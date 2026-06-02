విజయవాడ 'బిస్కెట్ క్వీన్' అనూష- రూ. 20 లక్షల ప్యాకేజీ వదిలి, కోట్లకు అధిపతి!

వ్యాపారవేత్త కలను నిజం చేసుకున్న యువతి - బిస్కెట్ల తయారీ రంగంలో రాణిస్తున్న అనూష - బీవెల్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ పేరుతో బిస్కెట్ల పరిశ్రమ ప్రారంభం - ఫ్రూట్, ఉస్మానియా, మల్టీ గ్రైన్ మిల్లెట్, చాక్లెట్

Published : June 2, 2026 at 3:03 PM IST

Vijayawada Biscuit Women Entrepreneur : పారిశ్రామిక వేత్త కావాలనే బలమైన ఆకాంక్ష. సొంత కాళ్లపై నిలబడాలనే పట్టుదల ఆ యువతిని కోట్ల ఆదాయం ఆర్జించే వ్యాపారవేత్తని చేసింది. బిజినెస్‌ విమెన్‌ కావాలనే లక్ష్యంతో చేస్తున్న 20లక్షల రూపాయల ఉద్యోగం వదిలేసి బిస్కెట్ల పరిశ్రమని స్థాపించింది. తక్కువ కాలంలోనే ప్రత్యేకత చాటుకుంటూ ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగింది. కృషి, పట్టుదలకు ప్రతిరూపంగా నిలిచిన విజయవాడకు చెందిన అనూష స్ఫూర్తిదాయక కథనమిది.
20 రకాల బెస్కెట్స్​ తయారి : నలుగురితో పాటు నడుచుకుంటూ వెళ్తే అది కేవలం ఉద్యోగం అవుతుంది. కానీ10 మందికి దారి చూపిస్తూ వెళ్తే అది పారిశ్రామికవేత్త లక్షణం అవుతుంది. రెండో దిశగా అడుగులు వేసింది ఈ యువతి. 20 లక్షల వార్షిక వేతనాన్ని వదులుకుని, సొంతగా ఎదగాలనే సంకల్పంతో ముందడుగు వేసింది. బీవెల్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ పేరుతో పరిశ్రమ స్థాపించి బిస్కెట్ల తయారీ రంగంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది. 20 రకాల బిస్కెట్లు తయారుచేస్తూ నెలకు 25 లక్షల ఆదాయం ఆర్జిస్తోంది.

వ్యాపారాన్ని ఎంచుకున్న మహిళ : ఈమె అనూష. విజయవాడలోని కృష్ణలంక స్వస్థలం. ఎమ్మెస్సీ బయోటెక్నాలజీ పూర్తి చేసిన అనూష దాదాపు 13 ఏళ్లు ఆహార రంగంలోని దిగ్గజ సంస్థల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిం చింది. బెవరేజెస్‌, క్యాజూ, ఎడిబుల్‌ ఆయిల్‌ పరిశ్రమల్లో క్వాలిటీ మేనేజర్‌గా ఏటా 20 లక్షల రూపాయల వేతనం అందుకునేది. తానే ఎందుకు వ్యాపారవేత్త కాకూడదని ఆలోచించిన ఆమె చేస్తున్న ఉద్యోగం వదిలి వ్యాపారవేత్తగా మారాలని నిర్ణయించుకుంది.

వినూత్న రకాలను తీసుకువచ్చేందుకు ప్రణాళిక : తెలంగాణలో పేరుగాంచిన ఉస్మానియా బిస్కెట్లు ఏపీలోనూ విస్తరించాలని భావించింది. విజయవాడ సమీపంలోని నున్నలో 'బీవెల్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌'ని ప్రారంభించింది. సొంత డబ్బుతో పాటు బ్యాంకు రుణం తీసుకుని అత్యాధునిక యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఫ్రూట్, ఉస్మానియా, మల్టీ గ్రైన్, మిల్లెట్, చాక్లెట్, పీనట్, కొకొనట్ వంటి 20 రకాల బిస్కెట్లు తయారు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే మునగ, మింట్ కుకీస్ వంటి వినూత్న రకాలను త్వరలోనే మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎగుమతి : ఏ వ్యాపారమైనా ఆరంభంలో అడ్డంకులు సహజం. అనూష కూడా మార్కెటింగ్ రంగంలో తొలుత ఎన్నో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొంది. అయినా పట్టు వదలకుండా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులతో మార్కెట్లో స్థిరత్వం సాధించింది. కేవలం 10 నెలల కాలంలోనే నెలకు 25 లక్షల టర్నోవర్‌ అందుకునే స్థాయికి ఎదిగింది. తెలంగాణలో ఫేమస్ అయిన ఉస్మానియా బిస్కెట్ల రుచిని ఏపీ ప్రజలకు అందించాలన్న లక్ష్యం నెరవేర్చుకుంది. ప్రస్తుతం ఏపీతో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తన ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తోంది.

కార్మికుల్లో ఎక్కువశాతం మహిళలే : అనూష కేవలం లాభాల కోసమే కాదు సామాజిక బాధ్యతతో పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె యూనిట్‌లో 11 మంది కార్మికులు పనిచేస్తుండగా, వారిలో ఎక్కువగా మహిళలే ఉండటం విశేషం. తక్కువ సమయంలోనే మంచి వేతనంతో కూడిన ఉపాధి కల్పించిన అనూష పట్ల కార్మికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 20 రకాల బిస్కెట్లు తయారీలో దూసుకెళ్తున్న అనూష భవిష్యత్‌లో చాక్లెట్స్‌, కేక్స్‌, శాండ్‌విచ్‌, బర్గర్‌ వంటి ఫుడ్‌ ఐటమ్స్‌ తయారీలోకి అడుగుపెట్టేందుకు ప్రణాళిక రచిస్తోంది. మార్కెట్లో దొరికే సాధారణ ఉత్పత్తుల కంటే నాణ్యత, రుచిలో మెరుగైన ఆహారం అందించి ప్రజల మన్ననలు పొందడమే ధ్యేయమంటోంది.


" నేను 13 సంవత్సరాల పాటు కొన్ని ప్రముఖ పరిశ్రమల్లో ఫుడ్ క్వాలిటీ మ్యానేజర్‌గా పనిచేశాను. నాకు దాదాపు సంవత్సరానికి 20 లక్షల వరకు జీతం వచ్చేది. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి బిజినెస్ చేయాలనే ఆసక్తితో, దానిపై అవగాహన పెంచుకునేందుకు వివిధ కంపెనీలలో పని చేశాను. ఇప్పుడు నా సొంతంగా ఒక బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీని నడుపుతున్నాను. మంచి నాణ్యతతో వీటిని తయారు చేసి విక్రయిస్తుంటాను. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవరైనా ఈ బిస్కెట్స్ తినేలా తయారు చేస్తున్నాను. ఈ పరిశ్రమలో ప్రధానంగా ఉస్మానియా బిస్కెట్స్ తయారు చేస్తాము. దీని ప్రాముఖ్యత కేవలం తెలంగాణ వాళ్లకే కాకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా అందించాలనే ఉద్దేశంతో దీనిని మొదలుపెట్టాను. ఇవే కాకుండా త్వరలోనే మరిన్ని వెరైటీలు ప్రజలకు అందించాలనే బలమైన ఉద్దేశం ఉంది."_ అనూష ,బీవెల్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ వ్యవస్థాపకురాలు

