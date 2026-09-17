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సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్​లో మరో కీలక పరిణామం - సిట్ ఎదుట ఏ4 సురేశ్ సరెండర్

సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కేసులో సిట్ ఎదుట A4 సురేశ్ లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. సాయి కృష్ణ అదృశ్యంలో సురేష్ కీలకంగా ఉన్నాడు.

సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో ఏ4 సురేష్ సరెండర్
సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో ఏ4 సురేష్ సరెండర్ (సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో ఏ4 సురేష్ సరెండర్)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 4:31 PM IST

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A4 Suresh Surrendered at SIT : సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కేసులో సిట్ ఎదుట A4 సురేశ్ లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. సాయి కృష్ణ అదృశ్యంలో సురేష్ కీలకంగా ఉన్నాడు. అలాగే సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్ అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉన్నారు. సాయి కృష్ణ కేసులో సురేశ్ పాత్ర ఉన్నట్లు నిర్ధారించిన సిట్ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. సిట్ విచారణ సమయంలో సురేశ్ పరారీలో ఉన్నారు. తాజాగా సిట్ కార్యాలయంలో సురేశ్ లొంగిపోయాడు.

ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన కృష్ణలంక మాజీ సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్​ అత్యంత సన్నిహితుడు. ప్రైవేట్ వ్యక్తి అయినప్పటికీ కృష్ణలంక పోలీస్​స్టేషన్​లో అతను పెత్తనం సాగించేవాడని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. సాయికృష్ణను అదుపులోకి తీసుకోవడం నుంచి అతడు మృతి చెందడం, అనంతరం శవాన్ని మాయం చేయడం వరకు అన్ని వ్యవహారాల్లో సీఐ నాగరాజుకు సురేశ్​ సహకరించినట్లు తేలింది.

సురేశ్​పై కేసు నమోదు చేయకముందే పలుమార్లు అతడిని పిలిపించి సిట్‌ కొంత సమాచారం సేకరించింది. పోలీస్​స్టేషన్‌ నుంచి సాయికృష్ణను ఎందుకు బయటకు తీసుకెళ్లారు? ఎవరు తీసుకెళ్లారు? ఎక్కడెక్కడ తిప్పారు? ఆ తర్వాత ఎప్పుడు స్టేషన్‌కు తీసుకొచ్చారు? అనే వివరాలను అతని నుంచి రాబట్టారు. అయితే సురేశ్​పై కేసు నమోదు చేసి ఏ4గా పేర్కొన్న తర్వాత నుంచి కనిపించడం లేదు.

అనంతరం సురేశ్ ఆచూకీ కోసం సిట్ గాలించింది. అతడి ఆచూకీ తెలిస్తే సమాచారం అందించాలని పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. కేసు నమోదైన తర్వాత అతడు పరారీలో ఉన్నట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం గుర్తించింది. సురేశ్​ గురించి ఆచూకీ తెలిపిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని సిట్ తెలిపింది. నిందితుడి వివరాలు తెలిసిన వాళ్లు 100/112 కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలని పేర్కొంది. తాజాగా కేసులో సిట్ ఎదుట A4 సురేశ్ లొంగిపోయినట్లు సమాచారం.

సాయికృష్ణ తల్లి నుంచి రక్త నమూనాలు : మరోవైపు గాదె సాయికృష్ణ మృతి కేసులో ఇప్పటికే మంగళగిరిలోని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌లో సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి నుంచి రక్త నమూనాలను సిట్ అధికారులు సేకరించారు. ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు ఈ కేసులో ఆధారాలను సేకరించినట్లు సమాచారం. విజయలక్ష్మి నుంచి సేకరించిన రక్త నమూనాలతో వాటిని సరిపోల్చనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కృష్ణలంక స్టేషన్‌ టెర్రస్‌పై పోలీసులకు ఇప్పటికే రక్తపు మరకలు ఉన్న లాఠీతో పాటు ఎముకలు, బూడిద, స్టీల్‌ రిస్ట్‌ చెయిన్, ఇతర వస్తువులు దొరికాయి. ఆ ఎముకలు, బూడిద సాయికృష్ణవేనా అన్నది తేలాలంటే ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక కీలకం కానుంది.

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SAI KRISHNA CASE UPDATES
A4 SURESH AT SIT
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A4 SURESH SURRENDERED AT SIT

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