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మాషా అల్లా కేసు​ - ఏ3 పవన్​ కుమార్​ అరెస్ట్​

మాషా అల్లా మోసం కేసులో తప్పించుకుని తిరుగుతున్న పవన్ కుమార్ రెడ్డి (ఏ3)ను సత్యనారాయణపురం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని ఎంఎస్ కోర్టులో హాజరుపర్చారు.

Masha Allah Scam A3 got Arrested
పవన్ కుమార్ రెడ్డి (ఏ3) అరెస్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 1:12 PM IST

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A3 Pavan Kumar Arrest in Masha Allah Scam : విజయవాడలో సంచలనం సృష్టించిన 'మాషా అల్లా ఎంటర్‌ప్రైజెస్' ఘరానా మోసం కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసులో గత కొంతకాలంగా పరారీలో ఉన్న మూడో నిందితుడు (A3) పవన్ కుమార్ రెడ్డిని సత్యనారాయణపురం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడిని ఎంఎస్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. పవన్​కు వచ్చే నెల 6 వరకు న్యాయాధికారి రిమాండ్ విధించారు.

వివిధ కేసుల్లో నిందితుడు పవన్​ : మాషా అల్లా స్కామ్ కేసులో కీలక నిందితుడిగా ఉన్న పవన్ కుమార్​ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడిపై గతంలోనూ కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కడపకు చెందిన పవన్ కుమార్ రెడ్డి డిగ్రీ పూర్తి అయిన తర్వాత ఉద్యోగం లేక బెట్టింగ్‌కు అలవాటు పడి రూ.40 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు. అప్పులు చెల్లించలేక హైదరాబాద్ వెళ్లాడు. అక్కడ జయరామ్ రెడ్డి (ఏ4) కంపెనీలో డెలివరీ బాయ్‌గా చేరాడు. పవన్ పేరుతో బెంగళూరులో 2022లో 'టేస్టీ స్నాక్స్' కంపెనీని జయరామ్ రెడ్డి ప్రారంభించాడు. 40 రోజుల్లో రూ. 30 లక్షలు వసూలు చేశారు. సొమ్మును తిరిగి చెల్లించకుండా ఎగ్గొట్టారు. ఈ కేసులో అరెస్టు అయ్యాడు. విజయవాడలో అంకుశం రాజా, జయరామ్ రెడ్డిలు మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్ పేరుతో సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో పవన్​కు వీళ్లు ఫోన్ చేసి విజయవాడ రమ్మని కోరారు.

వ్యక్తిగత ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ : స్క్రబ్బర్ల పేరుతో వ్యాపారం చేసి రూ. 5 కోట్లు వసూలు చేసి, ఎగ్గొడదామన్నారు. జయరామ్ రెడ్డి తన స్నేహితురాలి నగలు తాకట్టు పెట్టి వచ్చిన రూ.8 లక్షలతో దీనిని ప్రారంభించాడు. కంపెనీ బాగా నడుస్తుండడంతో పవన్ విజయవాడ వచ్చి గోదాము ఇన్ఛార్జిగా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. మార్కెటింగ్ వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించేవాడు. దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ముడి సరకును తెప్పించి కస్టమర్లకు పంపించేవాడు. కస్టమర్లకు ఫోన్లు చేసి, వారి నుంచి డిపాజిట్లను తన వద్ద పనిచేసే వారి వ్యక్తిగత ఖాతాలకు బదిలీ చేయించేవాడు. వారి ఏటీఎం కార్డుల ద్వారా డ్రా చేసుకుని రూ.30 లక్షల సొమ్ముతో ఉడాయించాడు. కస్టమర్ల సొమ్ముతో పరారైన నిందితుడు, స్నేహితులతో కలిసి గోవా వెళ్లాడు.

రిమాండ్​ : అక్కడ క్యాసినో ఆడి రూ.10 లక్షల డబ్బు పోగొట్టుకున్నాడు. అనంతరం ఆగస్టు 12న బెంగళూరులోని కేసు తాలూకు కోర్టు వాయిదాకు వెళ్లాడు. ఆ తర్వాత స్నేహితులు మునీశ్వరయ్య, అరవింద్‌తో కలిసి ఊటీ, కోయంబత్తూరు వెళ్లాడు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో మకాం వేశాడు. అక్కడ కొత్తగా సిమ్ తీసుకుని కాల్స్ మాట్లాడేవాడు. వీటిని పసిగట్టిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం కోయంబత్తూరు వెళ్లి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. కోర్టు రిమాండ్ విధించడంతో పవన్ కుమార్ రెడ్డిని పోలీసులు కారాగారానికి తరలించారు.

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TAGGED:

MASHA ALLAH SCAM IN VIJAYAWADA
A3 PAVAN KUMAR
మాషా అల్లా మోసం కేసు
SATYANARAYANAPURAM POLICE
A3 ARREST IN MASHA ALLAH SCAM

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