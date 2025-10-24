బస్సు ప్రమాదం : ఆ తల్లీకుమారుడు ఏమయ్యారో? - ఆ ముగ్గురి ఆచూకీ ఎక్కడో?
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంలో పలువురి ఆచూకీ మిస్సింగ్ - సంగారెడ్డి నుంచి బయలుదేరిన తల్లీకుమారుడి ఆచూకీ గల్లంతు - హైదరాబాద్లో బస్సు ఎక్కిన ముగ్గురు ప్రయాణిికుల సెల్ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్
Published : October 24, 2025 at 2:11 PM IST
kurnool bus fire accident Victims : ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం బాధితుల కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. ఈ దుర్ఘటనలో 19 మంది మృతి చెందగా, పలువురు గాయాలతో బయటపడ్డారు. బస్సు ప్రమాదంలో సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నుంచి బయలుదేరిన వారు ఇద్దరు ఉన్నారు. బెంగళూరు నగరానికి చెందిన తల్లీకుమారులు పిలోమి నాన్ బేబీ (64), కిశోర్ కుమార్ (41) ఇటీవల దీపావళి పండగ సందర్భంగా సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరులోని కృషి డిఫెన్స్ కాలనీలోని బంధువు, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి రాము ఇంటికి వచ్చారు. గురువారం సాయంత్రం పటాన్చెరు అంబేడ్కర్ జంక్షన్ వద్ద బస్సు ఎక్కి బెంగళూరు బయలుదేరారు. అయితే ఈలోపే చిన్నటేకూరు వద్ద బస్సు ప్రమాదానికి గురవ్వడంతో వీరు క్షేమంగా ఉన్నారా లేదా? అనే విషయం తెలియడం లేదు. వారి ఆచూకీ కనుక్కునేందుకు రాము దంపతులు కర్నూలుకు బయలుదేరి వెళ్లారు.
బస్సు ఎక్కిన ముగ్గురు సెల్ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ : హైదరాబాద్ నగరం నుంచి బెంగళూరు వెళ్లేందుకు పలువురు ప్రయాణికులు ఈ బస్సు ఎక్కారు. సూరారంలో ఇద్దరు, జేఎన్టీయూ వద్ద 3 ప్రయాణికులు బస్సు ఎక్కారు. సూరారం వద్ద ఎక్కిన గుణసాయి అనే వ్యక్తి కిటికీలోంచి దూకి సురక్షితంగా బయటపడగా మరో వ్యక్తి ప్రశాంత్ సెల్ఫోన్ సిచ్చాఫ్ వస్తోంది. జేఎన్టీయూ వద్ద ఎక్కిన ముగ్గురిలో ఒకరు ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడగా, మరో ఇద్దరి ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ వస్తున్నాయి.
ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ల మృతి : ఇదే బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోయారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గుండాల మండలం వస్తకొండూరుకు చెందిన అనూష రెడ్డి మృతి చెందారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆమె, ఇటీవలే దీపావళికి స్వగ్రామానికి వచ్చారు. సెలవుల అనంతరం బెంగుళూరుకు తిరుగు పయనమయ్యే క్రమంలో గురువారం రాత్రి ఖైరతాబాద్లో ట్రావెల్ బస్సు ఎక్కారు. మార్గమధ్యలో జరిగిన ప్రమాదంలో అనూష మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
అదే బస్సులో బయలుదేరిన ఏపీలోని బాపట్ల జిల్లా యద్ధనపూడి మండలంలోని పూసపాడుకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ గన్నమనేని ధాత్రి (27) ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆమె, ఇటీవల హైదరాబాద్ నగరంలోని మేనమామ ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి బెంగళూరు వెళ్లేందుకు గురువారం రాత్రి వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కి ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ద్విచక్ర వాహనదారుడి మృతి : ఏపీలోని కర్నూలు శివారు చిన్నటేకూరు వద్ద ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. బస్సు బైక్ను ఢీకొట్టడం వల్ల ఈ ఘోరం చోటుచేసుకుంది. బైక్ను ఢీకొట్టిన తర్వాత బస్సు దాన్ని 300 మీటర్ల దూరం లాక్కెళ్లిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్ర వాహనదారుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతుడిని కర్నూలు మండలం ప్రజానగర్కు చెందిన శివశంకర్గా నిర్ధరించారు. పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్న సమయంలో శివశంకర్ మృతి చెందడంతో అతడి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఎందుకు బయటకు వెళ్లాడో తమకు తెలియదని అతడి కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
