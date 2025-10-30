కొబ్బరి చిప్పలతో అందమైన డిజైన్లు - విదేశాలకు సైతం ఎగుమతి
"కోకోనెట్ మంత్ర" పేరుతో కళారూపాలు తయారీ - తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాలకు మార్కెటింగ్ - ఆకృతులను చూసి సీఎం చంద్రబాబు అభినందన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 8:13 PM IST
A Young Man Makes Artwork With Coconut Shells in Annamayya District : ఇంట్లో వాడి పడేసే ప్రతి వస్తువూ విలువైనదే. కొందరు పనికిరాదని పడేస్తుంటారు. మరికొందరు అదే వస్తువుకు విలువను జోడించి మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తారు. ఆలోచనకు సృజనాత్మకత తోడైతే ప్రతి వస్తువూ ప్రత్యేకమైనదే. అలాంటివే తయారు చేస్తున్నాడా యువకుడు. వృథాగా పడేసే కొబ్బరి చిప్పలతో అందమైన కళాఖండాలను రూపొందించి సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. మరి ఇంతకీ ఎవరా యువకుడు? ఏమిటా కొబ్బరి చిప్పల కళాకృతులు? ఈ స్టోరీ చూద్దాం పదండి.
గుడికి వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుడికి టెంకాయ కొట్టి దర్శనం చేసుకుంటారు. సాధారణంగా అందరూ కొబ్బరిని ప్రసాదంగా స్వీకరించి ఆ తర్వాత చిప్పలను చెత్తబుట్టలో పడేస్తుంటారు. కానీ ఈ యువకుడు ప్రత్యేకంగా ఆలోచించాడు. 40 రూపాయలతో కొనుగోలు చేసిన కొబ్బరి కాయను తన సృజనాత్మకతో 400 రూపాయలు ధర పలికే విధంగా అందమైన బొమ్మలను తయారు చేస్తూ శభాష్ అనిపిస్తున్నాడు.
కొబ్బరి చిప్పలతో అందమైన కళాఖండాలు : కొబ్బరి చిప్పలతో అందమైన కళాకృతులు రూపొందిస్తున్న ఈ యువకుడి పేరు హరికృష్ణ. అన్నమయ్య జిల్లా పుత్తనవారిపల్లి స్వస్థలం. హైదరాబాద్ JNTUలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ పూర్తి చేశాడు. 4 ఏళ్లు తాను నేర్చుకున్న కోర్సునే ఉపాధిగా ఎంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత "కోకోనెట్ మంత్ర" పేరుతో అందమైన కళారూపాలను తయారు చేస్తూ పలువురికి ఉపాధి కల్పించాడు. పూజ గది, వంటగది, డెకరేషన్కి సంబంధించిన వివిధ రకాల వస్తువులు తయారు చేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నాడు.
కరోనా సమయంలో కోనసీమ జిల్లాలో తన సోదరుడి ఇంట్లో ఉన్న ఈ యువకుడు ఉప్పాడ చేనేత క్లస్టర్లో కార్మికులకు డిజైనింగ్పై శిక్షణ ఇచ్చాడు. గత 5 ఏళ్ల నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు తిరిగి కొబ్పరి చిప్పలతో తయారుచేసే వస్తువులపై అవగాహన పెంచుకున్నాడు. గత 3 ఏళ్లుగా తన స్వగ్రామంలోనే అనేక కళాకృతులు రూపొందించి లాభాలు ఆర్జిస్తున్నాడు. ఇటీవల ఇండియా క్రికెట్ జట్టు ఛాంపియన్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకోవడంతో కొబ్బరి చిప్పలతో అందమైన ట్రోఫీని తయారు చేశాడు.
"ప్లాస్టిక్ను ప్రజలకు దూరం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే కొబ్బరి చిప్పలతో ఉత్పత్తులను తయారు చేయటం మొదలు పెట్టాను. కరోనా సమయంలో ఉప్పాడ చేనేత క్లస్టర్లో కొంతమంది కార్మికులకు డిజైనింగ్పై శిక్షణ ఇచ్చాను. అలాగే వివిధ ప్రాంతాలకు తిరిగి మరిన్ని డిజైనింగ్లపై అవగాహన పెంచుకున్నాను. గత 3 ఏళ్లుగా సొంత గ్రామంలోనే ఉంటూ అనేక రకాల కళాకృతులు రూపొందించాను. వివిధ కళాకృతులు తయారు చేసి పలు ప్రాంతాలకు ఆన్లైన్ ద్వారా మార్కెటింగ్ చేస్తున్న వారిలో రాష్ట్రంలో నేనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో కొబ్బరిచిప్పలతో వీణ తయారు చేసి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను." - హరికృష్ణ, కళాకారుడు
కొబ్బరి పీచుతో పిచ్చుక గూళ్లు : కొబ్బరి చిప్పలతో పిల్లలు ఆడుకునే వివిధ రకాల బొమ్మలతో పాటు దేవుడి ఆకృతులు, ఏనుగు ప్రతిమలను అందగా రూపొందించాడీ యువకుడు. అలాగే కొబ్బరి పీచుతో పిచ్చుక గూళ్లు చూపురులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. చిన్నపాటి యంత్రాలతో శుభ్రం చేసి వాటిని నున్నగా వచ్చేలా మిషన్తో ఆకృతిని కల్పిస్తాడు. ఇలా కొబ్బరి చిప్పలతో రూపొందించిన వస్తువులను తిరుపతి, అరుకు, నెల్లూరు, విజయవాడ, హైదరాబాద్ ప్రాంతాలతో పాటు విదేశాలకు ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తున్నాడు.
కొబ్బరి చిప్పలతో కళాకృతులు తయారు చేసి వివిధ ప్రాంతాలకు ఆన్లైన్ ద్వారా మార్కెటింగ్ చేస్తున్న వారిలో రాష్ట్రంలో తానే ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నానని చెబుతున్నాడు హరికృష్ణ. MSME ద్వారా రుణం కల్పిస్తామని ఇటీవల ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందన్నాడు. కోకోనట్ మంత్ర పేరుతో వివిధ దేశాలకు సుమారు 100 రకాల ఉత్పత్తులు వెళ్లాయన్నాడు. తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో భక్తులు కొట్టే కొబ్బరి కాయలను రీసైక్లింగ్ చేసి కళాకృతులు తయారు చేసి విక్రయిస్తే టీటీడీకి మంచి ఆదాయం వస్తుందని వివరించాడు.
కొబ్బరిచిప్పలతో వీణ తయారు చేయడమే లక్ష్యం : భవిష్యత్తులో కొబ్బరిచిప్పలతో వీణ తయారు చేసి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడీ యువకుడు. ఈ బొమ్మల కుటీర పరిశ్రమలో పలువురు మహిళలు సైతం ఉపాధి పొందుతున్నారు. మెుదట కొబ్బరి చిప్పలను రంపాలతో కత్తిరించడం, వాటని చిన్నపాటి యంత్రాలతో శుభ్రం చేసి ఆకృతులను తయారు చేస్తున్నారు. ఇది తమకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉందని వివరించారు.
వినూత్నంగా ఆలోచించి వృథా అయ్యే వస్తువులను ఆకర్షణీయమైన రూపాలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నాడీ యువకుడు. ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే మరిన్ని ఆకృతులు తయారు చేస్తానని చెబుతు న్నాడు.
