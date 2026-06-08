విధి చేసిన గాయానికి వీధుల పాలైన అభాగ్యులు - ఆధార్ కల్పిస్తే కొత్త జీవితం అందిస్తామంటున్న అన్నం ఫౌండేషన్
మతిస్థిమితం లేని వారికి ఆశ్రయం కల్పించిన అన్నం సేవా ఫౌండేషన్ - చేరదీసిన వారిని తిరిగి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించేందుకు ప్రయత్నాలు - అనాథలకు ఆధార్ కార్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సంస్థ నిర్వాహకుల విజ్ఞప్తి
Published : June 8, 2026 at 9:52 AM IST
Annam Seva Foundation In Khammam : వారంతా విధి చేసిన గాయంతో వీధుల పాలయ్యారు. మతిస్థిమితం కోల్పోయారు. ఎక్కడ ఉన్నామో, ఏం తింటున్నామో, ఏం చేస్తున్నామో కూడా తెలియని దీనస్థితి వారిది. రోడ్లపై తిరుగుతున్న వారిని చేరదీసి ఆశ్రయం కల్పించింది ఖమ్మంలోని అన్నం శ్రీనివాసరావు సేవా సంస్థ. వారిని తిరిగి కుటుంబసభ్యుల వద్దకు చేర్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ వారికి ఆధార్ కార్డులు లేవు. ప్రభుత్వం వారి పట్ల దయ చూపి, ఆధార్ కార్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సంస్థ నిర్వాహకులు శ్రీనివాసరావు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఆశ్రయం కల్పిస్తున్న నగరపాలక సంస్థ : ఖమ్మంలో గత దశాబ్ద కాలంగా అన్నం సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్న మతిస్థిమితం లేని వారిని, అనాథలను చేరదీస్తున్నారు. నగరపాలక సంస్థ రాత్రి షెల్టర్లో వారికి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. వారు ఎవరూ పూర్తిగా తమ చిరునామా చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఆశ్రమంలో కోలుకున్న వారు తమ అడ్రస్ చెబితే కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తున్నారు. వివరాలు చెప్పలేని వారి చిరునామా తెలుసుకునేందుకు కష్టంగా ఉంటుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి వారికి ఆధార్ కార్డులు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు.
ఆధార్కార్డ్లు ఏర్పాటు చేస్తే పింఛన్ కల్పించవచ్చు : అన్నం ఆశ్రమంలో మహిళలు, పురుషులు మొత్తం 207 మంది ప్రస్తుతం ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. వారందరూ ఒక్క రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన వారు కాదు. అందులో మళయాళీ, తెలుగు, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు. ఈ ఆశ్రమంలో నివాసం పొందుతున్న వారు వివిధ భాషలు మాట్లాడటమే తప్ప వారి చిరునామా చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వారందరికీ ఆధార్ కార్డులు ఏర్పాటు చేస్తే వారి ఆడ్రస్ తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే వారికి పింఛన్ సౌకర్యం కల్పించవచ్చు. దీంతో వారికి రెండు పూటలా భోజనం పెట్టవచ్చని నిర్వాహకులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఆధార్కార్డ్లు ఇవ్వడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు : 'ఈ అభాగ్యులకు ఆధార్కార్డులు ఇవ్వడం వల్ల మూడు రకాల ఉపయోగాలుంటాయి. తల్లిని కుమారుడికి, భార్యకు భర్తను, పిల్లలకు తల్లిని లేదా తండ్రిని అప్పగించే బాధ్యత సులభతరం అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ కుటుంబీకులు నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అడ్రస్ దొరకకపోతే అన్నం ఆశ్రమంలోనే ఉండి పింఛన్ తీసుకోవచ్చు. ప్రజలు ఎలాంటి సౌకర్యాలైతే ప్రభుత్వం నుంచి పొందుతున్నారో వీరూ పొందాలి' అని అన్నం ఆశ్రమం నిర్వాహకులు శ్రీనివాసరావు కోరుతున్నారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మతిస్థిమితం కోల్పోయి వచ్చిన వారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలని, వారికి ఆధార్ కార్డుల సౌకర్యం కల్పించి వారిని భారత పౌరులుగా గుర్తించాలని కోరుతున్నారు.
"అన్నం ఆశ్రమంలో కళ్లు, కాళ్లు, మతిస్థిమితం లేనివారు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల వారు గత పది సంవత్సరాల నుంచి నివసిస్తున్నారు. వీరికి పగలు, రేయి ఏదీ తెలీదు. భారత దేశ ప్రజలై ఉండి, ప్రభుత్వం చేత ఎలాంటి గుర్తింపు లేక సంవత్సరాల నుంచి దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో చూసిన వారు వీరి కోసం అన్నదానం చేస్తున్నారు. పింఛన్, ఆధార్కార్డు, రేషన్ బియ్యం వంటివి ప్రజలతో సమానంగా వీరి అవసరం కోసం ప్రభుత్వం అందించాలి." - శ్రీనివాసరావు, అన్నం సేవా సంస్థ నిర్వాహకులు
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