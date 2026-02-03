ETV Bharat / state

కేవలం రూ.2కే ఇడ్లీలు - వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న యువకుడు

ఏ హోటల్‌కు వెళ్లినా ఇడ్లీ ప్లేటు ధర రూ.15కు తక్కువ ఉండదు - మదనపల్లెలో సుమారు 20కి పైగా హోటళ్లకు ఇడ్లీలు సరఫరా చేస్తున్న యువకుడు

A young man who completed his MBA has started an idli factory
A young man who completed his MBA has started an idli factory (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
A young man who completed his MBA has started an idli factory: ఏ హోటల్‌కు వెళ్లినా ఇడ్లీ ప్లేటు ధర రూ.15కు తక్కువ ఉండదు. అదే పెద్ద హోటళ్లలో అయితే రూ.25 మినిమమ్​. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటు ధరలో అల్పాహారం అందించాలనే మంచి ఆలోచన చేసాడో యువకుడు. అతను చదివింది ఎంబీఏ అయినప్పటికీ ఇడ్లీ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేసి మదనపల్లెలోని సుమారు 20కిపైగా హోటళ్లకు ఇడ్లీలు సరఫరా చేస్తున్నాడు.

పేదవారికి తక్కువ ధరకే ఇడ్లీ విక్రయించాలని నిర్ణయించుకుని: మదనపల్లెలోని దేవతానగర్‌కు చెందిన గణేష్‌రెడ్డి 2013లో ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు. చిత్తూరు జిల్లా దామలచెరువుకు చెందిన ఇతని తండ్రి చనిపోవడంతో కుటుంబ పోషణ భారం తనపై పడింది. అప్పుడే ఇతనికి అందరికీ ఇష్టమైన అల్పాహారం తయారు చేయాలన్న ఆలోచన వచ్చింది. పేదవారికి తక్కువ ధరకే ఇడ్లీ విక్రయించాలని నిర్ణయించుకుని ఏడాది క్రితం అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెకు వచ్చాడు.

IDLI FACTORY
రుచికరమైన ఇడ్లీ (EENADU)

రూ.5 లక్షలతో శివ పార్వతి ఇడ్లీ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభించాడు. రూ.2 నుంచి రూ.15ల మధ్య రకరకాల ఇడ్లీలు విక్రయిస్తున్నాడు. ఒకే ఆకారంలో కాకుండా వివిధ ఆకారాల్లో ఇడ్లీలు తయారు చేస్తున్నారు. సాధారణంగా హోటళ్లలో లభించే ఇడ్లీ ధర కంటే సగం ధరకే ఇక్కడ దొరుకుతాయి. రోజూ 150 నుంచి 200 మంది వరకు ఇక్కడకు వచ్చి ఇడ్లీలు తీసుకెళ్తారు. బియ్యం నెల్లూరు జిల్లా నుంచి తెప్పించి యంత్రాలతో రుబ్బుకుని ఇడ్లీలు తయారు చేస్తున్నారు. చదువుకున్న యువకుడైనా తక్కువ ధరకు ఇడ్లీలు విక్రయిస్తుండటంతో గణేష్‌రెడ్డిని అందరూ అభినందిస్తున్నారు.

"నా తండ్రి చనిపోవడంతో కుటుంబ పోషణ భారం మీద పడింది. వ్యాపారం గురించి ఆలోచించి తక్కువ ధరకు ఇడ్లీలు (ఆవిరి కుడుములు) విక్రయించాలని నిర్ణయించుకున్నా. మదనపల్లెతో పాటు తిరుపతి, నెల్లూరు, చిత్తూరుల్లో కూడా ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పాటు చేసి ఇడ్లీ విక్రయాలు చేస్తున్నా. అమ్మ, సోదరుడు, చెల్లెలు సహకరిస్తున్నారు. ఇడ్లీ తయారు చేసి ఫంక్షన్లకు, హోటల్స్‌కు అందిస్తున్నాం. ఫ్యాక్టరీ వద్ద కూడా విక్రయాలు చేస్తున్నాం. పేదలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సగం ధరకే నాణ్యమైన ఇడ్లీలు అందిస్తున్నా". - గణేష్‌రెడ్డి, ఫ్యాక్టరీ నిర్వాహకుడు

ఇన్ని రకాల ఇడ్లీలు: మినీ ఇడ్లీ, పెద్ద ఇడ్లీ, తట్ట ఇడ్లీ, రవ్వ, పుదీనా, క్యారెట్, మసాల, రాగి, కొత్తిమీర, బీట్రూట్, కోకనట్, మల్లిక ఇడ్లీ వంటి రకాలు తయారు చేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

