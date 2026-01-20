ETV Bharat / state

మాజీ మావోయిస్టులకు ఆధార్‌ - గుర్తింపు కోసం ఎస్​ఐబీ కార్యాచరణ

మాజీ మావోయిస్టులకు నివాస ధ్రువపత్రాలు, బ్యాంకు ఖాతాలు - పునరావాస చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఎస్‌ఐబీ - బ్యాంకు ఖాతాలు తీయించి వారికి వెళ్లే రివార్డు సొమ్ము జమ చేస్తోన్న పోలీస్​ శాఖ

Aadhaar cards for Maoists
Aadhaar Cards For Surrendered Maoists (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aadhaar Cards and Bank Accounts For Surrendered Maoists : అజ్ఞాతం వీడుతున్న మావోయిస్టులకు క్రమక్రమంగా ఓ చిరునామా ఏర్పడుతోంది. గుర్తింపు కార్డుల్లో కీలకమైన ఆధార్‌, డబ్బు దాచుకునేందుకు బ్యాంకు ఖాతాలు ఇప్పుడిప్పుడే అందుతున్నాయి. దండకారణ్యంలో తిండీతిప్పలు లేక నీరసించిన కొంతమందికి వైద్యచికిత్స లభిస్తోంది. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు పునరావాస కార్యక్రమాల్లో భాగంగా తెలంగాణ నిఘా విభాగంలోని స్పెషల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్రాంచ్‌(ఎస్‌ఐబీ) ఈ వ్యవహారాలన్నింటినీ నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది.

గతేడాది 576 మంది లొంగుబాటు : 1980లో పీపుల్స్‌వార్‌(ప్రస్తుత మావోయిస్టు పార్టీ) ఆవిర్భవించిన అనంతరం ఎన్నడూ లేని రీతిలో గతేడాది ఏకంగా 576 మంది మావోయిస్టులు తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట ఆత్మ సమర్పణ చేసుకున్నారు. వీరికి పునరావాస కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఎస్‌ఐబీ ప్రోత్సాహకాలను కూడా అందిస్తోంది. అయితే వీరెవరికీ సరైన చిరునామాతో పాటు గుర్తింపు లేకపోవడంతో వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా కార్యాచరణ రూపొందించి పనులు చేపడుతోంది.

కేంద్ర కమిటీ సభ్యులకు రూ.25 లక్షలు : అందులో భాగంగా తొలుత వారి స్వగ్రామాల్లో తహసీల్దార్‌ కార్యాలయాల ద్వారా నివాస ధ్రువపత్రం జారీ చేసేటట్లు చూస్తోంది. దానితో ఆధార్‌ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేయిస్తోంది. అనంతరం పాన్‌ కార్డు, బ్యాంకు అకౌంట్​లను తెరిపిస్తోంది. అదే ఖాతాలో వారిపై ఉన్న రివార్డు సొమ్ము జమ చేయిస్తోంది. కేంద్ర కమిటీ సభ్యులకు రూ.25 లక్షల చొప్పున, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులకు రూ.20 లక్షలు, డివిజనల్‌ కమిటీ కార్యదర్శులకు రూ.8 లక్షలు, డివిజన్‌ కమిటీ సభ్యులకు, ఏరియా కమిటీ కార్యదర్శులకు రూ.5 లక్షలు, ఏరియా కమిటీ సభ్యులకు రూ.4 లక్షలు, పార్టీ సభ్యులకు రూ.లక్ష చొప్పున నగదు ప్రోత్సాహాకాలను అందజేస్తోంది.

కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో మెడికల్ టెస్టులు : కోరుకున్న వారికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పించేందుకు కూడా పోలీస్​ శాఖ ప్రయత్నిస్తోంది. అనారోగ్య కారణాలతో జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన మావోయిస్టులకు వైద్యచికిత్సలు అందేలా ఎస్‌ఐబీ అధికారులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేశారు. పలువురికి కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రుల్లో మెడికల్​ టెస్టులు చేయించారు. ఓ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడికి కిడ్నీలు దెబ్బతినగా రూ.లక్ష వరకు ఖర్చు వెచ్చించి చికిత్స అందించారు. మరో సభ్యుడి ఊపిరితిత్తులకు రూ.50 వేలకు పైగా వ్యయంతో చికిత్సను అందించారు.

పోలీసుల అమరవీరుల దినోత్సవం రోజున సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మావోయిస్టులు దండకారణ్యం నుంచి వచ్చి లొంగిపోవాలని పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. 2025 నుంచి ఇప్పటి వరకు 576 మంది మావోయిస్టుల పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయినట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. చరిత్రలో ఎన్నడు ఇంతమంది లొంగిపోలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ మార్చి నాటికి దేశంలో వామపక్ష తీవ్రవాదాన్ని లేకుండా చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కలిసి ఆపరేషన్ కగార్​ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆపరేషన్ ప్రారంభించాక దేశంలో మావోయిస్టుల సంఖ్య వందల్లోకి పడిపోయింది. ఇప్పటికే వేలసంఖ్యలో మావోయిస్టులు తమకు అణుకువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో లొంగిపోయారు. ఇప్పుడు మిగిలిన్న మావోయిస్టులను ఏరివేసేందుకు భద్రతా దళాలు ముందుకు కదులుతున్నాయి. ఇప్పటికే చాలామంది కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు, మిలిటరీ వింగ్ సభ్యులు అంతా లొంగిపోయారు. మరికొందరు అండర్​ గ్రౌండ్​లోకి వెళ్లిపోయారు.

కర్రెగుట్టపై తొలి భద్రతా క్యాంపు : ప్రస్తుతం భద్రతా దళాలు కర్రెగుట్టలపై ఏకంగా క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసి మిగతా మావోయిస్టులను ఏరివేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. వీలైనంత త్వరగా లొంగిపోవాలని లేదంటే ఎన్​కౌంటర్ తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని అబూజ్‌మడ్‌తో పాటు తెలంగాణలోని ఈ గుట్టలను మావోయిస్టు అగ్రనేతలు, దళాలు స్థావరంగా చేసుకొని ఏళ్లుగా తమ తమ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏర్పాటు చేయనున్న క్యాంపు కీలకమని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

మావోయిస్టులపై చివరి యుద్ధానికి కౌంట్​డౌన్​ - మరో కీలక నేతనే టార్గెట్​

అజ్ఞాతంలో ఉంటూ ఆచూకే లేకుండా పోయారు - ఆ 35 మంది ఏమైనట్లు?

TAGGED:

AADHAAR CARDS SURRENDERED MAOISTS
MAOISTS HAVE BANK ACCOUNTS
SPECIAL INTELLIGENCE BRANCH
మాజీ మావోయిస్టులకు ఆధార్‌
AADHAAR CARDS FOR MAOISTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.