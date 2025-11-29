ETV Bharat / state

First Pink Floral Cafe in Hyderabad : చదువు ఒకటే జీవితాన్ని మార్చగలదని అమ్మ చెప్పంది. ఈ సిద్ధాంతాన్నే బలంగా నమ్మింది ఆ యువతి. బాగా చదివి ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించింది. కానీ ఎదో వెలితి, అసంతృప్తి. కొత్తగా ఇంకా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన ఆమెను వెంటాడింది. ఇదే క్రమంలో మాస్టర్స్‌ చేసేందుకు ఆస్ట్రేలియా వెళ్లి ఎన్నో సవాళ్ల మధ్య కోర్సు పూర్తి చేసింది. తల్లిదండ్రులకు దగ్గరగా ఉండాలని స్వదేశానికి తిరిగొచ్చి ఉద్యోగం కాకుండా ముగ్గురు స్నేహితులతో కలిసి 'థీమ్ కేఫ్​ను' స్థాపించింది. మూడేళ్లలో రూ. 4 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్ సాధించింది. మరి ఎవరా యువతి? ఏమిటా విజయగాధ తెలుసుకుందాం.

ఏదైనా కొత్త ఆలోచనతో బిజినెస్ చేస్తానంటే వద్దు రిస్క్‌ ఎందుకు? మన దగ్గర మంచిగా నడవదంటూ అంతా మాటలతో భయపెట్టారు. కానీ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, తనను నమ్మి ముందుకొచ్చిన ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఆలోచనకు పదును పెట్టిందీ అమ్మాయి. కాలేజీ యువతను ఆకర్షించేలా 'థీమ్‌ కేఫ్' స్థాపించింది. కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనువుగా వెరైటీ రుచుల్నిఅందిస్తూ సక్సెస్‌ఫుల్‌ ఉమెన్‌గా ఎదిగింది.

YUVA : థీమ్‌ కేఫ్​తో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తోన్న యువతి - 3 ఏళ్లలో రూ. 4 కోట్ల టర్నోవర్‌ (ETV)

మధ్య తరగతి కుటుంబం : ఈ యువతి పేరు లిఖిత సామినేని. పుట్టి పెరిగిందంతా హైదరాబాద్‌లోనే. తండ్రి ఆర్టీసీ బస్సు కండక్టర్‌. తల్లి గృహిణి. వీరికి లిఖిత ఒకరే సంతానం. మధ్యతరగతి కుటుంబం కావడంతో కొంతకాలం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తల్లిదండ్రుల కష్టం చూసి బాగా చదువుకుని కుటుంబాన్ని ఉన్నతంగా చూసుకోవాలని అనుకుంది లిఖిత. అనుకుని ఆగిపోకుండా అలుపెరుగక శ్రమించి ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించింది.

ఉద్యోగంతో సంతృప్తి చెందని లిఖిత మాస్టర్స్ చేసేందుకు ఆస్ట్రేలియా వెళ్లింది. ఒకవైపు కళాశాలకు వెళ్తూనే స్టడీ లోన్ తీర్చేందుకు అక్కడ పార్ట్‌టైమ్‌ జాబ్​లో చేరింది. ఆ పని, ఈ పని తేడా లేకుండా అన్ని పనులు చేస్తూ కొంత మొత్తం సంపాదించింది లిఖిత. తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండటం వల్ల బాధ కలగడంతో 2022లో స్వదేశానికి తిరిగొచ్చింది.

6 నెలల్లోనే మంచి ఆదరణ : స్వదేశం తిరిగి వచ్చాక నైన్‌ టూ ఫైవ్‌జాబ్స్‌(9:00 to 5:00)లో చేరడం ఇష్టం లేదు లిఖితకు. చిన్ననాటి డ్రీమ్ అయినా 'థీమ్‌ కేఫ్‌' పెడదామని స్నేహితులకు చెప్పింది. వాళ్లు సరే అనడంతో ముగ్గురు కలిసి సైనిక్‌పురిలో 'లా వీ ఎన్‌ రోజ్‌ కేఫే' పేరుతో మొదటి బ్రాంచ్‌ ఓపెన్ చేశారు. 6 నెలలల్లోనే మంచి ఆదరణ రావడంతో కొత్తపేట, గచ్చిబౌలిలో మరో రెండు బ్రాంచులు తెరిచారు. మూడేళ్లల్లో రూ. 4 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్‌ సాధించామని చెబుతోంది లిఖిత.

3 బ్రాంచుల్లో 100కు పైగా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నామని చెబుతోంది లిఖిత. రిస్క్‌ చేసి బిజినెస్ చేయడం వల్లే సక్సెస్‌ అయ్యామని అంటోంది. ఎవరికైనా ఏదైన డ్రీమ్ ఉంటే 100 శాతం కష్టపడి పని చేస్తే విజయం తప్పకుండా వస్తోందని చెబుతోంది లిఖిత. మూడు పదుల వయసు దాటక ముందే వందమందికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదగటం సంతోషంగా ఉందన్న లిఖిత భవిష్యత్‌లో తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించటమే లక్ష్యంగా పని చేస్తానని అంటోంది.

"మాస్టర్స్ చేయడానికి నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాను. మాకు అక్కడ తెలిసిన వాళ్లు కూడా ఎక్కువ లేరు. ఇబ్బందులు చాలా ఉండేవి. ఆస్ట్రేలియాలో చదివిన అర్హతకు ఉద్యోగం దొరకడం కూడా చాలా కష్టమైంది. అయినా సరే ఉదయం కాలేజీకి వెళ్తూ, ఆ తర్వాత పార్ట్​ టైం జాబ్​ చేశా. 2022లో ఇండియాకు వచ్చి ముందు కేఫే స్టార్ట్​ చేశాం. కేఫ్​లో ప్రస్తుతం రకరకాల వెరైటీలు చేస్తున్నాం. మనం ఏదైనా చేయాలంటే ముందుగా ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి"- లిఖిత సామినేని, థీమ్ కెఫే వ్యవస్థాపకురాలు

