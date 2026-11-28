అక్షరాలతో ఆధ్యాత్మిక భావాలు - రంగులతో అద్భుత కళాఖండాలు - ఈ త్రినాథ్ ఓ సవ్యసాచి!
సాహిత్యంపై మమకారంతో ఓ యువకుడు శ్రీకృష్ణ లీలల్లోని అంతరార్థాన్ని వివరిస్తూ 'నేను తెలుసుకున్న కృష్ణుడు' పుస్తకాన్ని రచించారు. హరి-హర తత్వాల్లోని అంతరార్థాన్ని వివరిస్తూ 'హరి-హర' పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు.
Published : November 28, 2026 at 12:04 PM IST
కొందరు తమ ఆలోచనలను అక్షరాల్లో ఆవిష్కరిస్తారు. మరికొందరు తమ ఊహలకు రంగులద్దుతారు. కానీ ఈ యువకుడు మాత్రం అక్షరాలతో ఆధ్యాత్మిక భావాలను పలికిస్తూ, రంగులతో అద్భుత కళాఖండాలను సృష్టిస్తున్నాడు. ఓవైపు తెలుగు సాహిత్యంపై మమకారం, మరోవైపు చిత్రకళపై అభిరుచి. ఉద్యోగ బాధ్యతల మధ్యే తనలోని సృజనాత్మకతకు పదును పెడుతూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. అతడే త్రినాథ్. ఆ యువకుడి సాహితీ, కళా ప్రస్థానంపై ప్రత్యేక కథనం.
ఆధ్యాత్మిక భావనలను నలుగురికీ చేరువ చేయాలని
భాషపై మమకారం, సంస్కృతిపై గౌరవం, ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి. ఇవన్నీ కలగలిసిన ఆలోచనలకు అక్షర రూపం ఇస్తున్నాడు ఓ యువకుడు. ఆధునిక జీవన శైలిలో ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే తెలుగు సాహిత్యం, సనాతన ధర్మం, ఆధ్యాత్మిక భావనలను నలుగురికీ చేరువ చేయాలన్న సంకల్పంతో రచనా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు త్రినాథ్.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మార్కాపురం దగ్గరలోని భూపతిపల్లెకు చెందిన త్రినాథ్ తండ్రి ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నా, తెలుగు భాషపై ఉన్న అభిమానం ఆయనను రచయితగా మార్చింది. ఆధ్యాత్మిక భావనలను పది మందికి పరిచయం చేయాలన్న ఆలోచనతో ఇప్పటికే మూడు పుస్తకాలను రాసిన త్రినాథ్, మరో బుక్ రాసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు.
"నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అన్నమయ్య, శ్రీరామదాసు అంటే చాలా ఇష్టం. వారి రచనలపై ఆసక్తి ఎక్కువ. దీంతో నేను కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిపై రచనలు చేయాలనుకున్నా. మకుటంగా నిన్ను చేరి కొలిచెదను అని రాశాను. ఇదే మకుటంతో స్వామిపై 108 పద్యాలు రాశాను. తిరునాథ శతకంగా దీనిని ముద్రించాను. మరో పుస్తకం 'హరిహర.' హరితత్వం, హరతత్వం, రెండింటిలో ఉండే ఏకత్వం ఏంటో తెలిపేదే ఈ పుస్తకం." - దండె త్రినాథ్, రచయిత-కళాకారుడు
శ్రీనివాసునిపై 108 పద్యాలతో త్రినాథ శతకం
ఏడుకొండల వాడిపై ఎనలేని భక్తితో తిరుమల శ్రీనివాసునిపై 108 పద్యాలతో త్రినాథ శతకం పేరుతో తన మొదటి పుస్తకం రాశారు త్రినాథ్. ఆ పద్యాలను మెచ్చిన తెలుగు పబ్లికేషన్స్ ఆ పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేసింది. హరి, హర తత్వాల్లోని అంతరార్థాన్ని వివరిస్తూ హరి-హర పుస్తకాన్ని, కృష్ణతత్వం, శ్రీకృష్ణుడి లీలల్లోని అంతరార్థాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ "నేను తెలుసుకున్న కృష్ణుడు" అనే మరో పుస్తకాన్ని రచించారు. తనకు తెలిసిన ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అక్షరాల రూపంలో అందరికీ పంచాలన్నదే తన ప్రయత్నమని త్రినాథ్ అంటున్నారు.
మూడో పుస్తకం 'నేను తెలుసుకున్న కృష్ణుడు'. స్వామిపై భక్తితో కృష్ణుని గురించి నేను ఏమి తెలుసుకున్నానో అవే అంశాలను దీనిలో రాశాను. అనేక మంది కృష్ణతత్వాన్ని తెలుసుకోకుండా అయన్ను హేళన చేస్తూ మాట్లాడేవారు. దీనిని ఉద్దేశించి కృష్ణ లీలల వెనక ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటనే విషయాన్ని ఈ పుస్తకంలో రాశాను" - దండె త్రినాథ్, రచయిత-కళాకారుడు
కళాఖండానికి ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం
అక్షరాలతో ఆధ్యాత్మిక భావాలను ఆవిష్కరించే ఈ యువకుడి చేతుల్లో రంగులు కూడా సరికొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాయి. చిన్ననాటి నుంచే చిత్రలేఖనంపై ఆసక్తి పెంచుకున్న త్రినాథ్ మూడో తరగతి నుంచే బొమ్మలు వేయడం ప్రారంభించారు. చదువుతో పాటు తనలోని కళకు పదును పెడుతూ చిత్రకళను ఓ అభిరుచిగా కొనసాగించారు. బీటెక్ చదివే సమయంలో తన ప్రతిభకు మరింత పదును పెట్టారు. వినాయక చవితి సందర్భంగా కళాశాలలో భారీ గణపతి కాఫీ పెయింటింగ్ను రూపొందించి అందరినీ అబ్బురపరిచారు. ఈ భారీ కళాఖండానికి ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం దక్కింది.
తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు
ఒకవైపు అక్షరాలతో ఆధ్యాత్మిక చింతనను పంచుతూ, మరోవైపు రంగులతో అద్భుతమైన కళారూపాలను ఆవిష్కరిస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు త్రినాథ్. ఉద్యోగం ఓ బాధ్యతగా, రచన ఓ తపనగా, చిత్రకళను ఇష్టంగా మార్చుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు ఈ సవ్యసాచి!
YUVA : 28 ఏళ్లకే సెంచరీకిపైగా పాటలు - 'ఉన్నంతలో మనకున్నంతలో' పాట రచయిత జర్నీ ఇదే!
YUVA : ఈ యువ రచయిత చిన్న కవితలతో మొదలు పెట్టి సొంత పబ్లికేషన్ స్థాపించేశాడు