21 ఏళ్లకే సర్పంచిగా ఎన్నికైన యువతి - జాబ్ వచ్చినా పక్కనపెట్టి మరీ రాజకీయాల్లోకి
అత్యంత పిన్న వయసులోనే గ్రామ సర్పంచిగా ఎన్నికైన యువతి - జాబ్ వచ్చినా వద్దనుకుని సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన బోయపల్లి అనూష - తన ప్రత్యర్థిపై 182 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం
Published : December 12, 2025 at 11:40 AM IST
Young woman elected as Sarpanch : ఈ ఏడాదే బీటెక్ విద్యను పూర్తి చేసిన ఆ యువతి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల్లో మంచి ఉద్యోగం సాధించి అందరి మన్ననలను పొందారు. కానీ ప్రైవేటు ఉద్యోగాన్ని కాదని, సర్పంచిగా కొలువుదీరేందుకు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 21 ఏళ్ల యువతి చొరవకు గ్రామస్థులు సైతం మద్దతు పలికి గెలిపించుకున్న ఘటన నల్గొండ జిల్లాలోని కనగల్ మండలం ఇస్లాంనగర్ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
ఇటీవల బీటెక్ పూర్తి చేసిన గ్రామానికి చెందిన బోయపల్లి అనూష బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో సర్పంచి అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలో దిగారు. సీనియర్ నాయకురాలైన (కాంగెస్ మద్దతు) అభ్యర్థిపై 182 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. విద్యావంతులైన యువత రాజకీయాల్లోకి వస్తే గ్రామాలు బాగుపడతాయని ఈ సందర్భంగా ఆమె పేర్కొన్నారు. 21 ఏళ్ల పిన్న వయసులోనే ఆ యువతి సర్పంచ్గా గెలుపొందడంతో స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.
అమ్మను గెలిపించడానికి ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న తన అమ్మను గెలిపించేందుకు ఓ యువకుడు ఏకంగా ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చాడు. ఈ ఘటన జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలంలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే, సంగెం గ్రామానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ నేత చీటి వెంకట్రావు, స్వరూప దంపతుల కుమారుడు అమర్రావు కొన్నేళ్లుగా ఆస్ట్రేలియాలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా జాబ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ రావడంతో సర్పంచి పదవికి స్వరూప పోటీ చేయగా, అమర్రావు ఈ నెల 4న ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి తల్లి తరఫున ప్రచారం చేశారు. గురువారం జరిగిన ఎన్నికల్లో స్వరూప 132 ఓట్ల ఆధిక్యంతో సర్పంచిగా గెలుపొందారు. అమ్మ విజయం కోసం స్వగ్రామానికి రాగా, తన కృషి ఫలించినందుకు అమర్రావు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
భర్త టీకొట్టు వ్యాపారం - భార్య సర్పంచి : భర్త చిన్న టీకొట్టు నిర్వహిస్తుండగా కూలీ పనులు చేసుకునే ఆయన భార్య పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచిగా విజయం సాధించిన ఘటన సూర్యాపేట జిల్లాలో జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే నాగారం మండలంలోని డి.కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన దోమలపల్లి గోవర్ధన్ జాజిరెడ్డిగూడెం మండలం అర్వపల్లిలో టీకొట్టును నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో డి.కొత్తపల్లి సర్పంచి స్థానం ఎస్సీకి రిజర్వు కావడంతో కూలీ పనులు చేసే ఆయన భార్య సంధ్య సీపీఐ(ఎంఎల్) న్యూడెమోక్రసీ బలపరిచిన అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుపై 322 ఓట్ల మెజార్టీతో ఆమె ఘన విజయం సాధించారు. దీంతో వారికుటుంబ సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తల్లిపై కుమార్తె విజయం : జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్ల మండలం తిమ్మయ్యపల్లె పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తల్లి, కుమార్తె మధ్య ఆసక్తికర పోటీ నడిచింది. తిమ్మయ్యపల్లెలో బీసీ మహిళకు రిజర్వేషన్ కేటాయించారు. దీంతో శివరాత్రి గంగవ్వకు భారత రాష్ట్ర సమితి(బీఆర్ఎస్) పార్టీ మద్దతు ప్రకటించగా కుమార్తె సుమలతను అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచింది. పోలింగ్ అనంతరం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో తల్లి గంగవ్వపై సుమలత 91 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయాన్ని సాధించారు. తల్లిపై కుమార్తె విజయం సాధించడంతో స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ విధంగా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పలు ఆశ్చర్యకర ఘటనలు చోటుచేసుకున్నారు.
గెలిచేది నువ్వా-నేనా : బంధుత్వాలను పక్కనబెట్టి - 'సర్పంచి' బరిలోకి దిగి
ఒక్క ఓటు - ఒకే ఒక్క ఓటు - దర్జాగా సర్పంచ్ పీఠంపై కూర్చోబెట్టేసింది