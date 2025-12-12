నేరుగా ఇంటి నుంచే ఆధార్ సేవలు - దరఖాస్తు చేస్తే వాళ్లే వస్తారు
ప్రస్తుతం అన్నీ ప్రభుత్వ పథకాలకు ఆధార్ తప్పనిసరి - ఇంటి నుంచి కదల్లేని స్థితిలో ఉన్న వారికి మంచి అవకాశం కల్పిస్తున్న ఉడాయ్ - ఇంటివద్దే అందుబాటులో ఉడాయ్ సేవలు
Published : December 12, 2025 at 9:45 PM IST
Aadhaar Services at Home in Telangana : ప్రస్తుత తరుణంలో ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందాలన్నా దేనికైనా దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నా ప్రతి పనికీ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. దీని కారణంగా ఇంటి నుంచి కదల్లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారు, వృద్ధులు, అనారోగ్యం బారిన పడినవారు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం ఉడాయ్ నేరుగా ఇళ్లకే వచ్చి ఆధార్ సేవలు అందిస్తోంది. దీనికోసం ఆ వ్యక్తికి చెందిన కుటుంబీకులెవరైనా ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేస్తే సరిపోతుంది.
- హైదరాబాద్లోని హయత్నగర్కు చెందిన ఓ వృద్ధురాలు కొద్దికాలంగా పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యారు. ఆమె ఆధార్ కార్డులో వేలిముద్రలు అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమె ఆధార్కార్డును అప్డేట్ చేయించడానికి ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దాంతో సిబ్బందే నేరుగా ఇంటికి వచ్చి ఆమె పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుని ఆధార్ను అప్డేట్ చేశారు.
- విజయవాడకు చెందిన ఓ యువకుడికి మతిస్థిమితం లేకపోవడంతో పుట్టినప్పటి నుంచి మంచానికే పరిమితమై జీవిస్తున్నారు. ఇటీవల ఓ దరఖాస్తు కోసం ఆధార్కార్డును ఆధునికీకరించాల్సి రావడంతో తన కుటుంబ సభ్యులు రీజినల్ ఆధార్ సెంటర్కు వెళ్లి సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించారు. దీంతో సిబ్బంది నేరుగా ఇంటికి వచ్చి ఆ యువకుడికి సంబంధించిన సమస్యను పరిష్కరించారు.
అప్డేట్ చేసుకోవాలంటే దరఖాస్తుకు కావాల్సిన పత్రాలు...
- ఆధార్ కావాల్సిన వ్యక్తి ప్రస్తుత పరిస్థితి, అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం, వయసు వంటి పూర్తి వివరాలు తెలిసేలా ఓ లెటర్ రాయాలి.
- సంబంధిత వ్యక్తి పరిస్థితి అర్థమయ్యేలా తీసిన ఫొటోను అప్లికేషన్ ఫామ్కు జతచేయాలి.
- వైద్యులు ఇచ్చిన మెడికల్ సర్టిఫికెట్ కూడా దరఖాస్తుకు పొందుపరచాలి.
- ఒక ఫొటో, మరో గుర్తింపు కార్డు జిరాక్స్ను వాటితో పాటు ఇవ్వాలి.
- ఆధార్లోని తప్పులు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి పూర్తి వివరాలు కనుక్కోవడానికి ఉడాయ్ సిబ్బంది సుమారు 7 రోజుల సమయం తీసుకుంటారు.
- అనంతరం ఇంటి వద్దకే నేరుగా వచ్చి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. దీనికోసం దూరంతో నిమిత్తం సంబంధం లేకుండా రూ.700 ఫీజు తీసుకుంటారు.
దీనికి అర్హులు ఎవరంటే..
- వృద్ధులు, మంచం పట్టినవారు, బలహీనులు, దివ్యాంగులు మాత్రమే దీనికి అర్హులుగా పరిగణించబడతారు.
- ఇతర సమస్యల కోసం ప్రాంతీయ కేంద్రాన్ని సంప్రదిస్తే సంబంధిత సిబ్బంది పరిశీలించి సమస్యకు పూర్తి పరిష్కారం చూపిస్తారు.
ప్రాంతీయ కేంద్రం ఎక్కడ..?
- ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలకు హైదరాబాద్ అమీర్పేటలోని మైత్రీవనంలో ఉడాయ్ రీజినల్ ఆఫీస్ ఉంది.
- రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి సమస్యలున్న వ్యక్తుల కోసం వారి కుటుంబ సభ్యులెవరైనా సంబంధిత పత్రాలతో అక్కడికే వెళ్లి సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
సంక్షేమ పథకాలు పోందాలన్నా ఆధార్, రేషన్ కార్డులే : తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏ సంక్షేమ పథకం అమలుచేసినా దానిని లబ్దిదారులకు అందించాలంటే రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డులనే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటోంది. ఇటీవల తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రక్రియ జరిగింది. వాటిని పొందాలంటే సంబంధిత అర్హురాలైన మహిళ ఆధార్ కార్డు చూపి, అనంతరం చీర తీసుకున్నట్లుగా ఫోటో దిగాలి అనే నిబంధన పెట్టారు. అంటే ఆధార్ కార్డు ప్రాముఖ్యత ఎంతలా ఉందో ఇలాంటి చిన్న ఫథకాల ద్వారా కూడా అర్థమవుతుంది.
