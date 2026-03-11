ETV Bharat / state

రూ. వెయ్యి కోసం అన్యాయంగా చంపేశాడు - హైదరాబాద్​లో పాత నేరస్తుడి దారుణం!

కొన్నేళ్లుగా కన్సల్టెన్సీ నడుపుతున్న శశికిరణ్​రెడ్డి - నిరుద్యోగ యువతకు నగరంలోని పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ జీవనం - కన్సల్టెన్సీ యజమానిని రూ.వెయ్యి కోసం హత్య చేసిన నిందితుడు

Manpower consultant killed hyderabad
Manpower consultant killed hyderabad (ETV bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 3:12 PM IST

Manpower consultant Owner killed hyderabad : పాత కక్షలు భూతగాదాలు అక్రమ సంబంధాల వ్యవహారంలో హత్యలు జరగడం చూస్తుంటాం. కానీ వెయ్యి రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వలేదని కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకుడిని కత్తితో పొడిచి అంతం చేశాడో ప్రబుద్ధుడు. రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌ మధురానగర్‌లో ఈ దారుణం జరిగింది. వెయ్యి రూపాయల కోసం ఏకంగా హత్య చేయడంతో పోలీసులు అవాక్కయ్యారు. కేవలం డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలేదనా ఇతర కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు లోతుగా ఆరా తీస్తున్నారు.

విజయవాడకు చెందిన సాయి శశికిరణ్ రెడ్డి కొన్నేళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ వచ్చి కన్సల్టెన్సీ నడుపుతున్నాడు. యూసఫ్ గూడ ప్రాంతంలో భార్య నాగభారతితో కలిసి వారాహి, సాయిరాం, బీజేఎస్‌ అనే మూడు మ్యాన్‌ పవర్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ కన్సల్టెన్సీలు నిర్వహిస్తున్నాడు. నగరంలోని పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఇళ్లు వంటి వాటికి ఈ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా పలువురిని ఉద్యోగాల్లో చేరుస్తూ ఉంటారు. ఉద్యోగంలో పెట్టించినందుకు గాను జాబ్​ను అనుసరించి ఫీజు తీసుకుంటున్నారు.

Manpower consultant killed hyderabad
మృతుడు శశికిరణ్ (ETV Bharat)

డబ్బు ఇవ్వకపోతే చంపేస్తా : వారం రోజుల క్రితం నల్గొండకు చెందిన ప్రభుకుమార్‌ అనే వ్యక్తి ఉద్యోగం కోసం రాగా అతని వద్ద రూ.2,500 తీసుకుని బంజారాహిల్స్‌లోని హిల్టన్‌ కంపెనీలో గత నెల 24న ప్రభుకిరణ్‌ను ఉద్యోగంలో చేర్పించారు. ఉద్యోగం నచ్చలేదని రెండు రోజులకే తిరిగి కన్సల్టెన్సీ వద్దకు ప్రభుకిరణ్ వచ్చాడు. తన డబ్బు ఇవ్వాలని కోరాడు. దీంతో నిర్వాహకుడు శశికిరణ్‌ రూ.1500 తిరిగి ఇచ్చేశాడు. మిగతా వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఇవ్వాలంటూ గొడవకు దిగాడు. తనపై కేసులున్నాయని డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చంపేస్తానంటూ శశికిరణ్‌ను పలు మార్లు బెదిరించాడు. రెండు రోజులుగా బెదిరింపులు మరీ ఎక్కువయ్యాయి.

ఈ నెల పదో తేదీన వారాహి కార్యాలయానికి వచ్చిన ప్రభుకుమార్‌ రిసెప్షన్‌లో ఉన్న లయతో మాట్లాడి శశికిరణ్‌ క్యాబిన్‌లోకి వెళ్లి తలుపు లోపల నుంచి గడియ పెట్టాడు. అతనితో వాగ్వాదానికి దిగి తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో శశికిరణ్​పై దాడి చేశాడు. అతని అరుపులు విన్న మరికొంతమంది సిబ్బంది క్యాబిన్‌ వద్దకు రాగా వారికి కత్తి చూపించి ప్రభుకుమార్‌ బెదిరించాడు. ఉద్యోగిని లయ అతనికి అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. ఆమెపై కూడా దాడి చేయడంతో చేతికి గాయాలయ్యాయి.

నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు : వెంటనే కార్యాలయ సిబ్బంది డయిల్‌ 100కు ఫోన్‌ చేయగా ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు శశికిరణ్‌ను, లయను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే శశికిరణ్‌ మృతి చెందినట్టు వైద్యులు తెలిపారు. లయ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. చనిపోయిన శశికిరణ్ భార్య ప్రస్తుతం గర్భవతి. ఇటీవలే ఘనంగా శ్రీమంతం నిర్వహించారు. త్వరలో తమ ఇంట్లోకి పండంటి పాపాయి వస్తుందని ఆనందపడుతున్న వేళ ఈ ఘోరం జరిగిపోయింది. నిందితుడి కోసం 4 బృందాలతో గాలిస్తున్నామని, అతనిపై నేర చరిత్ర ఉందని అనుమానిస్తున్నట్లు జూబ్లీహిల్స్ అదనపు డీసీపీ శ్రీకాంత్ తలిపారు.

"శశికిరణ్ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా​ నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారు. దీనికోసం వారి నుంచి కొద్ది మొత్తంలో ఛార్జ్​ చేస్తారు. ఇదే తరహాలో ఈ కేసులో నిందితుడి నుంచీ రూ.2500 తీసుకుని బంజారాహిల్స్​లో ఓ చోట ఉద్యోగం ఇప్పించాడు. అయితే ఆ ఉద్యోగం అతడికి నచ్చక వదిలి వచ్చాడు. కట్టిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వమని డిమాండ్​ చేశాడు. బెదిరింపు చర్యలకు దిగడంతో శశికిరణ్​ నిందితునికి రూ.1500 ఆన్​లైన్​లో పంపించారు. మిగలిన రూ.1000ను తిరిగి ఇవ్వమని నిందితుడు ఇబ్బంది పెట్టాడు. చివరికి కత్తితో పొడిచాడు. అతడి అరుపులు విని రిసెప్షనిస్టు అడ్డుకోవడంతో ఆమెనూ గాయపరిచాడు" - శ్రీకాంత్, జూబ్లీహిల్స్ అదనపు డీసీపీ

నిందితుడు ప్రభుకుమార్‌ పాత నేరస్తుడిగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అతనికి ఇంకా ఎవరైనా సహకరించారా అనే అంశాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

తీసుకున్న సొమ్ము ఇవ్వకపోగా, సూటిపోటి మాటలు - రూ.60 వేల కోసం బావను చంపిన మరదలు

