ప్రేయసితో సర్పంచ్ నామినేషన్ - ఆపై వెంటనే పెళ్లి చేసుకుని ఠాణాకు పరుగు
తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి - పలుచోట్ల వెలుగు చూస్తున్న చిత్ర విచిత్ర ఘటనలు - ప్రేయసిని ఎన్నికల బరిలో నిలిపి వెంటనే పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడు
Published : December 1, 2025 at 10:18 AM IST
TG Panchayat Elections 2025 : మరికొన్ని రోజుల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. గ్రామ సర్పంచి పదవి కోసం జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో పలుచోట్ల చిత్ర విచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక కన్నా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా వీటిని తీసుకుంటారు. సర్పంచ్ పీఠమే లక్ష్యంగా ఏం చేసేందుకైనా వెనకాడరు. ఏకగ్రీవం కావడానికి కొంతమంది డబ్బు ఆశచూపితే, మరికొంతమంది ఇతర వ్యూహాలను అనుసరిస్తున్నారు. గ్రామంలో రాజకీయంగా పలుకుబడి ఉన్నా రిజర్వేషన్ కారణంగా పోటీ చేయలేని నాయకులు తమ భార్యను లేదా సన్నిహితులను పంచాయతీ ఎన్నికల బరిలో నిలపుతున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఓ యువకుడు మాత్రం ఎన్నికల వేళ తన ప్రేయసితో మధ్యాహ్నం నామినేషన్ వేయించి, సాయంత్రం ఆమెను కులాంతర వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ వార్త ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
సంగారెడ్డి మండలంలోని తాళ్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన చంద్రశేఖర్ సర్పంచిగా పోటీ చేసేందుకు కొన్నిరోజులుగా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. తీరా చూస్తే సర్పంచి రిజర్వేషనేమో ఎస్సీకి రిజర్వు అయింది. దీంతో సర్పంచ్ పదవిపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న చంద్రశేఖర్ మొదట కాస్త నిరాశ చెందాడు. తర్వాత అతడికి ఓ వినూత్న ఆలోచన తట్టింది. తాను కొంతకాలంగా ప్రేమిస్తున్న యువతి ఎస్సీనే కావడంతో ఆమెను పెళ్లి చేసుకొని ఎన్నికల బరిలో నిలపాలనే సూపర్ ప్లాన్ వేశాడు. ఈ విషయాన్ని తన ప్రేయసి శ్రీజకు తెలియజేశాడు.
ఆమెను ఒప్పించి శనివారం పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ దాఖలు చేయించాడు. అంతేకాకుండా అదేరోజు సాయంత్రం మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషుల సమక్షంలో ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు. మరోవైపు యువతి తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తె కనిపించడం లేదని స్థానిక ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయడంతో చంద్రశేఖర్-శ్రీజలు పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకొని తామిద్దరం ఇష్టపడే వివాహం చేసుకున్నామని పోలీసులకు వెల్లడించారు. తమను ఆశీర్వదించి గెలిపించినట్లయితే గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపడతామని నూతన దంపతులు గ్రామస్థులను కోరారు. ఇదిలా ఉండగా, వీరికి సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ మద్దతుగా నిలిచారు. ఈ పెళ్లి ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తొలివిడతలో భారీగా నామినేషన్లు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా పంచాయతీ ఎన్నికల సందడే కనిపిస్తోంది. సర్పంచ్ పీఠం కోసం జరిగే ఈ పోరులో గెలిచేది ఎవరు? ఓడేది ఎవరు? అనేదానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఎలాగైనా అధికార పీఠం దక్కించుకోవాలని అభ్యర్థులు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో మద్ధతు కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తాము సర్పంచ్గా ఎంపికైతే గ్రామానికి ఏం చేస్తామనే వివవరాలను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా వివరిస్తున్నారు.
మరోవైపు తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. పలు పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవికి తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. మొదటి ఫేజ్లో 4,236 గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచి పదవుల కోసం 25,654 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇందులో 17,940 నామినేషన్లు చివరి రెండు రోజుల్లోనే దాఖలవ్వడం విశేషం. తొలిదశ ఎన్నికల్లో సగటున ఒక్కో గ్రామ పంచాయతీలో ఆరుగురు పోటీపడుతున్నారు. మరోవైపు రెండో ఫేజ్ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
అదృష్టం అంటే ఇదే : చదువుకున్న యువకుడికి సర్పంచ్ పీఠం - రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పదవి
సర్పంచ్ అంటే ఇక వాళ్లే - ఎప్పుడు ఎన్నికలొచ్చినా గెలుపు యునానిమస్