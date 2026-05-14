క్షణికావేశం - తల్లిని దూషించాడని బాబాయిని చంపేసిన యువకుడు
తల్లిని అవమానించడనే కారణంతో బాబాయ్ను హత్య చేసిన యువకుడు - బీర్ సీసాతో తలపై కొట్టి నాపరాయితో బాది చంపేసిన ప్రసాద్ - పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడ్డ నిజాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 3:44 PM IST
A Young Man Murdered His Paternal Father : తల్లిని దూషించాడన్న కోపంతో క్షణికావేశంలో వరుసకు బాబాయి అయిన వ్యక్తిని హత్య చేశాడో యువకుడు. మద్యం మత్తులో నాపరాయితో దాడి చేయడంతో పెయింటరైన కుమార్ అనే వ్యక్తి తీవ్రగాయాలతో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. విజయవాడ అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగింది : విజయవాడ అజిత్ సింగ్ నగర్కు చెందిన మీసాల కుమార్ అనే యువకుడి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ముగ్గురు యువకులను పోలీసులు ఘటన జరిగిన 24 గంటల్లోనే అరెస్టు చేశారు. హత్య కేసు, నిందితుల అరెస్టు వివరాలను వెస్ట్ జోన్ అడిషనల్ డీసీపీ రామకృష్ణ మీడియాకు వివరించారు. ఏడీసీపీ రామకృష్ణ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం కుమార్ పెయింటింగ్ పనులు చేస్తుంటారు. అయిదేళ్ల క్రితం మౌనికతో వివాహమైంది. మద్యానికి బానిస కావడంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల భార్యతో గొడవపడి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు.
న్యూఆర్ఆర్ పేటలో ఉంటున్న స్నేహితుడు, వరుసకు కుమారుడు అయ్యే ప్రసాద్ వద్దకు వచ్చాడు. మధ్యాహ్నం ఇద్దరూ కలిసి మద్యం తాగారు. ఈ సమయంలో ప్రసాద్ తల్లిని కుమార్ దుర్భాషలాడడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. రాత్రి 10.15 సమయంలో న్యూఆర్ఆర్ పేటలో ఇద్దరూ గొడవపడ్డారు. చేతిలో ఉన్న బీరు సీసాతో కుమార్ తలపై కొట్టడంతో కింద పడిపోయాడు. పక్కనే ఉన్న నాపరాయి తీసుకుని పలుమార్లు తలపై మోదడంతో అక్కడికక్కడే పెయింటర్ కుమార్ మృతి చెందాడు.
సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం : హత్య చేసిన వెంటనే, ప్రసాద్ ఒక ఆటో-రిక్షాలో ఎక్కి, జక్కంపూడిలోని YSR కాలనీలో నివసించే తన స్నేహితులు మిండాల యేసు గద్దల ప్రశాంత్ కుమార్లను కలిసేందుకు వెళ్లాడు. అక్కడ అతను జరిగిన హత్య గురించి వారికి వివరించాడు. ఆ ఇద్దరు స్నేహితుల సహాయంతో, ప్రసాద్ తన రక్తపు మరకలు అంటిన దుస్తులను తొలగించి, కొత్త దుస్తులను ధరించాడు. వారు ఆటో-రిక్షా లోపల అంటిన రక్తపు మరకలను కడిగి శుభ్రం చేశారు, అలాగే రక్తపు మరకలు అంటిన దుస్తులను దాచిపెట్టారు. ఇంతలో అజిత్ సింగ్ నగర్ CI చంద్రశేఖర్ నేతృత్వంలోని పోలీసు బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది.
ప్రత్యేక బృందాల ద్వారా దర్యాప్తు : హత్యకు గురైన వ్యక్తికి సంబంధించిన వివరాలను అందించడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఈ కేసు దర్యాప్తు నిమిత్తం ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. కాల్ డిటెయిల్ రికార్డు (CDR) నివేదికను పరిశీలించిన మీదట నిందితుడు ప్రసాద్కు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు సేకరించగలిగారు. అతని కోసం జరిపిన తదుపరి గాలింపులో అతను జక్కంపూడి కాలనీలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. పోలీసులు ఆ ప్రదేశానికి చేరుకుని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విచారణలో మృతుడికి సంబంధించిన వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మృతుడు తన తల్లిని ఉద్దేశించి చేసిన అసభ్యకర వ్యాఖ్యలతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురై ఆ క్షణపు ఆవేశంలోనే తాను ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు నిందితుడు ఒప్పుకున్నాడు. నిందితుడికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నించిన అతని స్నేహితులపై కూడా కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కేవలం కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే పోలీసులు నిందితులను గుర్తించి వారిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ కేసును ఛేదించడంలో చూపిన కృషికి ADCP రామకృష్ణ ACP సత్యానందం CI చంద్రశేఖర్ అతని బృందాన్ని అభినందించారు.
డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసు - అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు