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YUVA : అతి చిన్న వయసులోనే స్పేస్‌ టెక్‌ స్టార్టప్‌ - రికార్డు సృష్టించిన 19ఏళ్ల యువకుడు

రీయూజబుల్ రాకెట్ ఇంజిన్ కనిపెట్టిన జైనుల్‌ అబేదిన్‌ - స్పేస్‌ రంగంపై ఆసక్తితో సంస్థ ఏర్పాటు చేసిన జైనుల్‌ - బిట్స్‌ పిలానీ క్యాంపస్‌ వేదికగా రాకెట్‌ ప్రయోగాల టెస్టింగ్‌

space tech startup at 19 in Hyderabad
space tech startup at 19 in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 8:22 PM IST

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space tech startup at 19 in Hyderabad : 19 ఏళ్లు కెరీర్ ఏంటో తెలియక చాలామంది తడబడే వయసు. ఆ యువకుడు మాత్రం అందుకు భిన్నం. చిన్న వయసులోనే పెద్ద కలను ఎంచుకున్నాడు. అంతరిక్షం వైపు దృష్టి సారించాడు. ఎలాన్ మస్క్‌ని రోల్ మోడల్‌గా తీసుకున్నాడు. ఇండియాలోనే అత్యంత పిన్న వయసులో స్పేస్‌ టెక్‌ స్టార్టప్‌ పెట్టి రికార్డు సృష్టించాడు. హైదరాబాద్ వేదికగా రీ-యూజబుల్ రాకెట్ ఇంజిన్ కనిపెట్టి భారత అంతరిక్ష రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన జైనుల్‌ అబేదిన్‌ సక్సెస్‌ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం.

చిన్ననాటి నుంచే అంతరిక్షంపై ఆసక్తి : సాధారణంగా 19ఏళ్ల వయసంటే చదువు, కెరీర్‌ గురించి ఆలోచిస్తారు. ఈ యువకుడు మాత్రం అందుకు భిన్నం. చిన్ననాటి నుంచే అంతరిక్షంపై ఉన్న ఆసక్తితో ఆ రంగంలో రాణించాల నుకున్నాడు. అనుకున్నదే ఆలస్యం అబ్యోమ్‌ స్పేస్‌ టెక్‌ అండ్‌ డిఫెన్స్‌ అనే సంస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు. అతిపిన్న వయసులోనే స్పేస్‌ టెక్‌ వెంచర్‌ ప్రారంభించిన యువకుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు . అతడి ప్రతిభను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 2020లో ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఎంపిక చేసిన నలుగురు యువకుల్లో జైనుల్‌కు చోటు కల్పించింది. ఈ అవకాశం అతడి కలకు మరింత ప్రోత్సాహాన్నిచ్చింది.

సొంతూరులో ఫిజిక్స్ డిగ్రీ పూర్తి : ఈ యువకుడు జైనుల్‌ అబేదిన్‌. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ స్వస్థలం. తండ్రి ఉద్యోగ రీత్యా కోల్‌కతాలో పదో తరగతి పూర్తి చేశాడు జైనుల్‌. ఆ తర్వాత సొంతూరులో ఫిజిక్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు. బాల్యం నుంచే అంతరిక్షం అంటే మక్కువ ఎక్కువ. ముఖ్యంగా ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్ ద్వారా చేస్తున్న ప్రయోగాలు జైనుల్‌లో స్పేస్ రంగంపై మరింత ఆసక్తిని పెంచాయి. తనకున్న ఫిజిక్స్ నాలెడ్జ్‌తోనే ఈ రంగంలో ఏదైనా సాధించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

బిట్స్‌ పిలానీ క్యాంపస్‌ నుంచి పిలుపు : కెట్‌ ప్రయోగాల టెస్టింగ్‌ కోసం జైనుల్‌ అనువైన స్థలం కోసం వెతుకుతున్న క్రమంలో ప్రతిష్టాత్మక బిట్స్‌ పిలానీ హైదరాబాద్‌ క్యాంపస్‌ నుంచి పిలుపు వచ్చింది. క్యాంపస్‌లో లాంచ్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు బిట్స్‌ ఏకంగా 2 ఎకరాల స్థలం కేటాయించింది. అలా సొంతూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ చేరిన జైనుల్‌ ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. దాదాపు 3 వేరియంట్ల రాకెట్ ఇంజిన్ డిజైన్లపై దృష్టి సారించాడు. ఫలితంగా ఇటీవలే రీ యూజబుల్ లిక్విడ్ రాకెట్ ఇంజిన్‌ని తయారు చేసి దాని పరీక్షించటంలోనూ విజయం సాధించాడు.

"ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో కుషీనగర్‌ మా ఊరు. చిన్నప్పుడు నక్షత్రాల్ని చూసినప్పుడు నేనూ అక్కడికి వెళ్లి వాటిని చూసి రావాలనే అనుకున్నా. పెరిగే కొద్దీ కలలు చెదిరిపోతాయి. కానీ నా ఆసక్తిని వృత్తిగా మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా. ఖగోళశాస్త్రం, విశ్వ పరిణామం, అంతరిక్ష భౌతిక శాస్త్రం అన్నీచదవడం అలవాటు చేసుకున్నా. అంతరిక్ష సాంకేతికతకు అవన్నీ అనుబంధ విభాగాలు. ఆ ఆసక్తి, ఉత్సాహమే రాకెట్ తయారీ వైపు నడిపించింది. 2020లో భారత ప్రభుత్వం ఈ రంగంలో దేశం మొత్తం మీద కొత్త రాకెట్ల తయారీలో నలుగురు యువకులకు పరిశోధనల అవకాశం కల్పించింది. ఇస్రో సహకారంతో అభ్యోమ్‌ సంస్థ స్థాపించా" - జైనుల్‌ అబేదిన్‌, అబ్యోమ్‌ స్పేస్‌ టెక్‌ ఫౌండర్‌

రీ-యూజబుల్ రాకెట్​తో ఎన్నో ప్రయోజనాలు : ఈ ప్రయోగంలో ఇంజిన్ రూపకల్పన, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, డేటా అక్విజిషన్, గ్రౌండ్ సపోర్ట్ వరకు అన్నింటినీ అబ్యోమ్ సంస్థే సొంతంగా అభివృద్ధి చేసింది. సాధారణంగా రాకెట్ ప్రయోగాల్లో ప్రతిసారీ కొత్త ఇంజిన్ వాడటం వల్ల వందల కోట్లు ఖర్చవుతాయి. కానీ ఈ రీ-యూజబుల్ ఇంజిన్ అందుబాటులోకి వస్తే ఒకే ఇంజిన్‌ను పలుమార్లు వాడుకోవచ్చు. ఇది భారత అంతరిక్ష రంగంలో ఖర్చును భారీగా తగ్గించనుంది.

5వేల మందికి పైగా విద్యార్థులకు స్పేస్ టెక్‌లో శిక్షణ : జైనుల్ కేవలం ఇంజిన్ తయారుచేయడమే కాదు సొంతగా కమర్షియల్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఐఐటీ మద్రాస్, ఐఐటీ బాంబే, బిట్స్ పిలానీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థలు తమ పరిశోధనల కోసం ఈ కేంద్రాన్నే వినియోగిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు 5 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులకు స్పేస్ టెక్‌లో శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు ఇంటర్న్‌షిప్స్ కూడా అందిస్తున్నాడు.

రీ యూజబుల్ ఇంజిన్‌ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి భారత అంతరిక్ష రంగ సత్తాని ప్రపంచానికి చాటడమే లక్ష్యంగా దూసుకుపోతున్నాడు ఈ యువ శాస్త్రవేత్త. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని మనమూ ఆశిద్దాం.

"2 రకాల రాకెట్ ఇంజిన్ల సామర్థ్యాన్ని విజయవంతంగా పరీక్షించాం. అవి, బ్యాటిల్‌షిప్ 1, బ్యాటిల్‌ షిప్ 2. అక్కడ ఇంజిన్లే కాక, స్టార్టప్‌లు, విద్యాసంస్థలు వచ్చి వారి ఘన ఇంధన, హైబ్రిడ్ రాకెట్ ఇంజిన్లు, లిక్విడ్‌ రాకెట్‌ ఇంజిన్లు పరీక్షించుకునేలా దాన్ని తీర్చిదిద్దాం. దేశంలో ఏటా 3-5 రాకెట్లే ప్రయోగిస్తున్నాం. మనకు ఏడాదికి 50కి పైగా ప్రయోగాలు అవసరం. పునర్వినియోగ రాకెట్లతోనే అది సాధ్యం అవుతుంది. భారతీయ అంతరిక్ష చరిత్రలోనే తొలిసారి రాకెట్ ఆకాశంలోకి వెళ్లి సురక్షితంగా భూమిపై దిగడాన్ని మనం చూడబోతున్నాం" - జైనుల్‌ అబేదిన్‌, అబ్యోమ్‌ స్పేస్‌ టెక్‌ ఫౌండర్‌

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SPACE TECH STARTUP AT 19
ABYOM SPACETECH AND DEFENCE
19ఏళ్లకే స్పేస్‌ టెక్‌ స్టార్టప్‌
SPACE TECH STARTUP IN HYDERABAD

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