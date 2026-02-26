ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసు - సిట్ ఎదుట లొంగిపోయిన అవినాష్రెడ్డి
విజయవాడ సిట్ కార్యాలయంలో లొంగిపోయిన ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి - మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఏ7గా ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి - సుప్రీంకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ తిరస్కరణతో లొంగిపోయిన అవినాష్రెడ్డి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 4:24 PM IST
Muppidi Avinash Reddy Surrendered on AP Liquor Scam Case : ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి సిట్ ఎదుట లొంగిపోయారు. విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయానికి ఆయన తన న్యాయవాదితో కలిసి వచ్చారు. గతంలో ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించడంతో ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి పరారీలో ఉన్నారు. ఇటీవల అవినాష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి నిరాకరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం వెంటనే దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో అవినాష్ రెడ్డి ఇవాళ సిట్ ఎదుట లొంగిపోయారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఆయన A-7గా ఉన్నారు.
మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడు, విదేశాల్లో దాక్కున్న ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డికి ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. అంతేకాకుండా వెంటనే వచ్చి దర్యాప్తు అధికారి ముందు లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి నిరాకరించింది. మద్యం కుంభకోణంలో ఏ7గా ఉన్న తనకు ముందస్తు బెయిల్ నిరాకరిస్తూ ఏపీ హైకోర్టు జనవరి 29న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ ఆయన వేసిన పిటిషన్పై మంగళవారం (25-2-2026) విచారించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చిల నేతృతంలోని ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఆదేశించింది. ఈ కేసులో తొలుత పిటిషనర్ అవినాష్రెడ్డి తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ దవే వాదనలు వినిపించారు.
ఏడాది నుంచి పరారీలో ఉన్నారు కదా? : ఈ కేసులో ఇప్పటికే పిటిషనర్ సోదరుడు జైల్లో ఉన్నారని, ఛార్జిషీట్ కూడా దాఖలైందని, విదేశాల నుంచి తిరిగి రావాలని నిర్దేశిస్తూ ఎల్వోసీ కూడా జారీ చేశారని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ అవినాష్రెడ్డి విదేశాలకు ఎప్పుడు వెళ్లారని ప్రశ్నించారు. 2025 ఫిబ్రవరిలో వెళ్లారని, ఛార్జిషీట్ జులై 19న దాఖలు చేశారని సిద్ధార్థ దవే చెప్పారు. 2024 ఆగస్టు నుంచి 2025 జనవరి వరకూ ఆయన దర్యాప్తునకు సహకరించారని పేర్కొన్నారు. సీజేఐ సూర్యకాంత్ స్పందిస్తూ ‘దాదాపు ఏడాది నుంచి పరారీలో ఉన్నారు కదా? విదేశాలకు వెళ్లడానికి మీకు ఏ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది? ఇప్పుడు ఏ దేశంలో ఉన్నారు’ అని ప్రశ్నించారు. పిటిషనర్ విదేశాలకు వెళ్లేటప్పటికి నిందితుడిగా లేడని, ఆయన్ను 2025 ఏప్రిల్ 22న నిందితుడిగా చేర్చారని, ప్రస్తుతం ఆయన శ్రీలంకలో ఉన్నారని దవే వెల్లడించారు.
మేమెందుకు రక్షణ కల్పించాలి? : అవినాష్రెడ్డి కస్టోడియల్ విచారణ అవసరమన్న కారణంతో హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్కు నిరాకరించిందని, అయితే ఇప్పటికే ఛార్జిషీట్ దాఖలైనందున కస్టోడియల్ విచారణ అవసరం లేదని దవే పేర్కొన్నారు. సీజేఐ స్పందిస్తూ ‘మీరు (అవినాష్రెడ్డి) ఇలా చట్టాన్ని ఏమార్చడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మేమెందుకు రక్షణ కల్పించాలి? మీ సోదరుడు ఇప్పటికే అరెస్టయిన విషయం మీకు తెలుసు. మిమ్మల్ని కూడా నిందితుడిగా చేరుస్తారని తెలిసిన వెంటనే పారిపోయారు’ అని పేర్కొన్నారు. సిద్ధార్థ దవే స్పందిస్తూ పిటిషనర్ 26వ తేదీన విదేశాల నుంచి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని, అందువల్ల దర్యాప్తు అధికారులు ఎల్ఓసీని స్తంభింపజేయాలని కోరారు. అందుకు సీజేఐ నిరాకరించారు.
రెడ్ కార్పెట్ పరవడం కుదరదు : ఎయిర్పోర్టులో మీకు రెడ్ కార్పెట్ పరవడం కుదరదు, వెంటనే లొంగిపోండి అని తేల్చిచెప్పారు. పిటిషనర్కు లొంగిపోయేంత అవకాశం ఉండదని, ఎయిర్పోర్టులోనే అరెస్ట్ చేస్తారని ఆయన న్యాయవాది అన్నారు. ‘అరెస్ట్ చేయనివ్వండి’ అని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు. పిటిషనర్ వచ్చి కోర్టు ముందు లొంగిపోతారని న్యాయవాది కోరినా సీజేఐ తిరస్కరించారు. అతనికి అరెస్ట్ నుంచి మధ్యంతర రక్షణ కల్పించడం లేదని స్పష్టం చేశారు. అవినాష్రెడ్డి భారత్కు తిరిగి వచ్చిన వెంటనే దర్యాప్తు అధికారి ముందు లొంగిపోవాలని ఆదేశించారు. ఆ తర్వాత అతని రెగ్యులర్/ మధ్యంతర బెయిల్ను చట్టప్రకారం పరిశీలిస్తామని స్పష్టం చేశారు. కేసు తదుపరి విచారణను మార్చి 12కు వాయిదా వేశారు. ఈ క్రమంలోనే మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి నేడు విజయవాడలోని సిట్ ఎదుట లొంగిపోయారు.
