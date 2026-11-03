YUVA : నిరుపేద కుటుంబం, అలుపెరగని పోరాటం - జాతీయస్థాయిలో ప్రతిభ కనబర్చిన రజిత సక్సెస్ జర్నీ
Woman Got 2 Govt Jobs: సర్కార్ బడిలో చదువు, ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురైనా ఈ చదువుల సరస్వతి లక్ష్యానికి అడ్డం కాలేదు. తృటిలో పలుమార్లు ఉద్యోగాలు పోయినా పోరాటం ఆపలేదు.
Published : November 3, 2026 at 3:08 PM IST
ప్రభుత్వ బడి, అందులోనూ తెలుగు మీడియంలో చదివితే కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో నెగ్గుకురాగలమా? అని అందరిలాగానే మధనపడింది ఆ యువతి. దీనికి తోడు వరుస వైఫల్యాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు. అయినా వెనకడుగు వేయలేదు. దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది పోటీపడే పవర్ గ్రిడ్ పరీక్షలో ఆలిండియా 4వ ర్యాంకుతో ఉద్యోగం సంపాదించింది. అంతేకాదు ప్రతిష్టాత్మక వరంగల్ ఎన్ఐటీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గానూ ఎంపికై రెండు ఉద్యోగాలతో సత్తా చాటింది. నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి, అలుపెరగని పోరాటంతో నేషనల్ లెవెల్లో ప్రతిభ కనబర్చిన రజిత సక్సెస్ జర్నీ ఇది.
ఉన్నత స్థానానికి చేరాలని
రజితది మహబూబాబాద్ జిల్లా పెద్దకిష్టాపురం స్వస్థలం. తండ్రి గొర్రెల కాపరి, తల్లి వ్యవసాయ కూలీ. అక్షరం ముక్క రాని నిరక్షరాస్య దంపతుల కుమార్తె కానీ చదువుల సరస్వతి! ప్రాథమిక విద్య ప్రభుత్వ బడిలో అదీ తెలుగు మీడియంలో చదువుకుంది. ఆ తర్వాత నల్గొండలో డిప్లొమా, వరంగల్లో బీటెక్ పూర్తి చేసిన ఈమె సివిల్ ఇంజినీరింగ్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరాలనే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ బాట పట్టింది. పేదరికం వెంటాడినా, కన్నీళ్లు ఎదురైనా చదువు ఒక్కటే తన తలరాతను మారుస్తుందని బలంగా నమ్మింది. అయితే లక్ష్యం అనుకున్నంత సులభంగా దక్కలేదు.
ఒక్క మార్కు తేడాతో చేజారిన కొలువులు
ఒకసారి కాదు 2సార్లు కాదు! ఏఈ, టీపీబీఓ, జెన్కో, హెచ్పీసీఎల్, ఆర్ఆర్బీ, ఎస్ఎస్సీ ఇలా ఏ పరీక్ష రాసినా రజితకు కొద్దిలో అదృష్టం చేజారింది. ప్రతిసారీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ వరకు వెళ్లి వెనుతిరిగేది, 2 సార్లు హెచ్పీసీఎల్ చివరి దాకా వెళ్లి కేవలం 0.7, ఒక్క మార్కు తేడాతో కొలువులు చేజారిపోయాయి. ఒకానొక దశలో ఈ పరాజయాలు రజితను మానసికంగా కుంగదీశాయి. కానీ ప్రతి వైఫల్యాన్ని ఓ పాఠంగా మార్చుకుంటూ, ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో బేరీజు వేసుకుంటూ మరింత కసిగా ముందుకు సాగింది రజిత.
లక్షలాది మంది పోటీ పడే పరీక్షలో నాలుగో ర్యాంక్
ఆన్లైన్లో క్లాస్లు వింటూ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ నిరంతరం సాధన చేసేది. దాదాపు 6ఏళ్ల నిరీక్షణ, అంతులేని శ్రమకు ఎట్టకేలకు ప్రతిఫలం దక్కింది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది పోటీ పడే పవర్ గ్రిడ్ పరీక్షలో ఆలిండియా 4వ ర్యాంకుతో ఉద్యోగం సంపాదించింది. అంతేకాదు ప్రతిష్ఠాత్మక వరంగల్ ఎన్ఐటీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గా ఎంపికై సత్తా చాటింది.
"2022 నుంచి నేను స్టేట్, సెంట్రల్, పీఎస్యూ పరీక్షలకు హాజరయ్యాను. ఏడబ్ల్యూ 2022 నోటిఫికేషన్లో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ వరకు వెళ్లాను. అయితే ఫైనల్లో సెలక్ట్ కాలేదు. ఏఈ, టీపీబీవో, జెన్కో పరీక్షలు రాశాను. ఇవన్నీ తక్కువ మార్కుల్లో పోయాయి. అనేక పరీక్షలు 1, 2 మార్కుల్లో పోయాయి. హెచ్పీసీఎల్ సీబీటీ అన్నీ క్లియర్ చేసి 0.7 మార్కులతో సెలెక్ట్ కాలేకపోయాను. అయితే ఎన్ఐటీ వరంగల్లో రెండు పోస్టులలో ఒక దానికి ఎంపికయ్యాను. పవర్గ్రిడ్లో పది పోస్టుల్లో నాకు నాలుగో స్థానం దక్కింది" - రజిత, 2 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువుల విజేత
ఐఈఎస్ కావాలనే లక్ష్యంతో
కుటుంబానికి ఆర్థిక భారం కాకూడదని తనే స్వయంగా సంపాదించుకోవడం ప్రారంభించింది రజిత! ఐఈఎస్ కావాలనే లక్ష్యంతో పగలు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతూనే సాయంత్రం వేళల్లో ట్యూషన్లు చెప్పేది. హాస్టల్, ఎగ్జాం ఫీజుల ఖర్చులను తానే భరించింది. చదవడం మాత్రమే కాదు రోజూ మాక్ టెస్టులు రాస్తూ తన బలహీనతలను సరిదిద్దుకునేది. అలా తనను తాను తీర్చిదిద్దుకుంది.
రజిత పట్టుదల, కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కినందుకు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కుటుంబసభ్యులు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఆగిపోకుండా నిరంతర శ్రమతో ముందుకు సాగి ఇప్పుడు 2 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించగలిగిందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓపిక, సంకల్పం ఉంటే సాధించలేనిదేదీ లేదని నిరూపించిన రజిత ప్రయాణం ప్రభుత్వ బడుల్లో చదివి, పోటీ పరీక్షల భయంతో వెనకడుగు వేస్తున్న వారందరికీ ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ఐఈఎస్ సాధించడమే తన తదుపరి లక్ష్యమంటోంది రజిత.
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