YUVA : నాడు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితి - నేడు వేలాది మంది ఆకలి తీరుస్తున్న యువకుడు

2012లో డోంట్‌ వేస్ట్‌ ఫుడ్‌ ట్రస్ట్‌ ఏర్పాటు - నిత్యం 2 వేలకు పైగా పేదలకు ట్రస్ట్‌ ద్వారా సేవలు - మన్‌ కీ బాత్‌లో ప్రధాని మోదీ 2 సార్లు ప్రస్తావన

Published : May 31, 2026 at 7:24 AM IST

Interview of Dont Waste Food Founder : కష్టాల కడలిని ఈదిన వారికే జీవితం విలువ తెలుస్తుంది అంటారు. అలాంటిదే ఆకలి విలువ. ఓ యువకుడు తనకు ఒక్క పూట కూడా తినటానికి లేని పరిస్థితి నుంచి నేడు తనలాంటి ఎంతో మందికి ఆకలి తీరుస్తున్నాడు. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితి నుంచి వేలాది మందికి అన్నం పెట్టే అన్నప్రదాతగా ఎదిగాడు హైదరాబాద్‌కు చెందిన యువకుడు. 2012లో డోంట్‌ వేస్ట్‌ ఫుడ్‌ ట్రస్ట్‌ను ఏర్పాటు చేసి, నిత్యం 2 వేలకు పైగా నిరుపేదల కడుపులు నింపుతున్నాడు. 15 ఏళ్లుగా ఒక ఉద్యమంలా ఈ ట్రస్ట్‌ నిర్వహిస్తున్న మల్లేశ్వరరావుతో చిట్‌చాట్‌.

ప్రశ్న : డోంట్‌ వేస్ట్‌ ఫుడ్‌ ట్రస్ట్‌ వెనుక ఉన్న నేపథ్యం ఏంటి?
ఈ సంస్థ ఏర్పాటు కావడంతో నాపేరు డోంట్‌ వేస్ట్‌ ఫుడ్‌ మల్లేశ్వరరావుగా మారింది. మా స్వగ్రామం రాజమండ్రి. వ్యవసాయం కోసం మా తల్లిదండ్రులు నాగ్​పూర్​ వెళ్లారు. అక్కడ అకాల వర్షాల కారణంగా మేము పండించిన ధాన్యం కొట్టుకుపోయింది. పైగా గతంలోని వ్యవసాయ పెట్టుబడులకు అప్పుల కారణంగా ఇల్లు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది. తర్వాత మేము నిజామాబాద్​ వచ్చాం. నాన్న పని చేస్తే కానీ భోజనం దొరకని స్థితిలో ఉన్నాం. పండుగ రోజుల్లో తనకు పని లేకుంటే మాకు భోజనం లేని దుస్థితి.

ప్రశ్న : ఈ సంస్థకు బీజం ఎక్కడ పడింది?
నిజామాబాద్​లో మా ఊరికి 5 కి.మీ దూరంలో సంస్కార్​ ఆశ్రమ విద్యాలయం అని పాఠశాలను హేమలత లవణం ప్రారంభించారు. సమాజంలో మనం ఎవరినైతే వివక్షతతో చూస్తామో వారి మధ్యనే పెరిగాను. అయితే 2008లో ఆమె చనిపోయారు. దీంతో పాఠశాల మూసివేశారు.

ప్రశ్న : తర్వాత విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించారా?
మా పాఠాశాల మూసివేయడంతో వేరు వేరు చోట్ల పనిచేశాను. నిర్మాణాలు జరిగే ప్రాంతాల్లో కంకర, ఇసుక మోయడం వంటివి చేశాను. తర్వాత ఓ ఆశ్రమంలో చేరాను. అక్కడి వారు నన్ను చదువుకోవడానికి ప్రోత్సహించారు. దీంతో ఎంసెట్​ రాసి ఇంజినీరింగ్​ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చాను.

ప్రశ్న : హైదరబాద్​లో మీ పరిస్థితి ఎలా ఉండేది?
కాలేజీ​లో ఫ్రీ అని చెప్పి చేర్చుకున్నారు. రెండు నెలల తర్వాత హాస్టల్​లో ఫ్రీ ఫుడ్​ ఇవ్వడం మానేశారు. తర్వాత హాస్టల్​లోకి రానివ్వలేదు. తర్వాత కాలేజీలోని ల్యాబ్స్​లోకి రానివ్వలేదు. దీంతో చదువు మానేసి ఇంటికి వస్తానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను. అయితే 'నువ్వు అక్కడ చనిపోతే దహన సంస్కారాలు చేయడానికి కూడా మా దగ్గర డబ్బులేదు' అని వారన్నారు. దీంతో చేసేదేమీలేక ఇక్కడే ఉండిపోయాను.

అయితే స్నేహితుని సలహాతో కేటరింగ్​కు వెళ్లాను. నా పద్ధతి నచ్చి నన్ను పబ్​లోకి తీసుకున్నారు. అక్కడ పని చేసినందుకు నాకు మొదటి రోజు అందిన టిప్​ రూ.5,600. అంటే ఆశ్రమంలో నా నెల జీతం. అదనంగా నా కూలీ కలిపి రూ.6000 సంపాదించాను. ఒక్క రోజులో ఇంత సంపాదించొచ్చా అని ఆశ్చర్యపడ్డాను. తర్వాత నా జీవితంలో అంతవరకూ తినని ఫుడ్​ తిన్నాను.

కరవు, ఆకలి నాకు మంచి స్నేహితులు. హాస్టల్​లో నాకు భోజన టోకెన్లు ఇచ్చేవారు కాదు. దీంతో సాయంత్రం కేటరింగ్​కు వెళ్లి అక్కడే తినేవాడిని. పని లేని రోజుల్లో పస్తులుండేవాడిని. కేవలం నీటిని మాత్రమే తాగి గడిపేవాడిని. సికింద్రాబాద్​ రైల్వేస్టేషన్​లో పడుకునేవాడిని. ఇలా దాదాపు 3 సంవత్సరాలు కొనసాగింది.

ప్రశ్న : ఈ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి?
ఫంక్షన్లకు సీజన్లు ఉంటాయి. అయితే ఓ రోజు పెద్ద ఫంక్షన్​కు వెళ్లాం. అక్కడ చాలా ఫుడ్​ మిగిలిపోయింది. ఈ ఆహారాన్ని ఆకలితో ఉన్నవారికి ఇస్తే బాగుంటుందని ఆలోచన వచ్చింది. అయితే 'నీకే తినడానికి దిక్కులేదు ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరిస్తావా' అని అనేక మంది విమర్శించారు. ఆరోజు నాకొచ్చిన వేతనంతో ఫుడ్​​ ప్యాకింగ్ చేయడానికి కవర్లు తీసుకున్నాము. సుమారు 600 ప్యాకెట్లు పంచాము. ఆరోజు నాకు కలిగిన ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. అప్పటి నుంచి ఆకలితో ఉన్న వారికి అన్నం పంచడం నాకో అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇదంతా నేను ఇంజినీరింగ్​ చదివే సమయంలో 2012లో ప్రారంభించాం. దీనికి 2013లో 'డోంట్​ వేస్ట్​ ఫుడ్​' అనే నామకరణ చేశాం. ఆరోజు కేటరింగ్ వ్యక్తి నాకు దీని గురించి చెప్పకపోతే దొంగగా మారేవాడినేమో.

ఫంక్షన్ల సీజన్​లో దీనికి ఎలాంటి సమస్య రాలేదు. అయితే అవి లేని రోజుల్లో హోటళ్లకు వెళ్లి మిగిలిన ఆహారాన్ని అడిగేవాళ్లం. మొదట్లో మమ్మల్ని ఎవరూ నమ్మలేదు, కొంతమంది మాత్రం ఇచ్చేవారు. 2016 వరకు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగింది. తర్వాత జియో ఫ్రీ ఇంటర్నెట్​ రావడంతో సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టాం. ఆరోజు నుంచి మాకు ఆహారం ఎక్కువగా లభించింది. ఇలా కొన్నాళ్లకు నేను చేసిన సేవలకు ఇండియన్ యూత్​ ఐకాన్, సన్ ఆఫ్​ సాయిల్​ అవార్డులు​ ఇచ్చారు. దీంతో మాకు గుర్తింపు పెరిగింది. ప్రజల్లోనూ ఆదరణ లభించింది. 2020లో కొవిడ్ వచ్చింది. ఆ సమయంలో డోనర్స్​ సాయంతో రోజుకు 20 వేల మంది వరకు ఫుడ్​ పెట్టేవాడిని.

ప్రశ్న : ఏయే ప్రాంతాల్లో భోజనాలు పెట్టేవారు?
జవాబు : మొదట్లో అందుబాటులో ఉండేవారందరికీ భోజనం పెట్టాము. అయితే ఇప్పుడు దీనిని 4 కేటగిరీలుగా విభజించాం. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల బయట, రైల్వే స్టేషన్స్​​, బస్​ స్టేషన్స్, స్లమ్​ ఏరియాల్లో ఆహారాన్ని పంచిపెడుతుంటాం.

ప్రశ్న : ఎప్పటి నుంచి నిరంతర ప్రక్రియగా కొనసాగింది?
జవాబు : 2016 నుంచి కొనసాగింది. అయితే మేము ఫుడ్​ పెట్టాలంటే ముందుగా దాతల ఆహారాన్ని పరీక్షిస్తాం. ఎన్ని గంటల వరకు ఉంటుందో అంచనా వేస్తాం. 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఆహారాన్ని పంచుతాం. ఈ ఆహార పంపకాన్ని దిల్లీ, డెహ్రాదూన్​, జంషిద్​పూర్, రాజమండ్రి, హైదారాబాద్​లలో చేస్తున్నాం. బెంగళూరు, చెన్నైలలో ప్రారంభించనున్నాం. సంస్థ తరఫున మొత్తం 10 వేల మంది వాలంటీర్లు సేవలందిస్తున్నారు.

ప్రశ్న : మీకు ఎలాంటి గుర్తింపు లభించింది?
జవాబు : ప్రధాని మోదీ మన్​కీ బాత్​లో 2 సార్లు నా గురించి ప్రస్తావించారు. ఆనంద్​ మహీంద్రా నా గురించి మాట్లాడారు. దుబాయ్ టైమ్స్​లో మొదటి పేజీలో నాపై ఆర్టికల్​ వచ్చింది. అన్​స్టాపబుల్, ఆల్​ ఈజ్​ వెల్​ షోలలో నన్ను గెస్ట్​గా పిలిచారు. అయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇంకా గుర్తించలేదు.

