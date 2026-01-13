ETV Bharat / state

జోగులాంబ జిల్లాలో దారుణ హత్య - వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని అంతం చేశాడు

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని విషాద ఘటన - తిమ్మప్పను బండరాయితో కొట్టి చంపేసిన అబ్రహం - తిమ్మప్ప వదినతో అబ్రహంకు వివాహేతర సంబంధం - ఇంటికి రావొద్దని చెప్పినందుకు కక్ష పెంచుకున్న అబ్రహం

young man brutally murdered in forest
young man brutally murdered in forest (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Young man Murdered in Forest Area : వేరే ఊరి నుంచి వస్తున్న తండ్రిని తీసుకెళ్లేందుకు వెళ్లిన యువకుడు రాత్రైనా ఇంటికి రాలేదు. అనుమానం వచ్చిన తండ్రి చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో వెతగ్గా అటవీ ప్రాంతంలో యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఇంతకీ అతన్ని ఎవరు చంపారు ? ఎలా చంపారు ? ఎందుకు చంపారు? కేసు నమోదు చేసుకున్న జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా పోలీసులు హత్యోదంతాన్ని ఎలా చేధించారు.

తండ్రి కోసం వెళ్లి తిరిగి రాలేదు : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం బలిగెర గ్రామానికి చెందిన తిమ్మప్ప రాయచూరు నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న తండ్రి దేవన్నను స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చేందుకు ఈ నెల 4న ఉదయం 10 గంటలకు ఇంటి నుంచి బయలుదేరాడు. రాయచూరు వెళ్లిన తండ్రి తాను ఎక్కడకు వచ్చానో ఫోన్‌లో తిమ్మప్పతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. బలిగెర బస్టాండ్‌కు చేరుకోగానే మళ్లీ కుమారునికి ఫోన్ చేశాడు. కానీ తిమ్మప్ప కాల్‌ లిఫ్ట్ చేయలేదు.

జోగులాంబ జిల్లాలో దారుణ హత్య - వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని అంతం చేశాడు (ETV)

ఆ తర్వాత ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా సమాధానం లేదు. చాలా సేపు వేచి చూసిన తండ్రి బస్టాండ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేశాడు. కాని కుమారుడు తిమ్మప్ప మాత్రం రాత్రి వరకూ ఎదురు చూసినా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. ఫోనూ చేయలేదు. పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసిన తండ్రి కుమారుడి కోసం వెతకడం ప్రారంభించాడు. ఈ క్రమంలో బలిగెర శివారు ముసల్మాన్ దొడ్డి అటవీ ప్రాంతంలో తిమ్మప్ప బైక్ కనిపించడంతో పాటు హత్యకు గురైన విషయం వెలుగుచూసింది.

''నా భర్తను కావాలని తాగించి చంపేశారు. ఆయనకు తాగుడు అలవాటు అంటు ఏదీ లేదనే విషయం నాకు తెలుసు, మా ఇంటి వాళ్లకు తెలుసు. అబ్రహం మీద నాకు అనుమానం ఉంది'' - నందిని, తిమ్మప్ప భార్య

అడ్డు తొలగించుకోవాలని అబ్రహం ప్రణాళిక : తిమ్మప్ప భార్య అనుమానం మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈనెల 10న అయిజ చౌరస్తాలో పోలీసులు నిందితుడు అబ్రహంని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తమదైన శైలిలో విచారించగా నిందితుడు హత్యోదంతాన్ని బైటపెట్టాడు. తిమ్మప్ప అన్న ఏబేలు 6 నెలల కిందట ప్రమాదవశాత్తూ గోడకూలి చనిపోయాడు. ఆ తర్వాత మిట్టదొడ్డి గ్రామానికి చెందిన అబ్రహం తరచూ అన్న ఇంటికి వచ్చి వెళ్తుండేవాడు. తిమ్మప్ప వదినతో చనువుగా ఉండేవాడు.

అది గమనించిన తిమ్మప్ప అబ్రహంను ఇంటికి రావద్దని గట్టిగా మందలించాడు. అది మనసులో పెట్టుకున్న అబ్రహం తిమ్మప్పను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్రణాళిక రచించాడు. ఫోన్ చేయించి మద్యం తాగుదాం రమ్మని తిమ్మప్పను పిలిపించాడు. మద్యం కొనుగోలు చేసి నిర్మానుష్యమైన ముసల్మాన్ దొడ్డి అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లి దారుణంగా హతమార్చాడు.

అబ్రహం కావాలని ఈ హత్య చేశాడు. తిమ్మప్ప వదినతో ఉన్న వివాహేతర సంబంధం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక, తిమ్మప్ప అడ్డు తొలగిస్తేనే తాను ఫ్రీ అవుతూను అనే ఉద్దేశంతో ఈ హత్య చేశాడు. తిమ్మప్పను ఆ రోజు తాగుదాం అని చెప్పేసి బైక్​పై తీసుకెళ్లి నిర్మానుష్యమైన ముసల్మాన్​ దొడ్డి ప్రాంతంలో తాగుతున్న క్రమంలో అక్కడే ఉన్న ఓ బండ రాయితో తిమ్మప్ప తలపై కొట్టడం జరిగింది.- మొగిలయ్య, డీఎస్పీ గద్వాల

ఇంకెవరైనా అతనికి సహకరించారా? : తిమ్మప్పను బండరాయితో కొట్టి చంపిన అబ్రహం చనిపోయాడని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మృతుడి సెల్‌ఫోన్‌ను తీసుకుని మాచర్ల శివారు చెరువులో పడేశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ్నుంచి పారిపోయాడు. నిందితుడ్ని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు సెల్‌ఫోన్‌, బైక్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో అబ్రహం ప్రమేయం మాత్రమే ఉందా, ఇంకెవరైనా అతనికి సహకరించారా అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ప్రియుడిని చంపేస్తే యువతి తననే పెళ్లి చేసుకుంటుందని ఆశ - కానీ బెడిసికొట్టిన మాస్టర్​ప్లాన్

నాచారంలో ఇంటి ఓనర్ హత్య - ఏపీలోని గోదావరిలో మృతదేహం లభ్యం

TAGGED:

YOUNG MAN MURDERED IN JOGULAMBA
YOUNG MAN MURDERED IN FOREST AREA
YOUNG MAN MISSING CASE IN JOGULAMBA
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో దారుణ హత్య
YOUNG MAN MURDERED IN JOGULAMBA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.