పేస్ ఆధార్​లోని చివరి నాలుగు నంబర్లను టైప్ చేసి 1947కు మెసేజ్ పంపించాలి. ఇలా చేస్తే వర్చువల్ ఐడీ నంబర్ మెసేజ్ ద్వారానే వస్తుంది.
  • ప్రతి పనికి ఆధార్ నంబరును కాకుండా వర్చువల్ ఐడీని వినియోగించుకోవచ్చు.
  • బ్యాంకు అకౌంట్ తెరవడానికి, ప్రభుత్వ సర్వీసులకు దరఖాస్తు చేయడానికి, ఈ కేవైసీ వంటి తదితరాలకు దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.

లాక్‌, అన్​లాక్​ ఇలా :

  • ముందు మై ఆధార్ పోర్టల్​కు వెళ్లాలి. అందులో ఆధార్ సర్వీసెస్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • దానికింద ఆధార్ లాక్, అన్​లాక్ అని కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి తదుపరిపై క్లిక్ చేయాలి.
  • తరువాత ఆధాక్ వర్చువల్ ఐడీ (వీఐడీ), పూర్తి పేరు, పిన్​కోడ్, క్యాప్చాను నమోదు చేయాలి.
  • తర్వాత వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే చాలు మీ ఆధార్​ బయోమెట్రిక్ లాక్ అవుతుంది. ఇలాగే మీరు అన్​లాక్​ చేసుకోవచ్చు.

ఎక్కడ వినియోగించామో తెలుసుకోండిలా :

  • ఆధార్​ను ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించామో తెలుసుకోవడానికి ఉడాయ్ పోర్టల్​కు వెళ్లాలి.
  • పైన ఎడమవైపు ఉన్న మై ఆధార్ ఆప్షన్​లో కనిపించే ఆధార్ సర్వీసెస్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • ఆధార్ అథంటికేషన్​ హిస్టరీ అనే ఆప్షన్​ ఎంచుకోగానే కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • అందులో లాగిన్​పై క్లిక్ చేసి ఆధార్ నంబరు, క్యాప్చా, ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • తరవాత కనిపించే స్క్రీన్లో ఆథంటికేషన్ హిస్టరీపై క్లిక్ చేయాలి.
  • అక్కడ ఆల్​ను, తేదీని ఎంచుకుంటే ఆధార్​కు లింక్ చేసిన ఓటీపీ, బయోమెట్రిక్, డెమోగ్రాఫిక్ ద్వారా మీ కార్డును ఆరు నెలలుగా ఎక్కడెక్కడ వినియోగించారనే విషయం కనిపిస్తుంది.

ఇలా చేస్తే మీ ఆధార్ సేఫ్ - వర్చువల్ ఐడీతో మరింత గోప్యంగా సమాచారం

మీ వివరాలతో మీకు తెలియకుండానే బిజినెస్ - మీ పేరుపై ఉందేమో ఇలా ఈజీగా చెక్ చేసుకోండి

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ఆధార్​కు లాక్​ ఎలా వేసుకోవాలి
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