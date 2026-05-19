విక్రయించారా? - ఎక్కడైనా వదిలేశారా? : ఇంతకీ ఆ పసివాడు ఏమైనట్లు?

అమ్మాయి మోసాన్ని తట్టుకోలేక యువకుడు బలవన్మరణం - సెల్ఫీ వీడియోలో రికార్డ్ చేసి చనిపోయిన గోవర్దన్‌ - యువతిని అరెస్ట్‌ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించిన పోలీసులు - పుట్టిన బిడ్డ ఎక్కడనే కోణంలో దర్యాప్తు

Boy Killed Due to Love Failure Hyderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 4:37 PM IST

Boy Killed Due to Love Failure Hyderabad : ప్రేమిస్తే ప్రాణమిస్తారంటారు. కానీ ఇక్కడ నమ్మిన ప్రేమే ప్రాణం తీసింది. నాలుగేళ్ల పాటు గుండెల్లో పెట్టుకున్న బంధం చివరకు నట్టేట ముంచింది. ఒకరినొకరు నమ్ముకున్నారు. వివాహ బంధానికి ముందే ఒక్కటయ్యారు. అంతా బాగుంది అనుకునేలోపే ఆ బంధంలో ఒక పెను తుఫాను రేగింది. అమ్మాయి చేసిన మోసాన్ని ఆ గుండె భరించలేకపోయింది. ఫలితంగా ఓ వ్యక్తి ప్రాణం పోయింది. ఈ విషాద ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. అయితే కథ ఇక్కడితో ముగిసిపోలేదు. యువతీ యువకుడికి పుట్టిన పసిప్రాణం చుట్టూ ఇప్పుడు పెను వివాదం నడుస్తోంది.

రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్ మండలం కోహెడ గ్రామానికి చెందిన వల్లపు గోవర్దన్ క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. నాలుగేళ్లుగా కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్న గోవర్దన్‌, యాచారం మండల పరిధిలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన యువతిని ప్రేమించాడు. వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకోకుండానే కలిసి సహజీవనం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది నవంబరులో వారికి మగబిడ్డ జన్మించాడు. అయితే బాబు పుట్టిన కొద్ది రోజులకే వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో విడిపోయారు. తర్వాత సదరు యువతి ఈ నెల 6వ తేదీన తన మేనబావను వివాహం చేసుకుంది.

ఎవరూ లేని సమయంలో బలవన్మరణం : తాను ప్రాణంగా ప్రేమించిన యువతి వేరొకరిని పెళ్లి చేసుకుందనే విషయం తెలుసుకున్న గోవర్దన్ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురైన గోవర్దన్ ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఈ నెల 12న బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఆత్మహత్యకు ముందు తన సెల్‌ఫోన్‌లో ఒక భావోద్వేగ వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు. తన చావుకు గల కారణాలను, తనతో సహజీవనం చేసిన అమ్మాయి మోసాలను ఆ వీడియోలో వివరించాడు.

"అమ్మా, నాన్న నన్ను క్షమించండి. ఆ అమ్మాయి వల్లే నేను చనిపోతున్నాను. తనని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విడిచిపెట్టకండి. ఆమెపై కేసులు పెట్టండి. ఏమైనా చెయ్యండి. తను చేసిన తప్పులకు ఆధారాలన్నీ నా ఫోన్​లో విడిచిపెట్టి పోతున్నా. తన వల్ల నాకు కుమారుడు కూడా పుట్టాడు. వాడిని వేరేవారికి ఇచ్చేసింది" - గోవర్దన్‌

సదరు యువతే కారణమంటూ ఫిర్యాదు : విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి రావడంతో కుమారుడి మృతికి యాచారం మండలానికి చెందిన సదరు యువతే కారణమంటూ గోవర్దన్ తండ్రి హయత్​నగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

"ముందు షాపింగ్ చేయించుకుంది. తర్వాత బయటకు వెళదామని అతడితో చెప్పింది. గోవర్దన్​ ఆమెను తీసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో మరికొందరితో అతడిని కొట్టించింది. తర్వాత అతడు ఇంటికి వచ్చి వీడియో తీసుకుని విషయాలు చెప్పాడు. ఆపై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు" - గోవర్దన్​ తల్లిదండ్రులు

పుట్టిన ఆ బిడ్డను ఏం చేశారు ? : గోవర్దన్‌, యువతికి పుట్టిన ఆ పసివాడు ఏమయ్యాడనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. వివాహం చేసుకోకుండానే గర్భం దాల్చడంతో సదరు యువతి గతంలో ఒక ఆసుపత్రిలో గర్భస్రావం చేయించుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు తెలిసింది. అయితే అది వీలుకాకపోవడంతో ఆమె మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బాబు పుట్టిన తర్వాత ఆ బాబును ఏం చేశారనేది ఇప్పుడు అంతుచిక్కడం లేదు. గోవర్దన్‌ మాత్రం బాబును యువతి వేరే వారికి ఇచ్చేసిందని వీడియోలో ప్రస్తావించాడు. యువతిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. యువతి మాత్రం బాబును ఏం చేశాడో గోవర్దన్‌కే తెలుసని చెబుతోంది. ఆ పసికందును ఎవరికైనా విక్రయించారా? లేక ఎక్కడైనా వదిలేశారా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

