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స్నేహితుడి పట్ల దారుణం : పారిపోతున్నా వెంటపడి - మర్మాంగాలను నలిపేసి

యువకుడి ప్రాణం తీసిన స్నేహితులు - గంజాయి, అమ్మాయి విషయాలే కారణం - సుహాస్​ను మారుమూల ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లి దారుణంగా హింసించిన వైనం

Young Man Murdered by His Companions
Young Man Murdered by His Companions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 11:02 AM IST

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Young Man Murdered by His Companions : స్నేహితులు పిలిచారు కదా అని నమ్మి అర్ధరాత్రి తర్వాత బయటకు వెళ్లిన ఆ యువకుడు చివరికి విగతజీవిగా మిగిలాడు. అతడిని దారుణంగా కొట్టి చంపినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. అయితే గంజాయి వ్యాపారంలో లావాదేవీలు, ఓ అమ్మాయి విషయంలో జరిగిన వివాదమే ఈ హత్యకు కారణంగా తెలుస్తోంది. దీనిపై రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, అనుమానిత నిందితుల్లో ఒకరిని విచారించినప్పుడు పలు ఆశ్చర్యకర విషయాలు వెలుగు చూశాయి.

విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు, రంగారెడ్డి జిల్లా పసుమాములలో తల్లితో కలిసి ఉంటున్న నిషాని సుహాస్‌(22)కు గంజాయి వ్యసనం, వ్యాపారం చేసిన అనుభవం ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లో ఉన్న సమయంలో కుమారుడు పక్కదారి పడుతున్నాడని గ్రహించిన తల్లి నందిని, పసుమాములలో సొంతింటిని కొనుగోలు చేసింది. భర్త చనిపోయినప్పటికీ భారమంతా తనపై వేసుకుని కుమార్తెకు పెళ్లి చేసింది. ఆశలన్నీ ఒక్కగానొక్క కుమారుడు సుహాస్‌పైనే పెట్టుకొని జీవిస్తోంది.

సుహాస్‌కు పసుమాముల, పెద్ద అంబర్‌పేట్, సికింద్రాబాద్‌ ప్రాంతాలకు చెందిన రాకేశ్​, నడిమిట్ల పరశురాం, రాజులతో పాటు మరొకరితో స్నేహం ఉంది. సుహాస్‌కు సెల్​ఫోన్ లేకపోవడంతో ఈ నలుగురిలో ఒకరి మొబైల్​ను సుహాస్ తీసుకున్నాడు. ఫోన్​ ఇచ్చిన యువకుడి గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఛాటింగ్‌ చేసేవాడు. సుహాస్‌ అసభ్యకరంగా మేసేజ్​లు పెట్టడంతో పాటు ఆమె ఫోన్‌ చేస్తే కూడా అదేవిధంగా మాట్లాడినట్లుగా సమాచారం. జరిగిన విషయమంతా యువతి తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌కు చెప్పింది. గతంలో కలిసి గంజాయి వ్యాపారం చేసిన సమయంలో జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై వివాదాలు తోడవ్వడంతో ఆగ్రహించాడు.

మర్రిచెట్టు వద్దకు తీసుకెళ్లి, దాడి చేసి : అదే కారణంతో సుహాస్‌ అంతు చూడాలని హత్యకు పథకం రచించినట్లుగా సమాచారం. పరశురాం, రాజు, రాకేశ్​ సహా మరో వ్యక్తి బుధవారం తెల్లవారుజామున పరశురాం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ నుంచి సుహాస్‌ తల్లి నందిని మొబైల్​కు ఆడియో కాల్‌ చేశారు. ఆమె ఫోన్‌ ఎత్తకపోవడంతో నేరుగా ఇంటికెళ్లారు. వారంతా ఫ్రెండ్స్​ కావడంతో తల్లి వారించినా సుహాస్‌ వారితో కలిసి బయటికెళ్లాడు. అక్కడ్నుంచి పసుమాముల గ్రామ శివారులోని మర్రిచెట్టు వద్దకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు.

తప్పించుకొని ప్రాణభయంతో అర కిలోమీటర్‌ దూరం పరుగు తీసినప్పటికీ, స్నేహితుడని విడిచిపెట్టకుండా వెంటపడి మర్మాంగాలను నలిపేసి చనిపోయేదాకా కొట్టారు. ఆ తర్వాత పెద్ద అంబర్‌పేట్‌-పసుమాముల రహదారిలోని శ్మశాన వాటిక ప్రహరీ సమీపంలోని సిమెంట్‌ బెంచీపై పడుకోబెట్టి పారిపోయారని సమాచారం. వ్యసనాలు, పద్ధతి లేని మిత్రులతో తిరగడంతో తన కుమారుడు చివరికి ప్రాణాలు కోల్పోయాడని సుహాస్‌ తల్లి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తోంది.

పెడదారి పడుతున్న యువత : ఇటీవల కాలంలో గంజాయి, గుట్కా, ఈజీ మనీ, బైక్, కార్​ రేసింగ్​లు, ఆన్‌లైన్‌ జూదం, డ్రగ్స్​, నేర ప్రవృత్తి నేటి యువతను పట్టి పీడిస్తున్నాయి. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లలపై సరైన దృష్టి లేకపోవడం, వారిపై ప్రేమతో చేసే అతి గారాబం తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తోంది. ఈ జాడ్యాలను మొదట్లోనే తుంచనట్లయితే ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది.

మరేం చేయాలంటే? : ప్రమాదకర ప్రవర్తన వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాల గురించి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో చర్చిస్తూ ఉండాలి. పేరెంట్స్ బలహీనతను గుర్తించడంలో పిల్లలకు ప్రావీణ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారి అభ్యర్ధనలను అతి గారాబంతో అంగీకరించినట్లయితే తరవాత తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. తల్లిదండ్రులకు బలమైన క్రమశిక్షణ, విలువలు అవసరం. కిశోర వయస్కులైన పిల్లలను క్రమశిక్షణలో పెంచే విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఒకే మార్గంలో నడవాలి. ఈ విషయంలో వారి మధ్య విభేదాలు వచ్చినట్లయితే పిల్లల పెంపుదల సజావుగా సాగకపోయే అవకాశం ఉంది.

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FRIENDSHIP TURNED FATAL
FRIENDS KILL YOUNG MAN
యువకుడి ప్రాణం తీసిన స్నేహితులు
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YOUNG MAN BRUTAL MURDER IN HYD

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